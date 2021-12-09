北捷今年312件尾隨逃票！2023年建「閘門偵測」抓違規　最重罰50倍車資

「盾牌牙醫」史書華在臉書上發出一篇貼文，意外引燃與台北市府發言人陳智菡的戰火。2人隔空交戰，卻也意外回顧了2012年結識結識的過程，分別感嘆「我很懷念當年那個秉持專業的您」、「我則感謝他讓我在那充滿衝突的一夜，看到人性中的光亮面。」