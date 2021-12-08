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捲家暴風波遭批「最差勁立委」　范雲：國民黨用女人血淚換政治紅利

▲民進黨立委范雲受訪。（圖／記者呂晏慈攝）

▲民進黨立委范雲。（資料照／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委范雲捲入同黨立委高嘉瑜家暴案風波，先是遭爆為施暴者林秉樞向總統府要電子輓聯，7日再被爆料曾與林男餐敘，引發國民黨批評，坐實「最差勁立委」的封號；不過，民進黨立委范雲8日上午受訪回擊稱，請國民黨不要再扭曲事實，利用女人的血淚和傷痛獲取政治紅利。

對於有部分人士質疑，綠營在事發當時並未第一時間聲援高嘉瑜，范雲今天上午受訪表示，「我們（民進黨）對高嘉瑜委員的傷痛感同身受」，上從總統蔡英文，下到民進黨團立委都多次開開記者會，她個人也邀請5、6個婦女團體一起站出來聲援高嘉瑜和所有受害人，譴責加害人，要求應該不會有下一個受害者，「我們所做的這些事情，國民黨有沒有看到？」

范雲批評，認不認識加害者並不重要，重要的是應該共同譴責，「國民黨和任何有良心的人，不要再利用女人的血淚、女人的傷痛，得到政治紅利」，希望這件事請可以到此為止，也希望法律可以儘速還給高嘉瑜公平正義，並應立法補足目前法治不足的部分、推動性別平等教育。

范雲加碼質疑說，「我想請問國民黨，當（國民黨立委）陳雪生委員在立法院性騷擾我的時候，還被電子媒體錄下，國民黨從上到下，哪一個人出言譴責過陳雪生和性騷擾的加害人？」她說，這個社會真的不需要再利用女人的傷痛，不管是家庭暴力、性私密影像的傷痛，做任何的政治紅利。

媒體追問，林秉樞到底有沒有請范雲吃飯？范雲說，那天是她第一次認識林秉樞，當年與民進黨立委郭國文、鍾佳濱聚餐到一半，郭主動說要邀請一個朋友過來，「那頓飯並不是林秉樞邀請大家，也不是她請客的」；並重申那餐飯的確是自己邀請郭、鍾吃飯，因此的確是她請的，就是邀請老朋友們一起聚餐。

范雲也說，這些事情並不重要，重點是，不管是自己或郭國文、鍾佳濱認不認識加害人，民進黨上從總統、下到市議員，沒有人因為認識林秉樞而不譴責性別暴力和加害人，大家應該一起關心，如何不要有下一個加害人。

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