立院三讀《農民健康保險條例》　50歲以下退伍務農可享農保

▲立法院三讀通過《農民健康保險條例》，50歲以下退伍青年務農得參加農保。（示意圖／達志影像）



記者林銘翰／台北報導

立法院會7日三讀通過《農民健康保險條例》條文修正草案，明定50歲以下且未領取退休俸或退伍金的退伍軍人，返鄉務農可申請參加農保，並提繳農退儲金。

為鼓勵退役青年返鄉務農，並保障其享有參加農保及提繳農民退休儲金的權益，行政院會11日通過農委會擬具的《農民健康保險條例》部分條文修正草案及《農民退休儲金條例》第3條之1修正草案，並函請立法院審議。

根據三讀條文，50歲以下且未領取《陸海空軍軍官士官服役條例》第23條第1項第2款退休俸或退伍金之退伍軍人，雖已領取軍人保險退伍給付，返鄉務農仍可申請參加本保險，以獲得職域性社會保險保障，並明定曾依前開規定參加本保險後退保，再次參加本保險者應於5年內為之。

三讀條文規定，被保險人加保之自有農地被徵收或徵收前已與需地機關協議價購，致土地面積不符合加保規定，得續保一定期間，但年滿65歲且加保年資累計達15年者，不受續保一定期間之限制。

三讀條文明定，為利行政作業，已領取之保險給付應繳還而未繳還者，保險人得於保險給付扣減之，為保障被保險人請求保險給付之權益，修正保險給付請求權時效為5年，並增訂本次修正施行前、後時效期間合併計算之規定。

三讀條文也規定，為免農民因職域轉換，參加本保險期間未滿分娩或早產天數規定，導致無法請領生育給付情形，本次修法刪除天數限制，以保障農民權益，並參考《勞工保險條例》刪除流產者請領生育給付之規定。

農委會表示，為鼓勵服短役期未具領取退休俸資格的退伍青年，儘早投入農業生產就業，本次修法使其得以參加農保，並提繳農退儲金，以保障晚年經濟生活安全。