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親子

比特犬咬童／幼童不得單獨在家　單親不是疏忽的藉口！

（圖／示意圖，翻攝自PAKUTASO網站）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

「沒有走不過去的路，只有彎不下身段的腰。」

有讀者問我，有關比特犬咬死男童後將安樂死的新聞，我認為誰該有責任？人各有立場，發生這種事情，誰都不樂見，不過雙方都有責任要負，要靜待檢方勘查，在此我不多評論，倒是想分享與此題相關的單親經驗。

女兒DAHLIA怕狗，我小時候也怕狗，不是怕被咬，而是不喜歡有東西衝過來的感覺，所以，我從一開始就打定主意，不放大恐懼，但給小DA「害怕的自由」，也就是說，我看到狗以後，會很冷靜地把距離拉開，或是跟女兒換位子，把我自己夾在中間，久而久之，DA雖然與狗不親近，但也不這麼怕了。

然而，我想說的是，現行兒少法明訂「6歲以下或有特殊狀況的兒童，不得獨自在家。」雖然有人替媽媽解釋，說小孩有狀況，他們家又單親...（也有其實阿嬤在家的說法，只是媽媽出門沒交代等等，眾說紛紜）無論如何，各位看倌，請讓我這個「真正啥都沒有的單親」，來分享當年是怎麼做的。

DA出生的頭一年，我跟她爸還同住在一個屋簷下，只是關係變得很疏離，當時，因為她爸認為出門很花錢，加上湖口交通很不方便，我們就像坐牢那樣，幾個月才出門一次，所以回台北的第一個半月，我每天推著傘車，帶女兒搭捷運、坐公車，讓她去認識我家鄉的每個地方！（淡水啊、動物園啊～推得我長骨刺...）

我們是3月回台北的，這種天天人力兜風的日子，直到我5月拿到offer去上班為止

既然去上班，那就要找保母，我的職務是採訪編輯，就算公司再禮遇，文科起薪仍在一定範圍（謝謝公司跟當初主管愛護）有人問：「那妳賺到的，不都幾乎拿去繳房租跟保母費？」我總是這樣回應：「不然怎麼辦？我在家帶小孩，那生活費從哪裡來？」

頭先那幾年，當然很痛苦，因為我不借貸、不欠卡債，身體不好，做不了粗重活，我只能靠一枝筆走遍天下，除了公司薪水，跟剛起步的業配外，電商部門有時會拉一些外稿，給我賺點稿費。

我也曾經有過，因為收入不穩，到了年終繳完所有費用以後，面對沒錢過年的窘況，我走投無路到向社會課請求救助，但因為小孩他爸未經我同意報撫養避稅，外加查三代查到我父親名下他居住的套房，所以我一直沒有辦法申請到低收入戶。

可是，不管我再苦，都不曾讓小孩一個人獨處，她不是在保母家，就是在我身邊，就算只是到樓下領個掛號，頸椎、腰椎不好的我，也會認命揹著她過去，無一例外，這不只是遵循政府法令，更是我擔不起的風險，這個禁令，直到今年5月停課不停學才打破，此時我女兒已經滿7歲，而且在我去超商的過程中，全程視訊聊天。

我知道那位媽媽，失去心愛的寶貝，已經很難受，但，疏忽與違法是事實，既然《兒童及少年福利與權益法障法》（即：兒少法）第51條明列，6歲以下，或有需要特別看護的兒童（像是生病等身心障礙），不可讓他獨處，那該追究就要執行，而不是拿「她很可憐」為由，以同理心免責，這是必要之惡。

最後，題外話，想告訴所有正在練影之分身術的單親父母，我們努力扛起責任的原因，都是為了保護孩子，正是因為這麼拼命，所以不要心存僥倖，最重要的是「沒有走不過去的路，只有彎不下身段的腰。」一定要明白，這只是一段過程，保母費也付不了幾年。

「雨後會有彩虹，而我已經看到彩虹！」孩子上了小學後，自主能力變強，就不用這麼擔心了！

★ 我是單身不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格

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