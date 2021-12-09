娘家給蔬果婆家卻嫌棄！網見「關鍵字」洗臉孕媳：妳也有問題

▲原PO帶蔬果回婆家，卻被婆婆嫌棄。（示意圖／CFP）

網搜小組／鄺郁庭報導

「我娘家只是好心拿東西來給你們，態度不需要這樣。」一位孕媳日前投稿《靠北婆婆2.0》，說她每次回娘家，媽媽就會給她很多蔬果。一開始公婆沒說什麼，後來東西漸漸多了，婆婆就會說「又拿一堆回來」，讓她很不舒服。貼文一出，就有網友直呼「妳自己也有問題」，點出關鍵，認為原PO也要體諒婆婆。

「我也不知道是我問題還是怎樣。」女網友文中表示，她每次回娘家時，媽媽就會買水果、並拿很多外婆種的菜讓她帶走，懷孕時又拿了更多，「剛開始幾次，婆家還沒什麼，後面漸漸東西多，婆婆就一臉讓我很討厭的態度說『又拿一堆回來』。」

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之後甚至連公公都跟她開玩笑，「是把家裡的東西全搬來是不是？」讓她聽在耳裡也覺得不是滋味。原PO接著說，近日她又回娘家，這次媽媽準備菜的時候，特地跟她說，「妳婆婆就不用買菜了～」也提到會買很多水果，是擔心她在娘家比較難買到，又希望女兒多吃。

▲公婆說的話，聽在原PO耳裡很不是滋味。（示意圖／CFP）

「可是一回去，看到老公搬了一堆菜，公公又說『拿一堆東西來』，婆婆就沒說話，然後發出『ㄑㄩㄝˋ』的聲音。」人妻相當不開心，「因為我不會煮飯，加上我現在懷孕後期了，身體很不舒服……」覺得媽媽也只是出自好意，公婆的態度不需要這樣，「到底是我想太多還是怎樣……心情真的很差。」

貼文一出，就有網友也為孕媳抱不平，「娘家媽媽也是好意，讓婆家省點錢不用買菜和水果，婆家這麼碎嘴，就請娘家媽媽不用再給妳了」、「拿了東西回家，還被講話真的很不舒服」、「有這種婆家，倒楣」、「好好說話很難嗎？那字『ㄑㄩㄝ』讓人真的感覺很差、很不屑！」

不過，更多人則是發現關鍵字，認為原PO沒有站在婆婆立場想，「因為妳不會煮啊！拿那麼多菜，其實對煮的人來說也是一個負擔」、「自己學著煮，不然就會造成別人的困擾！畢竟生鮮蔬果都是不耐久存的」、「妳自己也有問題，換個角度想吧！妳婆婆不會煮菜，可都往朋友家拿了朋友自種的一大堆菜回來，誰處理？」