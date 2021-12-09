　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

藻礁聯盟打臉台北港有廢彈海拋區　聲明「中油7年前評估已知道」

▲▼藻礁公投推動藻聯盟提出三接遷到台北港可行性。（圖／藻礁公投推動藻聯盟提供）

▲藻礁公投推動聯盟提出三接遷到台北港可行性。（圖／藻礁公投推動藻聯盟提供，下同）

記者許展溢／台北報導

藻礁公投推動藻聯盟日前公開中油三接台北港N7～N9碼頭替代方案可行性，不過，有媒體報導台北港外海有廢彈海拋處理區，有重大安全疑慮，聯盟今（9日）聲明，提出該處為替代方案時，即已考量，且國防部都證實沒有了，中油7年前更有評估，早知道該處狀況，仍將台北港列為替代方案。

聯盟說明，關於廢彈海拋區影有海管舖設安全疑慮，在提出是項替代方案時，即已考量，事實上，相關資料均曾公布，依政府的海岸地區管理資訊網之地理資訊圖台，即可見該區域，中油103年10月「第三座液化天然氣接收站可行性研究」評估報告更提及海管需穿越廢彈海拋區，需調查評估可行性，最後仍將台北港列為替代方案之一，並未因此而否決台北港替代方案之可行性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼藻礁公投推動藻聯盟提出三接遷到台北港可行性。（圖／藻礁公投推動藻聯盟提供）

▲聯盟評估三接遷到台北港有10大優點。

聯盟認為，若該報導屬實，如此將連帶使得無數航行往來於台北港及北部海域的國內及國際船舶，發生多大的不可測危險，在國防部證實並無廢彈拋海之情事，媒體卻仍使用此種危言聳聽的標題，毫不考慮此種無根據的推測將對使用該海域之利害關係人，造成何等心理衝擊，誠非妥適。

聯盟強調，事實是台北港N7～N9碼頭替代方案海管舖設，經調查評估後，即可確保安全無虞，至於評估應向國防部調取「國軍未爆（廢）彈處理手冊」，確認處理程序，向國防部及三軍確認，台北港外之廢彈海拋區，歷年來是否有廢彈拋海棄置之情事？若有，則需進一步確認，所拋棄的廢彈，是否依規定使其失去軍事用途始報廢海拋？海拋之年月日？海拋之點位？海拋之數量？海拋之廢彈名稱與諸元？並提出報廢海拋廢彈所有程序記錄文件。

▲▼藻礁公投推動藻聯盟提出三接遷到台北港可行性。（圖／藻礁公投推動藻聯盟提供）

▲聯盟認為，若確認有廢彈海拋區，政府應立刻封鎖該處海域。

聯盟認為，如無法確認以上情事，則需進一步檢討國防部及三軍之武器報廢管理是否有疏失而需究責或改進相關機制，若確認有廢彈海拋且未依規定使其失去軍事用途即報廢海拋，恐有重大安全疑慮、恐會釀成無法掌握的巨大災害時，政府即應立刻封鎖該處海域，並通報全國與航行航運之公司、個人、漁會、利害關係人及鄰近國家，不得使用該處海域航行、不得下錨、不得打撈、不得捕魚、不得學術研究、不得調查水下文化資產等各種有關行為，三接替代方案海管規劃，亦繞過該處海域，即可避免發生危險。

►男士平口褲才45元！破盤價手刀搶

ET快訊
上兵性騷11同僚「摸生殖器、摳肛門」　7人是他長官
台積電工作「下班沒看過太陽」　他跳槽結局網全跪
逆子弒父分屍「不是因為家暴」！　最新動機曝光
站黃偉哲旁「G級頭燈」撐爆襯衫！　短髮妹是她
12元美式、拿鐵買2送2！　超商咖啡優惠一次看
藍鈞天宣布升格二寶爸！　超音波照出爐
強制打2劑疫苗「她堅持不打」！　網全轟爆

