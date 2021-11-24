公司請吃到飽！同事竟「衝炒飯區」嗑一盤　網卻笑讚：是老饕

▲原PO公司請員工吃吃到飽。（示意圖／pexels）

網搜小組／鄺郁庭報導

去「吃到飽」的時候，許多人都會專攻看起來很高級的料理，除了想吃回本，也是想一嚐那些食材的風味。就有網友在PTT的Gossiping板上發文，說公司最近請員工吃五星級酒店的吃到飽，結果有人一開始就先衝炒飯區，讓他超傻眼，「去巷口吃就好了，還特別到飯店吃炒飯是怎樣？」貼文引發熱論。

這位網友發文問卦「有沒有去吃到飽第一盤就嗑炒飯的卦？」表示有人一開始就直衝炒飯區，拿了一大盤炒飯回來嗑，讓他很納悶「X北……要吃炒飯不就去巷口吃就好了，還特別到飯店吃炒飯是怎樣？」沒想到，對方還嗆「你們不懂吃的藝術」讓原PO整個黑人問號。

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貼文一出，反而有人點頭認同，「你太嫩了，那才是老饕」、「財富自由的吃法，然後吃到飽的炒飯真的好吃，我之前吃過一次驚為天人」、「吃到飽的真諦就是吃想吃的，CP值怎麼算都贏不了店家的」、「他專業的，炒飯可以評定一個廚師的功力」、「說真的，一堆吃到飽的炒飯屌打同店其他料理耶！」

▲有人一開始就嗑了一大盤炒飯，讓原PO超震驚。（示意圖／Pixabay）

有網友則表示，一定要先去拿高級食材，「我都先去海鮮區拿生魚片和白蝦。」沒想到就有人打臉這樣的想法，「那種吃法才最笨，夢多有講過，先吃冷的會縮胃」、「窮人才會去專挑貴的，蠻可憐的」、「內行+1，窮人才去擠海鮮區」、「還有去飯局看到大老闆繳了錢，只喝了一碗湯，就跑下一個行程了。」

還有鄉民直呼，「你不懂啦！有人去五星級把費專吃陽春麵」、「強者我表弟，去新X辣+先嗑一碗咖哩飯，嗑完口渴再喝個可樂，再嗑個一碗，然後吃不到三盤肉就飽了」、「公司請吃我一定是白飯加肉燥吃飽，這樣才有報復公司浪費錢的快感」、「公司請客，當然就吃自己平常不會吃的啊……你花自己的錢去會吃炒飯嗎？」