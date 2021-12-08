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1人1信要政院查網軍！北市美女發言人親送柯文哲陳情信到政院

▲▼北市府發言人陳智菡8日將陳情信送抵行政院。（圖／北市府提供）

▲北市府發言人陳智菡8日將陳情信送抵行政院。（圖／北市府提供）

記者陳家祥／台北報導

立委高嘉瑜的家暴案演變成網軍風波，台北市長柯文哲日前發起1人1信向政院陳情，要求徹查內部網軍，還親自具名簽署。北市府發言人陳智菡8日親自將柯文哲簽名的陳情信，送抵行政院，呼籲政院正視日益嚴重的網軍問題。

▲▼北市府發言人陳智菡8日將陳情信送抵行政院。（圖／北市府提供）

柯文哲日前在臉書表示，高嘉瑜委員的事件，從情侶間的暴力攻擊延燒到暗黑網軍操作。事件才發生，立刻有人在PTT po出兩人line對話截圖爆料、人事時地物都言之鑿鑿，網友置板凳看戲，興奮高呼八卦版復活、而一堆政治人物則紛紛po文自清，許多網絡上活躍的帳號變得特別安靜。

「網軍果然可怕，連立委都會怕。」柯文哲說，只要掌握幾個帳號，就能造謠帶風向、塑造假民意，打擊政敵。他們在同胞中製造敵人，玩到走火入魔，人們早已分不清什麼才是事實，不在乎公眾議題討論，也沒有道德底線。

柯文哲說，網軍跟政媒形成一條龍產業鏈，整天在特定人士的講話中斷章取義，接著製作哏圖，丟給特定粉專廣傳，網路爆文引發討論後，媒體就會跟進，政論節目加碼找名嘴砲轟，丞相起風了，把你黑到底。

「亞斯柏格症或許是上天對我的恩慈，才能當這麼久的沙包。」柯文哲表示，過去的大阪事件已經證明，這種漫天的攻擊沒有幾個人能承受，趁著這次事件，不再縱容悲劇繼續發生。

「林秉樞是不是網軍？為何他跟民進黨關係特別好？連結特別深？到底他的關鍵評論，有沒有老大在背後授意？」柯文哲指出，既然蘇貞昌院長說「事情已進入司法偵辦，就依法查察不法」，他也要呼籲民進黨政府：查到底！為了你們的黨籍立委，更為了這個國家。

最後柯文哲呼籲，1人1信寄到行政院、NCC，要求嚴查到底，不要怕查到自己人就縮手，高嘉瑜委員需要一個公道，更要徹底杜絕這種政治控制網軍、網軍反噬政治的醜惡文化，不要讓暗黑勢力毀滅吞噬這個國家。

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