藻礁聯盟打臉台北港有廢彈海拋區　聲明「中油7年前評估已知道」

▲藻礁公投推動聯盟提出三接遷到台北港可行性。（圖／藻礁公投推動藻聯盟提供，下同）



記者許展溢／台北報導

藻礁公投推動藻聯盟日前公開中油三接台北港N7～N9碼頭替代方案可行性，不過，有媒體報導台北港外海有廢彈海拋處理區，有重大安全疑慮，聯盟今（9日）聲明，提出該處為替代方案時，即已考量，且國防部都證實沒有了，中油7年前更有評估，早知道該處狀況，仍將台北港列為替代方案。

聯盟說明，關於廢彈海拋區影有海管舖設安全疑慮，在提出是項替代方案時，即已考量，事實上，相關資料均曾公布，依政府的海岸地區管理資訊網之地理資訊圖台，即可見該區域，中油103年10月「第三座液化天然氣接收站可行性研究」評估報告更提及海管需穿越廢彈海拋區，需調查評估可行性，最後仍將台北港列為替代方案之一，並未因此而否決台北港替代方案之可行性。

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▲聯盟評估三接遷到台北港有10大優點。



聯盟認為，若該報導屬實，如此將連帶使得無數航行往來於台北港及北部海域的國內及國際船舶，發生多大的不可測危險，在國防部證實並無廢彈拋海之情事，媒體卻仍使用此種危言聳聽的標題，毫不考慮此種無根據的推測將對使用該海域之利害關係人，造成何等心理衝擊，誠非妥適。

聯盟強調，事實是台北港N7～N9碼頭替代方案海管舖設，經調查評估後，即可確保安全無虞，至於評估應向國防部調取「國軍未爆（廢）彈處理手冊」，確認處理程序，向國防部及三軍確認，台北港外之廢彈海拋區，歷年來是否有廢彈拋海棄置之情事？若有，則需進一步確認，所拋棄的廢彈，是否依規定使其失去軍事用途始報廢海拋？海拋之年月日？海拋之點位？海拋之數量？海拋之廢彈名稱與諸元？並提出報廢海拋廢彈所有程序記錄文件。

▲聯盟認為，若確認有廢彈海拋區，政府應立刻封鎖該處海域。



聯盟認為，如無法確認以上情事，則需進一步檢討國防部及三軍之武器報廢管理是否有疏失而需究責或改進相關機制，若確認有廢彈海拋且未依規定使其失去軍事用途即報廢海拋，恐有重大安全疑慮、恐會釀成無法掌握的巨大災害時，政府即應立刻封鎖該處海域，並通報全國與航行航運之公司、個人、漁會、利害關係人及鄰近國家，不得使用該處海域航行、不得下錨、不得打撈、不得捕魚、不得學術研究、不得調查水下文化資產等各種有關行為，三接替代方案海管規劃，亦繞過該處海域，即可避免發生危險。