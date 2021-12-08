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內湖黑心養老院惡火！　鐵門拉下反鎖釀3死負責人賠錢換免入獄

▲▼丁臻珠。（圖／記者黃宥寧攝）

▲北市內湖非法安養中心火警釀3死，丁姓負責人被依過失致死起訴。（資料照／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市內湖區一處非法私人安養中心去年9月火警，導致3名長者逃生不幸死亡，無照黑心機構59歲丁姓女負責人被依過失致死起訴。審理期間丁女坦承犯行，甚至向法官表示已與2名死者家屬達成和解，其中1名家屬則以80萬和解，另名莊姓家屬，已給付全額賠償。士林地院今（8日）宣判，依過失致死罪判丁女有期徒刑8月，緩刑3年。可上訴。

丁女從2019年7月29日起，向不知情曹姓房東承租該屋。並依契約內容分別收取1萬4000元及2萬3000元費用，照護莊男（70歲）、劉男（59歲）及陳男（69歲），丁女已照護3人數年，充分了解莊男及劉男僅有部分行為能力，均無法自行出門，更沒有自救能力。

去年9月22日下午丁女離開屋內出外辦事，並將鐵門完全拉下、反鎖。豈料屋內3名老人趁丁女出門，疑拿神明桌抽屜的黑色打火機，不慎引燃丁女丈夫所睡的床鋪，導致火勢過大3人均遭灼傷、嗆傷，失去生命跡象，經緊急送醫，仍回天乏術。

▼台北市內湖康寧路一段養護所,安養中心大火，負責人丁女抱著嬰孩出面。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼台北市內湖康寧路一段養護所,安養中心大火，負責人丁女抱著嬰孩出面。（圖／記者黃彥傑攝）

今年9月28日首次開庭，丁女與劉姓家屬進行調解，並同意賠償共80萬元，11月5日付10萬元到指定帳戶，剩下70萬以1期2萬分成35期，給付予家屬；另名莊姓家屬，丁女已給付全額賠償，對方也願意給予她緩刑宣告。

丁女當庭向法官坦承犯行，法官問是否還未與陳姓死者家屬達成和解，她的委任律師則表示「之前有談好要和解，但不知道為什麼對方未到」法官則回「9月16日有打電話給死者女兒，但對方表示『不願意再接觸被告』」律師則語塞，表示「有想談和解」。

法官根據消防及警方鑑定報告，認為起火點位在儲藏室林男床鋪中間，床鋪旁留有一只黑色打火機，是現場的外火來源，現場送驗物品亦無易燃性液體，LED燈並無異常燒損或含有通電痕跡，而外火來源打火機上頭，驗出劉、陳2人指紋，無法排除人為縱火可能，今依過失致死罪判丁女有期徒刑8月，緩刑3年。可上訴。

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