「苗栗旅遊節」第1期抽獎　休旅車幸運得主揭曉

▲苗栗縣政府為促進經濟，規畫「苗栗旅遊節」抽獎活動。最大獎項納智捷休旅車，幸運得主是謝姓頭份市民，徐耀昌當場Call Out致賀。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣政府為促進觀光休閒產業復甦及響應政府發放的振興5倍券，加碼規畫「苗栗旅遊節」抽獎活動，總價逾千萬的獎品魅力十足，累計消費金額1億8535萬餘元；縣府7日在苑裡享沐時光莊園渡假酒店，全程直播並在律師江錫麒見證下舉辦第1期抽獎，由縣長徐耀昌與來賓分別以拉霸及逐碼開獎方式抽出得獎人，其中最受矚目也是最大獎項納智捷休旅車，幸運得主是謝姓頭份市民，徐耀昌當場Call Out致賀，會場夾雜緊張與歡樂氣氛。

苗栗縣政府表示，7日抽出的各獎項，包括縣長加碼的1萬元現金30個名額；旅宿體驗券80名；總統套房2名、行政套房3名；Coleman高級露營組（內含摺疊桌椅組及Coleman網屋）3名；iPhone 13 128G 5名；Gogoro S3 Champion Edition 3名；10萬現金2名；Luxgen URX休旅車1名，總計有21個優渥獎項、上百個名額。

文觀局長林彥甫強調，由於獎品豐富且總值上千萬元，大幅拉抬在苗栗地區的消費力，據統計，截至目前累計金額約1億8535萬元，符合第1期抽獎資格的序號為17萬5709組，惟因民眾刪除發票等因素影響，實際序號為16萬4217組，活動持續到明年2月28日。

抽獎過程難免幾家歡樂幾家愁，不過在縣長、來賓與主持人穿插詼諧對話，在緊急刺激的氣氛中又瀰漫歡樂與尖叫聲。最後揭曉的休旅車得主序號為098697是頭份的謝姓市民，縣長徐耀昌當場打電話致賀，還開玩笑說「這確定不是詐騙電話」，他也藉此擴大行銷旅遊節和後續3期抽獎活動，獲獎名單可在官網查詢。

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