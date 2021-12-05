體長86公分蚯蚓台灣最大！　專家曝這件事「生物地理密不可分」

▲「福爾摩沙腔環蚓」為台灣西部常見之大型特有蚯蚓，體呈深藍黑色。（圖／特生中心提供，下同）



記者許展溢／台北報導



到野外可能都會看到蚯蚓，不過，農委會特生中心提到，俗稱「蛇蚯蚓」的大型蚯蚓，指的是體長在30公分左右、體型比較大的蚯蚓，台灣本土的蛇蚯蚓目前共包含了15個種及亞種，專家分析顯示，這群蚯蚓都起源於共同祖先，之前更發現和南琉球的蛇蚯蚓系出同源，意味著兩地在生物地理上密不可分。

特生中心說明，台灣本土蛇蚯蚓屬於鉅蚓科（Megascolecidae）環毛蚓類（Pheretima complex）腔環蚓屬（Metaphire）的福爾摩沙腔環蚓種群（Metaphire formosae species group），目前共包含15個種及亞種，經過專家分子分析顯示，這一群蚯蚓起源於共同的祖先，在台灣的北、中、南、東部都有分布，呈現異地分布（allopatric distribution）的型式，最近在南琉球發現與台灣系出同源之蛇蚯蚓，可見兩地在生物地理上的密不可分。

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特生中心指出，台灣是位於東亞地區熱帶與亞熱帶交界處之高山島嶼，島上大小河谷山脈星羅棋布，這些地形所造成之地理阻隔也為生物的分化提供絕佳的條件。在台灣的福爾摩沙腔環蚓種群，包括特生中心所發表的布農腔環蚓（Metaphire bununa）及排灣腔環蚓（Metaphire paiwanna），分別在中央山脈以東及以西都各有一個亞種。

▲「蔡氏腔環蚓」為台灣大蛇蚓在宜蘭的亞種。



另外，特生中心提到，產於台灣東北部的南澳腔環蚓（Metaphire nanaoensis），則是以宜蘭和花蓮的界河和平溪為界，在溪北及溪南各有一個亞種；甚至還有產於中部山區海拔1800–2100公尺之台灣大蛇蚓（Metaphire taiwanensis taiwanensis），為目前台灣最大型的蚯蚓（成體體長可達86公分、體寬將近2公分），其與在宜蘭體型較小（25–41公分）的亞種蔡氏腔環蚓（Metaphire taiwanensis tsaii），被雪山及中央山脈北段區隔開來。

專家說，在南琉球與那國島發現體長超過40公分，體寬近2公分的新種蛇蚯蚓，經譜系分析證實，與台灣的蛇蚯蚓系出同源，亦為福爾摩沙腔環蚓種群的一員。兩地的蛇蚯蚓分化約發生於250至500萬年前，牠們的共同特徵為都是大型的蚯蚓，在第六至第九體節都具有4對受精囊，且受精囊的形態也頗為相似。

特生中心強調，這些發現顯示台灣因為造山運動形成的地理阻隔也導致生物逐漸種化分岐，更了解到台灣與南琉球在生物地理上密不可分的關係，在生物演化親緣關係的研究上，大家都是一家親。