柯市府發言人戰盾牌牙醫「江湖在走人性要有」　隔空交火卻憶當年

▲北市府發言人陳智菡與盾牌牙醫史書華隔空交火。（圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

「盾牌牙醫」史書華在臉書上發出一篇貼文，意外引燃與台北市府發言人陳智菡的戰火。2人隔空交戰，卻也意外回顧了2012年結識結識的過程，分別感嘆「我很懷念當年那個秉持專業的您」、「我則感謝他讓我在那充滿衝突的一夜，看到人性中的光亮面。」

台北市長柯文哲在臉書號召「一人一信查網軍」，引起許多熱議，史書華也公開了2018年收到的邀請，當時台北市長辦公室主任蔡壁如寄信邀請史書華，參加討論會。這也讓史書華忍不住嘲諷，「來，你柯文哲跟我說，一人一信查網軍？」

史書華的貼文發出後，陳智菡也在臉書上回應，多年前太陽花事件時，史書華用盡全力衝向發生衝突的地方，用力吶喊「不要再推擠了」，令她感動落淚，透過報導讓民眾知道了身穿白袍盔甲、捍衛心中正義理想的「盾牌醫生」，也非常謝謝史書華，讓她在充滿衝突的一夜當中，看見了人性光輝的一面。

不過，陳智菡也說，自從史書華成了網路意見領袖，這幾個月來她看見了對方對柯市長的批評，絕大多數來自惡意風向與誤解，她嘗試溝通，卻發現史書華與先前溫和、謙遜的樣子已經不同，「但當我仔細閱讀他的用字遣詞，我決定，放棄。」

▼陳智菡試著與史書華溝通，最後決定放棄，並嗆對方「江湖在走人性要有」。（圖／記者李毓康攝）



陳智菡說，史書華對柯文哲成見很深，無論拿出多少證據，都是同樣跳針指控，「他只願意相信他想相信的」，如今柯文哲在臉書號召，卻被含沙射影成「網軍召集大會」，讓她忍不住回嗆，「難道史醫生，＃您自認自己是網軍嗎？所以你收了柯文哲的錢？辦了多少事」，並留言「江湖在走，人性要有」，嘲諷意味十足。

陳智菡感嘆，7年前熱血、正氣凜然的盾牌醫師，因為學運成了正義的存在，應該更堅持正氣與社會責任，如今卻用這種似是而非的虛假訊息胡亂指控，「那個盾牌醫生高舉的道德形象，終於瓦解模糊。」

對此，史書華則在臉書回應，當年他沒有任何政黨，如今依舊相同，不但沒有公職、沒有選舉，也沒有任何公家資源，從來沒有拿過公家、政黨的好處，只有捐錢、做公益，「除了柯找我幫忙，我從來沒有私下求過任何資源或拉關係。」

▼史書華表示，他直到現在依舊沒加入任何政黨，也沒拿過任何政黨、公家的好處。（圖／翻攝盾牌牙醫史書華）



史書華表示，他從來不是英雄人物，只有辦法用專業、能力一點一滴改變社會，在行政院衝突以後，不斷鞭策自我，只想證明就算是普通人，也能讓社會變得更好。

史書華說，他相當感謝當時陳智菡身為主播、秉持新聞專業播報正面新聞，如今卻覺得可惜，「因為你現在的上司是柯市長，而不是你原本的新聞專業，我很懷念當年那個秉持專業的您。」

史書華提到，當初柯文哲說「不會有任何政黨」，他也權利幫忙，如今柯文哲卻成了「兩岸一家親的市長兼第三大政黨的黨主席」，他沒有收錢，而是負責捐錢的，也沒有任何公職、更不是民意代表，因此「當年我怎麼支持他，現在就怎麼鞭策他」。

▼史書華曾衝在第一線化解衝突，英勇舉動被稱為「盾牌牙醫」。(圖／ETtoday資料照)

史書華提到，他並非沒有機會擔任民意代表、公職，只是拒絕了所有邀請，此次柯文哲的「一人一信找網軍」令他太過生氣，實在看不下去，才張貼邀請內容。

史書華也感嘆，與他相比，陳發言人應該更了解柯市長，「畢竟，現在的他整天都被2014的他打臉，『莫忘初衷 』，剛好是2014柯選上那個晚上我給他的四個字。」

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