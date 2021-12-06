視訊鏡頭前900人傻眼　CEO突宣布「上線開會的你各位被解雇了」

▲公司CEO在視訊會議上突宣布裁員900人，解僱對象就是被通知參與會議的員工。（圖／翻攝自推特／@litcapital）

記者張寧倢／編譯

美國紐約一家網路抵押貸款公司「Better.com」執行長賈格（Vishal Garg）在1日一場內部線上會議中無預警地宣布裁員，比例高達9％，原本以為這已經夠令人震驚了，但接下來的這句話更讓螢幕前900多名員工瞬間傻眼。他說，「如果你現在已連上這場會議，那你就是不幸遭到解雇的一員。」

《CNN商業》確認過相關錄影檔案後指出，「Better.com」1日利用Zoom雲端會議軟體進行一場企業內部會議，其中執行長賈格突然向900多名員工宣布他們將在年末假期前被解雇，「如果你現在已連上這場會議，那你就是不幸遭到解雇的一員，你在這裡的工作將立即終止。」他補充，他們將收到一封來自人資部門的電子郵件，以詳細說明其他福利與資遣費。

據CNN報導，財務長雷恩（Kevin Ryan）聲明指，裁員是一件令人悲憤的事，尤其是在每年的這個時期，然而，良好的財務狀況表與精簡且集中的人力，將共同為公司進入極具發展的自有住房市場，提供積極拓展的機會。

《財星》雜誌報導稱，賈格指責這些員工效率低下，每天只工作2小時，「竊取」了公司同事與客戶時間。儘管賈格聲稱，這僅是他職涯中第2次大幅裁員，上次做出類似決策時還哭了，因為他並不想這麼做。然而，賈格卻被爆料曾在郵件中痛罵員工是愚蠢的海豚，還讓他「最忠誠」的助手獨享數百萬美元的員工認股，但這名助手最終卻因職場霸凌而遭解雇。

報導提到，這家網路貸款公司「Better.com」5月宣布將透過特殊目的收購公司（SPAC）上市，作為交易的一部份，在上周獲得7.5億美元的投資現金後，公司的現金額度將達到10億美元（約新台幣280億元）。

Vishal Garg: “I wish I didn’t have to lay off 900 of you over a zoom call but I’m gonna lay y’all off right before the holidays lmfaooo”pic.twitter.com/6bxPGTemEG — litquidity (@litcapital) December 5, 2021

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