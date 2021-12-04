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山藥也會受傷！　專家傳授癒合大招：塗抹30%以上酒精

▲▼新北原生山藥。（圖／記者呂佳賢攝）

▲盛產於東北角地區的新北原生種山藥。（圖／記者呂佳賢攝，下同）

記者許展溢／台北報導

山藥常常會在中醫藥材裡出現，農委會表示，因有豐富營養成分，除當藥材也能用在料理，如四神湯、排骨湯等多種美味菜餚，但不能不知道選購要挑「分量重」，代表肉質扎實，另外，若買到有傷口的，只要塗抹30%以上酒精，就可好好存放了。

農委會說明，山藥種類多，在台灣地區栽培面積約500公頃左右，主要栽培區依栽培面積排序為南投縣、彰化縣、新北市、屏東縣、台北市、雲林縣及宜蘭縣。國內最常見品種及地方栽培種大多源自於大薯（田薯）、條薯（基隆山藥）及戟葉田薯（恆春山藥）等。

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▲▼新北原生山藥。（圖／記者呂佳賢攝）

▲農委會表示，山藥種類多，台灣地區栽培面積約500公頃左右。

關於山藥不能不知道的知識包括選購要點，農委會指出，要注意「外形應光滑筆直，表皮無腐爛或凹凸不平」，有腐爛或凹凸不平的狀況，可能是採收後存放過久、採收與運送過程碰撞而造成，食用安全與品質較有疑慮。而「大小相同的山藥，以分量較重者佳」，分量重表示含水量分足、肉質紮實，建議購買時挑根鬚少，較容易削皮處理。

至於買到有傷口的山藥，如何存放？農委會傳授，可將傷口塗抹酒精度30%以上易取得之酒類，後放置於陽台通風處待傷口癒合，移至遮陰通風處貯放或以保鮮盒放冰箱冷藏（短期食用約1-2週），另生鮮山藥可削皮切塊，小包裝直接冷凍保存（約3-6個月）調理時無需解凍，直接下鍋烹煮。另外，農委會提到，山藥切開後可由塊莖黏度判定，黏質液含高量的多醣類物質，黏液濃稠表示品質佳。

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