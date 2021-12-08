　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

花蓮智慧農業升級！小學校園打造示範基地　向下紮根贏在未來

▲花蓮縣政府於宜昌國小的智慧農業示範基地，舉辦智慧農業成果發表會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府於宜昌國小的智慧農業示範基地，舉辦智慧農業成果發表會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為解決農民在生產上所面臨的窘境，花蓮縣政府、慈濟大學USR教學研究中心與花蓮高級農業中學，共同推動智慧農業向下紮根計畫，並於宜昌國小打造智慧農業示範基地，8日日上午進行成果發表會，展示基地中建置之兩組層架水耕智慧農業設備，並實體導覽解說，展現科技導入農業發展後續運用之無限可能。

縣長徐榛蔚表示，非常謝謝慈濟大學及花蓮高農的協助，並結合兩校學生團隊從無到有打造智慧農業示範單元，包括設備採購及採購來源、組裝過程與重點、開源程式或軟體操作、智慧監測與操作設定等，並全程拍攝紀錄影片、建立懶人包及教學影片，使智慧農業能落實於國中小教育、鼓勵更多在地子弟投入新興農業。

▲花蓮縣政府於宜昌國小的智慧農業示範基地，舉辦智慧農業成果發表會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚致贈感謝狀給慈濟大學。

花蓮縣素有農業大縣之美譽，且有機農作面積占全國近4分之1，花蓮擁有的天然資源是農業發展的優勢，藉著這次花蓮縣政府與慈濟大學USR教學研究中心、花蓮高農合作，將科技導入農業，且發展雲端農產方式，未來花蓮農業發展將會有非常可觀的躍進，並盼能創造花蓮農業斐然的成績！

▲花蓮縣政府於宜昌國小的智慧農業示範基地，舉辦智慧農業成果發表會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

致贈感謝狀給花蓮高農。

慈濟大學研發長黃舜平教授也表示，對這次的產學合作表示樂觀，慈大USR團隊致力於協助花蓮推廣友善土地農業，發展創新小農經濟模式，將大力協助縣府打造花蓮成為台灣農業首都，創造在地產業永續契機。

科技導入農業發展是未來的新潮流，倘小學端如能提早讓學生更早接觸農業的新樣貌，將有助於學生未來對於農業領域的興趣。花蓮高農校長梁宇承表示，這次花蓮高農發揮農業及AI自動化的專長，利用視覺感受以及食用體驗讓他看得到、吃得到，進而學得到AI相關課程。

▲花蓮縣政府於宜昌國小的智慧農業示範基地，舉辦智慧農業成果發表會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚樂觀表示，未來花蓮農業發展將會有非常可觀的躍進。

身為智慧農業示範基地的地主學校，宜昌國小校長丁嘉琦則表示，未來本校將配合指導單位並與本校師生家長團隊共學共作，除了透過共學團、讀書會、工作坊等方式進行培力，並藉由慈濟團隊拍攝之完整影像記錄，落實線上教學課程，以利後續可以推廣到花蓮各鄉鎮國小建置示範基地。

不僅針對在校學生，此次計畫更透過示範展示、科普傳播及線上課程等方式，讓每位有興趣想投入智慧農業的花蓮縣民或是小農都能無痛入門，普及並實踐於縣內農業生產場域中；同時也為花蓮農業發展注入

►激殺3折！雅頓第五大道淡香精回頭率破表

ET快訊
獨／兄弟爭信義區豪宅哥哥人間蒸發！　疑與永和分屍案有關
台中嬤頂樓曬衣　3歲孫女獨自在家「32F墜落」
快訊／印度重大意外！軍用直升機墜毀　參謀總長在機上
大群民眾「排隊搶買房」！　黃偉哲說重話了
男友睡一旁！正妹感覺「東西流出」　驚醒見麻吉崩潰
紅黃線違停「不能檢舉」放任？　交通部回應了
台灣AV女優月收曝光！狂接50部　帶出場專做2件事
宜蘭9校食物中毒　糙米飯驗出「金黃色葡萄球菌」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

《新竹市跳級生》州圖開展　林智堅分享新竹故事

移民署宣導廉政+公民投票　鼓勵新住民體驗台灣民主

另類紓困　台電向漁會購石斑魚捐贈弱勢團體

雲林虎科大+雲科大+環科大三校聯合聖誕晚會　23日晚間重磅登場

台東馬偕聖誕佈置充滿趣味　疫情後將病毒造型入畫

消防弟兄搶救臍帶繞頸兒　遇十萬分之一「全羊膜生產」

寧埔國小參訪海洋驛站　海洋知識向下扎根

雲林優化出院銜接長照　首創長照關懷包建置「關雲長」APP

台南「熬通宵搶房」被查了　黃偉哲說重話：違法轉賣一定嚴辦！

台東縣政府榮獲「2021雲端物聯網創新獎」

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

驚喜變驚嚇！男友提早下班回家　撞見女友「扮成鯰魚」：WTF？

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

韓善伙罹乳癌「一心只想隆乳」超樂觀　寫遺書給好友「牽著我」..哭一半又笑粗乃！

父親中風過世！高二生擺攤養家 被人檢舉無奈嘆：沒辦法做了...

