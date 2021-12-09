遭疑宣導費用浪費公帑！陳吉仲保證負責：不要動不動說農委會亂花錢

▲陳吉仲要曾銘宗不要動不動就說農委會亂花錢。（圖／記者屠惠剛攝）



記者許展溢／台北報導

111年度政府30幾個部會宣導費用共編列11億，立委曾銘宗質疑，光農委會部分編1.4億多，是在浪費國家公帑，且去年農委會3千多萬宣導費用審計部不核銷，主委陳吉仲表示，預算都是為了具體執行政策，會再爭取，最後若沒核銷，會負責，要曾不要講亂花錢。

立法院經濟委員會今（9日）審查111年度農委員會主管，非營業部分，農業作業基金、農田水利事業作業基金、農業特別收入基金及信託基金部分：農民退休基金。曾銘宗問為何農委會編了1.4多億這麼高是要做什麼？防檢局為防非洲豬瘟就算，但本部編2533萬，怒批陳吉仲最會浪費國家公帑。

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▲曾銘宗質疑農委會預算編了1.4億多是要做什麼？（圖／曾銘宗提供，下同）



陳吉仲說，農委會有各三級單位，協助很多地方政府、團體，會本部是長年祕書室編的公關費用，防檢局則全為非洲豬瘟，林務局2千多萬是用在食農教育、里山倡議等。

曾銘宗提到，去年農委會宣導費用3千6百多萬元被審計部剔除，不准核銷。陳吉仲回應，不是不准核銷，是沒編在專項，所以後來依照審計部要求，該編在公務預算就編。農委會會計室主任許永議說，目前是列「應付數」，還沒實際列入決算「實支數」，已跟審計部申覆2次，會持續跟審計部溝通外，109年前沒專項編列，110年度後不只有，還配合行政院規定「專項科目編列」。

▲▼曾銘宗強調，會要求審計部依法查核，不可輕易讓農委會核銷。



曾銘宗認為，都申訴了，還不准核銷，到時會追究財務責任是陳吉仲付錢？陳吉仲表示，「我當然可以付所有責任」，這是所有農業體系裡政策要具體執行到位，如執行產銷履歷、拉抬長期農漁民價格偏低問題等，不解某種程度怎麼會被講成文宣經費和亂花錢，講亂花錢無法接受，會極力跟審計部爭取，「最後沒有核銷當然就是我負責」。

曾銘宗強調，會要求審計部依法查核，不可輕易讓農委會核銷，要把錢真的用在農民、農業上，否則亂花錢每一筆都會講出來，要陳別讓會計室主任提早退休，並問養豬產業百億基金預算，陳吉仲最後表示，110年要編38億、明年27、28億，後年則要查，總共4年要編128億，保證會百分百具體執行，要曾銘宗不要動不動就說農委會亂花錢。