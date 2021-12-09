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東勢鄉公所建築重建動工　下週起暫遷他處辦公

▲東勢鄉公所大樓於1978年落成啟用迄今，歷經歲月摧折加上921大地震時部分結構損壞，雖經補強但仍有潛在風險，爭取前瞻計畫配合縣府補助與自籌款原地拆除重建。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲東勢鄉公所大樓於1978年落成啟用迄今，歷經歲月摧折加上921大地震時部分結構損壞，雖經補強但仍有潛在風險，爭取前瞻計畫配合縣府補助與自籌款原地拆除重建。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣東勢鄉公所大樓於1978年落成啟用迄今，原有規劃設計已不符合現在辦公服務需求，歷經歲月摧折，加上921大地震時部分結構損壞，雖經補強但仍有潛在風險，爭取前瞻計畫配合縣府補助與自籌款原地拆除重建；鄉長林維戊表示，13日將遷至鄉立圖書館辦公，繼續為鄉親服務。

雲林縣東勢鄉公所秘書周素吟指出，公所改建計畫獲得前瞻計畫與縣府補助經費，加上公所自籌款共1億8000多萬元，其中包含拆除經費，預估明年春節後展開重建工程，新大樓除具備現代辦公環境與完善無障礙設備，外觀將呈現東勢在地養鵝產業文化意象。

東勢鄉長林維戊表示，配合辦公室拆除重建工程，公所將於12月13日下週一遷至位於東榮路賜安宮對面的鄉立圖書館與民眾服務站辦公，電話代表號沒有改變，請民眾留意不要跑錯地方。

▲東勢鄉公所大樓於1978年落成啟用迄今，歷經歲月摧折加上921大地震時部分結構損壞，雖經補強但仍有潛在風險，爭取前瞻計畫配合縣府補助與自籌款原地拆除重建。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲東勢鄉公所配合辦公室拆除重建工程，將於12月13日下週一遷至位於東榮路賜安宮對面的鄉立圖書館與民眾服務站辦公，電話代表號沒有改變，請民眾留意不要跑錯地方。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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