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台科大智慧系統好聰明　可揪出交通違規及車流狀況

公務員又爽又涼？他揭「暗黑真相」：根本國家奴隸...網戰爆

什麼工作能做10年以上？　鄉民秒答「這職業」：願意做一輩子

藻礁聯盟打臉台北港有廢彈海拋區　聲明「中油7年前評估已知道」

澎湖子弟返鄉驚見抱卵母蟹攤上賣　前董座痛心建議全年禁捕

奇蹟！全中運奪金車禍險送命　空手道女將潘尹恩7個月後再奪冠

北市青年職涯儲值護照懶人包快筆記　年末最終場徵才熱身中

全家就我家「每天帶便當」霸位辦公！他提2要求被拒　揪親友刷1星

娘家給蔬果婆家卻嫌棄！網見「關鍵字」洗臉孕媳：妳也有問題

終結輕憂鬱有妙計　成大學生開發「減壓珍珠奶茶」讓您忘憂！

新店槍手返台！下機採撿癲癇發作　除暴特勤舉槍戒備...上救護車送醫

機車沒油！檔車妹14度低溫下牽車　熱心男見狀...免費幫加油順利發動

大隊接力槍響！第一棒原地睡覺　「揣摩中槍跌倒」觀賽同學全笑歪

幫送？自吞？嬤拿走21個免費便當　愛心站長見弱勢撲空怒：拿走希望

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

父親中風過世！高二生擺攤養家 被人檢舉無奈嘆：沒辦法做了...

