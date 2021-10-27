大水沖斷花蓮竹林橋！搶修溪底便道暫通行　將斥資3千萬重建

▲竹林橋橫跨高寮溪，為高寮地區往竹林社區及赤科山重要聯外道路，因圓規颱風豪雨遭沖斷。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

日前受圓規颱風外圍環流豪雨影響，花蓮在三天內累積雨量超過1000mm，達花蓮年平均雨量二分之一，玉里鎮觀音里竹林橋在大水沖刷下，造成橋墩沉陷橋面斷裂，封閉禁止使用，歷經花蓮縣政府和玉里鎮公所多天協力搶修，於23日完成臨時溪底便道，開放民眾通行。

▲花蓮縣長徐榛蔚赴現場了解受損情形。

縣長徐榛蔚表示，這一次圓規颱風帶來的大雨重創花蓮，造成部分路段路基掏空、積水、農作損失等災情，在土石流黃色警戒預警時，花蓮縣政府各相關局處不僅立即成立土石流防災應變中心，蒐整風災資訊與民眾通報災情，更不間斷地親赴災損地區，確認鄉親的安全。感謝所有救災的夥伴與各鄉鎮市公所，與縣政府同心合力防災、搶險，縣府各局處也會全力持續進行災後復原工作。

▲▼鳳林鎮公所搶修溪底便道暫時通行。



竹林橋於1991年8月竣工，使用已逾30年，總長83公尺、寬4.2公尺，橫跨高寮溪，為高寮地區往竹林社區及赤科山重要聯外道路，12日因豪雨致災損毀，經評估拆除重建經費約新台幣3000萬元，縣府將動支災害準備金辦理。





這次災害造成竹林橋斷裂，對於當地民眾生活影響很大，上下山需繞遠路，極為不便，搶修便道暫時解決燃眉之急，目前橋樑改建行政程序已啟動，待經費核定後，將儘快完成工程發包與施工，早日恢復運輸機能。

