四大公投民調黃金交叉　核四重啟、三接遷離「不同意超過同意」　　

▲皮爾森數據公司發布四大公投民調。（圖／翻攝皮爾森數據公司臉書，下同）



政治中心／台北報導

12月18日舉行的全國性四大公投，正式進入最後10天的倒數。根據皮爾森數據公司透過網路分層隨機抽樣蒐集10,836份樣本所進行的民調結果顯示，四大公投同意方與不同意的差距都已縮小在5%內，正反意見雙方在最後關頭顯然陷入了膠著戰。其中，核四重啟、三接遷離這兩個提案，不同意均領先同意；公投綁大選與反萊豬進口這兩個提案則是同意方比例維持微幅領先。

若就民進黨決定正面迎戰公投議題，並由蔡英文總統、賴清德副總統、行政院長蘇貞昌親自投入第一線進行說明來看，民進黨主張「四個不同意」的聲勢有越來越高趨勢，而國民黨主張「四個同意」原本維持所領先優勢，顯然已面對黃金交叉的挑戰。

根據皮爾森數據公司發布的網路民調結果，第17案「核四重啟公投案」，同意占47.72%，而不同意占50.40%，由不同意方領先。在同意方中，有88.40%的支持者認為台灣應增加核能發電的比例、8.54%認為應該增加綠能發電。在不同意方中，則有88.61%反對台灣繼續發展核能發電，雙方陣營壁壘分明。

第18案「反萊豬進口公投案」的部分，同意占49.79%，不同意占47.81%，雙方差距不到2%。投下不同意票的民眾，有超過80%的民眾認為「台灣進口政策應符合國際自由貿易原則，肉品檢驗符合科學標準或國際標準就應該准許進口」；而採同意立場的民眾，有45.85%表示「不應為了經濟貿易犧牲國民健康」，另有33.13%認為「不相信政府有能力對萊克多巴胺進行明確的成分標示」。

第19案「公投綁大選」，同意占49.18%，不同意則占46.91%，差距也在3%內。而第20案「三接遷離」則是不同意方以48.48%領先同意方47.81%，但領先幅度不到1%，差距相當接近。

另外，調查結果也顯示，對於核四重啟採不同意立場的民眾，有高達90%以上的民眾也不同意三接遷離；而支持核四重啟的民眾裡，也有88%同意三接遷離。由此可推估兩大能源議題已產生連結關係，民眾在供電、減碳、空汙、安全、保育等相關議題的綜合評估下，已形成供電政策要在核四、三接當中進行二選一的態勢。

皮爾森數據公司表示，本次調查時間為2021年12月3日至2021年12月5日，對象為全國年滿 18 歲的民眾，採用網路主動發放調查方式，透過資料管理平台(DMP)，在性別、年齡與居住地比例分層隨機抽樣進行調查，並輔以網路行為分析帶入使用者輪廓標籤，確保符合調查對象的唯一性。同時針對使用者的性別、年齡與居住地的準確性採用網路行為與資料庫標籤比對方式，結合問卷題目設計做雙重認證，確保資料個正確性與可靠性。