嘴秋姨當警察面「闖紅燈過馬路」　被攔還嗆：國家養你們這些廢物！

爆氣屁孩怒踹騎樓機車囂張離去　搖擺走幾步再轉向狂打路邊機器

賀軍翔《全明星》百米得第三：有回春的感覺XD　王子邱勝翊逼近林敬倫紀錄...懊惱「沒調整好」

幫送？自吞？嬤拿走21個免費便當　愛心站長見弱勢撲空怒：拿走希望

道歉13次沒用！恐怖老闆攔車怒捶　露營區一查竟是違法經營...網狂酸

《新竹市跳級生》州圖開展　林智堅分享新竹故事

移民署宣導廉政+公民投票　鼓勵新住民體驗台灣民主

另類紓困　台電向漁會購石斑魚捐贈弱勢團體

雲林虎科大+雲科大+環科大三校聯合聖誕晚會　23日晚間重磅登場

台東馬偕聖誕佈置充滿趣味　疫情後將病毒造型入畫

消防弟兄搶救臍帶繞頸兒　遇十萬分之一「全羊膜生產」

寧埔國小參訪海洋驛站　海洋知識向下扎根

雲林優化出院銜接長照　首創長照關懷包建置「關雲長」APP

台南「熬通宵搶房」被查了　黃偉哲說重話：違法轉賣一定嚴辦！

台東縣政府榮獲「2021雲端物聯網創新獎」

比大怒神還快！3歲女童32F墜落撿回一命　物理老師：時速破160km

TVBS、民視、三立「4歲女童遭殺害」新聞違規NCC開罰20萬

《新竹市跳級生》州圖開展　林智堅分享新竹故事

促進居住正義　政大與永慶聯手成立「不動產研究中心」

移民署宣導廉政+公民投票　鼓勵新住民體驗台灣民主

獨／疑與永和分屍案有關！北市兄弟爭產哥哥失蹤　信義警加入調查

另類紓困　台電向漁會購石斑魚捐贈弱勢團體

9年女友逼買34萬鑽戒！他拒絕遭嗆「耽誤青春」...網一面倒勸：快逃

雲林虎科大+雲科大+環科大三校聯合聖誕晚會　23日晚間重磅登場

Infiniti豪華跑旅QX55「249萬元」預售開跑　首批80台車迷搶到瘋

破解土耳其冰淇淋「抓老闆那根」　正妹開心炫耀最後還是被整了...

地方熱門新聞

軍校生直挺讓位30分鐘　榮譽假1天

高雄嬤狂掃21愛心便當！站長爆真實家境

台南「熬通宵搶房」被查了　黃偉哲說重話

接種莫德納　彰化衛生局送100元

才說不抓逾期移工　她打疫苗秒被抓

桃園鼓勵學校認養浪浪　每隻最高補助2萬

雲林港口垂釣「行不行」　縣府、海巡署見解不同

青埔「桃園陽光劇場」開幕　系列接力嗨唱

婦人意圖輕生　警鬼門關前一把救回

街頭狂噴「「淫女+賤女」」紅漆　癡情男被判刑

台南保時捷中心上樑

桃園莫德納疫苗「隨到隨打」還送白米

畜牧廢水再利用　多贏變黃金

移動式地磅 強力取締大型車違規

更多熱門

相關新聞

比特犬咬童／單親不是疏忽的藉口

比特犬咬童／單親不是疏忽的藉口

「沒有走不過去的路，只有彎不下身段的腰。」有讀者問我，有關比特犬咬死男童後將安樂死的新聞，我認為誰該有責任？人各有立場，發生這種事情，誰都不樂見，不過雙方都有責任要負，要靜待檢方勘查，在此我不多評論，倒是想分享與此題相關的單親經驗。

台東正向管教教育有成　饒慶鈴肯定36位獲獎老師

台東正向管教教育有成　饒慶鈴肯定36位獲獎老師

新北提升社區品牌形象　農業人才培育登場

新北提升社區品牌形象　農業人才培育登場

新北耶誕城樂高9大經典打卡點

新北耶誕城樂高9大經典打卡點

黃偉哲與企業合推校園光電政策

黃偉哲與企業合推校園光電政策

關鍵字：

智慧農業教育升級小學校園示範基地向下紮根

讀者迴響

熱門新聞

鄧佳華真的要拍AV了！「片商正式簽約」女優超火辣

快訊／永和排水溝驚見「無頭、無四肢」人體軀幹！

「趙薇的兒子」找到了！　拒和親生父母回家遭批

性別曝光！永和「無頭屍」確定遭分屍

台灣首位「千萬訂閱YouTuber」誕生！他努力10年超感動

視訊裁員900人　CEO後悔道歉了

俄國爸媽「後悔送女兒來台灣」　最擔心的事發生了

紅黃線違停不能檢舉！道交修法三讀通過

企業千金淪小三！　陪泡「已婚百億小開」全直擊

國手撿屍接力性侵　求輕判超瞎理由曝

水豚母女游泳逃家　為了「蹭飯」

鄧佳華AV導演認證「女優是F級正妹」！哀怨吐心聲

熬夜傷肝？醫揭「爆肝真正5原因」致死率高

軍校生直挺讓位30分鐘　榮譽假1天

台南現排隊買房人潮　30人熬通宵為了搶一屋

更多

最夯影音

更多
屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾
驚喜變驚嚇！男友提早下班回家　撞見女友「扮成鯰魚」：WTF？

驚喜變驚嚇！男友提早下班回家　撞見女友「扮成鯰魚」：WTF？

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

韓善伙罹乳癌「一心只想隆乳」超樂觀　寫遺書給好友「牽著我」..哭一半又笑粗乃！

韓善伙罹乳癌「一心只想隆乳」超樂觀　寫遺書給好友「牽著我」..哭一半又笑粗乃！

父親中風過世！高二生擺攤養家 被人檢舉無奈嘆：沒辦法做了...

父親中風過世！高二生擺攤養家 被人檢舉無奈嘆：沒辦法做了...

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面