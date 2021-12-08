花蓮智慧農業升級！小學校園打造示範基地　向下紮根贏在未來

▲花蓮縣政府於宜昌國小的智慧農業示範基地，舉辦智慧農業成果發表會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為解決農民在生產上所面臨的窘境，花蓮縣政府、慈濟大學USR教學研究中心與花蓮高級農業中學，共同推動智慧農業向下紮根計畫，並於宜昌國小打造智慧農業示範基地，8日日上午進行成果發表會，展示基地中建置之兩組層架水耕智慧農業設備，並實體導覽解說，展現科技導入農業發展後續運用之無限可能。

縣長徐榛蔚表示，非常謝謝慈濟大學及花蓮高農的協助，並結合兩校學生團隊從無到有打造智慧農業示範單元，包括設備採購及採購來源、組裝過程與重點、開源程式或軟體操作、智慧監測與操作設定等，並全程拍攝紀錄影片、建立懶人包及教學影片，使智慧農業能落實於國中小教育、鼓勵更多在地子弟投入新興農業。

▲花蓮縣長徐榛蔚致贈感謝狀給慈濟大學。

花蓮縣素有農業大縣之美譽，且有機農作面積占全國近4分之1，花蓮擁有的天然資源是農業發展的優勢，藉著這次花蓮縣政府與慈濟大學USR教學研究中心、花蓮高農合作，將科技導入農業，且發展雲端農產方式，未來花蓮農業發展將會有非常可觀的躍進，並盼能創造花蓮農業斐然的成績！

▲致贈感謝狀給花蓮高農。

慈濟大學研發長黃舜平教授也表示，對這次的產學合作表示樂觀，慈大USR團隊致力於協助花蓮推廣友善土地農業，發展創新小農經濟模式，將大力協助縣府打造花蓮成為台灣農業首都，創造在地產業永續契機。

科技導入農業發展是未來的新潮流，倘小學端如能提早讓學生更早接觸農業的新樣貌，將有助於學生未來對於農業領域的興趣。花蓮高農校長梁宇承表示，這次花蓮高農發揮農業及AI自動化的專長，利用視覺感受以及食用體驗讓他看得到、吃得到，進而學得到AI相關課程。

▲徐榛蔚樂觀表示，未來花蓮農業發展將會有非常可觀的躍進。

身為智慧農業示範基地的地主學校，宜昌國小校長丁嘉琦則表示，未來本校將配合指導單位並與本校師生家長團隊共學共作，除了透過共學團、讀書會、工作坊等方式進行培力，並藉由慈濟團隊拍攝之完整影像記錄，落實線上教學課程，以利後續可以推廣到花蓮各鄉鎮國小建置示範基地。

不僅針對在校學生，此次計畫更透過示範展示、科普傳播及線上課程等方式，讓每位有興趣想投入智慧農業的花蓮縣民或是小農都能無痛入門，普及並實踐於縣內農業生產場域中；同時也為花蓮農業發展注入