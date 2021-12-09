北捷今年312件尾隨逃票！2023年建「閘門偵測」抓違規　最重罰50倍車資

▲台北捷運公司、宏碁有限公司8日舉辦運輸創新合作計畫啟動記者會。（圖／記者袁茵攝）
記者袁茵／台北報導
台北捷運公司8日宣布啟動「台北大眾捷運安全升級計畫」，將於2023年6月在板南線忠孝新生、忠孝復興和忠孝新生建置7項計畫，其中包括逃票行為偵測系統；台北捷運公司統計，今年截至11月底，一共發生312件旅客尾隨逃票案，最重可罰票價50倍的違約金。
台北捷運公司、宏碁股份有限公司8日舉辦記者會，啟動「台北大眾捷運安全升級計畫」，台北捷運公司總經理黃清信表示，「台北大眾捷運安全升級計畫」以板南線忠孝新生、忠孝復興及忠孝敦化3站作為安全示範建置車站，預計2023年6月完成。
建置計畫包括入站防疫安全檢測系統、主動式電扶梯安全系統、虛擬電子圍籬系統、軌道異物入侵偵測系統、車廂人潮異常移動偵測系統、AI站務員服務系統、逃票行為偵測系統等7大項。關於建置計畫中的「逃票行為偵測」系統，意指在閘門設置裝置，倘若民眾尾隨他人入站，將由機器自動偵測，系統通知車站人員協助。
台北捷運公司統計，今年截至11月底止，旅客尾隨案件合計312件，每百萬旅次查獲0.66件；倘若旅客無票、持用失效車票、冒用不符身分車票乘車者，依照《大眾捷運法》第49條規定，除了補繳票價外，還要支付票價50倍違約金，或依照《大眾捷運法》第50條，未經驗票程序、不按規定處所或方式出入車站、上下車者，處罰行為人新台幣1500元以上至7500元以下罰鍰。
▼「台北大眾捷運安全升級計畫」共有7項，包括逃票偵測系統。（圖／台北捷運公司提供）
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