新娘備情歌驚喜「婚禮暖聲獻唱」　一字一句唱心坎！新郎感動秒落淚

爸帶頭違規！7歲童跟過街被撞飛　媽尖叫急奔查看...身後2童全嚇壞

阿部瑪利亞台灣最喜歡炎亞綸！　見本尊像看電視「大概是8K」

視覺錯亂！穿妄想T恤秒變大UU　心機偽裝升2cup...側面超平坦XD

台科大智慧系統好聰明　可揪出交通違規及車流狀況

公務員又爽又涼？他揭「暗黑真相」：根本國家奴隸...網戰爆

什麼工作能做10年以上？　鄉民秒答「這職業」：願意做一輩子

藻礁聯盟打臉台北港有廢彈海拋區　聲明「中油7年前評估已知道」

澎湖子弟返鄉驚見抱卵母蟹攤上賣　前董座痛心建議全年禁捕

奇蹟！全中運奪金車禍險送命　空手道女將潘尹恩7個月後再奪冠

北市青年職涯儲值護照懶人包快筆記　年末最終場徵才熱身中

全家就我家「每天帶便當」霸位辦公！他提2要求被拒　揪親友刷1星

娘家給蔬果婆家卻嫌棄！網見「關鍵字」洗臉孕媳：妳也有問題

終結輕憂鬱有妙計　成大學生開發「減壓珍珠奶茶」讓您忘憂！

韓選秀分數出包！練習生重新上台遭淘汰2次　導師哽咽：太過分了

中信兄弟封王遊行　峮峮、貴貴領軍組5人團參加

胖艾美激瘦35公斤曝「整個團隊都反對」：當搞笑肥妹可以賺數百萬

石宇奇湯姆斯盃退賽嗆網友「我就搞人心態」　被中國隊禁賽反省

3C通路雙12優惠　三星旗艦現折1萬6、iPhone 12跌3600元

Omicron兇猛「3劑還不夠」　輝瑞CEO：恐需提前接種第4劑疫苗

飛彈上兵性騷11名同僚！7人是他長官　法官認證：汰除剛好

「棧橋是影響最小方案」　政院重申：三接沒有蓋在藻礁上

好領又好用！五倍券2296萬人領用　零售業營業額3730億創新高

女大生填錯手機「反羞辱外送員」：老娘就是你上帝...網全炸鍋

生活熱門新聞

買不到了快囤貨！　76年台灣「老字號產品」將停產

《華燈初上》真實版！她被5年閨蜜搶男友崩潰休學

2022最強運「5生肖」曝！

台灣首位「千萬訂閱YouTuber」誕生！他努力10年超感動

又有烏克蘭正妹！　內行人曝定居台灣原因

倒數9天！59類人快接種　明年元旦「恐被戳鼻名單」一次看

婚紗照驚新郎脫褲「新娘臉貼下體」！身分被神出了

明天北台再迎雨　下周冷空氣發威

陽光正妹獸醫藏凶器！　鄉民「獸性大發」搶當狗

夜市吃土虱　驚見「肉塊藏觸手」

林秉樞母喪贈花名單！媒體大老稱「被同事冒名」

家暴翁成「永和無頭屍」！網風向挺兇嫌：求輕判

堅持不打疫苗「我有人身自主權」　遭網轟爆

台人嫌醜不穿羽絨衣？ 網揭：他們最需要

更多熱門

相關新聞

環團：民進黨只顧「政權永續」

環團：民進黨只顧「政權永續」

4大公投案就要在12月18日舉行，根據部分民調都顯示，珍愛藻礁公投呈現正反方拉鋸，藻礁公投推動聯盟今（8日）開記者會宣布完成1萬份手冊、5萬份摺頁文宣，盼藉此傳達正確資訊，並批執政黨謊話連篇，只在乎面子和政權永續。

藻礁被插滿三接鋼構「0.4公頃的很多倍」　鄭正鈐酸「英年藻逝」

藻礁被插滿三接鋼構「0.4公頃的很多倍」　鄭正鈐酸「英年藻逝」

圖／中油棧橋「插在藻礁上」　潘忠政：潮水退了就知道誰沒穿褲子

圖／中油棧橋「插在藻礁上」　潘忠政：潮水退了就知道誰沒穿褲子

藻礁公投與年輕人覺醒

藻礁公投與年輕人覺醒

潘忠政：民進黨核心價值剩下騙

潘忠政：民進黨核心價值剩下騙

關鍵字：

藻礁公投推動藻聯盟潘忠政中油三接台北港外海廢彈海拋

讀者迴響

熱門新聞

「永和無頭屍」兇手抓到了

獨／王少偉酒駕「打包」許藍方回香閨　經紀公司證實兩人關係

獨家／終結單身！王少偉戀「性學博士」許藍方　讀者爆料：他是真漢子

人妻做酒店愛上男客　狂讚體力好：會被他勾走

林秉樞失控畫面曝！靈堂暴走飆罵高嘉瑜

殺父分屍　嫌悲喊：媽怎熬過這晚

《炮仔聲》女星車禍意外！國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

鄧佳華真的要拍AV了！「片商正式簽約」女優超火辣

永和建商「頂樓殺父分屍」藏9天！　鄰居：兇嫌較自私

嘉義高二弟擺攤養家…鳳梨一聽開車尋人「用新台幣下架」

直擊楊謹華辦慶生趴「賓客超大咖」

永和分屍監視器追消失行李箱　伴屍9天肢解丟水溝

買不到了快囤貨！　76年台灣「老字號產品」將停產

嘉義16歲弟擺攤賣方塊酥　姑姑拒絕捐款

癲癇發作要住院！新店槍手吊點滴畫面曝

更多

最夯影音

更多
新店槍手返台！下機採撿癲癇發作　除暴特勤舉槍戒備...上救護車送醫

新店槍手返台！下機採撿癲癇發作　除暴特勤舉槍戒備...上救護車送醫
機車沒油！檔車妹14度低溫下牽車　熱心男見狀...免費幫加油順利發動

機車沒油！檔車妹14度低溫下牽車　熱心男見狀...免費幫加油順利發動

大隊接力槍響！第一棒原地睡覺　「揣摩中槍跌倒」觀賽同學全笑歪

大隊接力槍響！第一棒原地睡覺　「揣摩中槍跌倒」觀賽同學全笑歪

幫送？自吞？嬤拿走21個免費便當　愛心站長見弱勢撲空怒：拿走希望

幫送？自吞？嬤拿走21個免費便當　愛心站長見弱勢撲空怒：拿走希望

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面