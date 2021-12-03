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親子

新北耶誕城／樂高實體場景9大經典打卡點推薦！

文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

新北耶誕城又來啦，而且結合大小朋友都喜歡的樂高LEGO！主辦單位把樂高放大實體化，讓我們成為樂高裡的零件人偶，真的超可愛！而且，今年的意義很不同，歷經疫情影響，原本我們心裡有底，今年可能看不到耶誕城了，但它就像聖誕禮物那樣驚喜出現，拜託，戴好口罩，務必來一波啊～

身為一個板橋人，每年最大的福利，就是在耶誕城還沒開城前，搶先到新北市政府這賞燈，雖然很多人抱怨，這是板橋交通惡夢，但「活動只會辦在交通便利的大城市」，像美國東岸「時代廣場跨年」，絕對是紐約人的榮耀，希望板橋的鄰居們要改變思維，大活動是活絡當地觀光及地價的，不能忍受的話，真的只能往鄉村了～

提醒您，耶誕城的開放時間到晚上12點，所以不用一窩蜂擠哪個時段，通常晚上9點以後最好逛喔！

【邁向幸福之樹】

8米樂高耶誕老人，帶著滿滿的樂高禮物，爬上那竹筍聖誕樹啦～～～開放時間17：30到24：00，每半點、整點都會有一次5分鐘主燈秀！

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

【耶誕麋蹤】

千萬不要錯過新北市政府內一樓空間，這邊有以樂高元素拼成的森林場景！

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

【樂高耶誕老人】

這個超可愛的，就是樂高放大再放大，地點就在新北市政府大樓外側，靠舊遠百的那個角落！

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

【樂高耶誕小屋】

在新北市府前廣場，除了有兒童使用的娛樂設備以外，每年這個小屋，都會配合主題做裝飾，而內部是快閃店！不買東西沒關係，這個場景非常好拍喔！

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

【巨型樂高積木立柱】

今年這個真的好可愛，把柱子變成了大樂高，讓我樂高迷、我女兒DAHLIA愛不釋手。

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

【麥香2022紅茶三兄弟】

這是我個人喜好，近年麥香有很多新行銷活動，把老牌年輕化，真的好喜歡，麥香的場景在新北市政府廣場外圍，靠板信、誠品那個角落。

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

【長榮航空】

連續兩年受到疫情重創，長榮航空沒有缺席耶誕城，這場景就在麥香旁邊喔。

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

【板信粉紅聖誕樹】

櫻花粉的巨型聖誕樹，是我們粉紅控的最愛啊。

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

【周圍光廊】

這個就真的是開城前，或是很晚很晚深夜時分，才能拍得到的場景。

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

而板橋車站前方的站前廣場、萬坪公園，還有好幾處燈景及市集喔，這個我們就要等開城、有店家進駐再去。為了健康，我們真的悶了好久好久，好希望疫情即將結束，還大家正常的生活…趕快挑個時間去向竹筍樹許願吧！相信一定會實現的～

來看歷年耶誕城記錄：https://www.caramelgreen.com/blog/category/6907922

★ 我是單身不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格

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