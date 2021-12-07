奇美醫攜手長照機構　建立溫馨、舒適的安寧後盾

▲奇美醫學中心安寧療護團隊，透過與機構合作推動安寧緩和療護，共創長輩、家屬、機構三好的安寧療護。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

「如果死亡是不可避免的預見，您希望以什麼樣子迎接人生的畢業典禮？」，奇美醫學中心安寧居家護理師林慈穎指出，在台灣長照機構有許多高齡長輩，多病臥床生命接近終點，卻一再被送進急診、加護病房，折騰到不成人形而無法善終，透過與機構合作推動安寧緩和療護，共創長輩、家屬、機構三好的安寧療護。

林慈穎護理師舉案例指出，80歲的黃奶奶罹患失智症、腎衰竭、糖尿病等疾病，因感染反覆住院，家屬因無力照料予送機構照護，近3個月反覆因發燒或壓傷傷口感染，從機構送某院急診3次及住院2次，黃奶奶出院後轉住與奇美醫學中心安寧療護團隊合作的長照機構。

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黃奶奶因傷口有黃腐肉及臭味，出現發燒、少尿及全身水腫，過去醫師曾建議手術清創傷口及洗腎，因黃奶奶清醒時曾交代不洗腎，兒子不捨媽媽受苦，且因反覆就醫顯疲累與耗竭，期望順其自然不受苦，但其女兒不甚贊同，結果子女間因此產生嫌隙。

黃奶奶經機構人員轉介，並與奇美醫學中心安寧療護團隊合作照護，召開家庭會議、協助處理傷口異味、控制疼痛、呼吸喘及躁動等症狀，歷經14天共4次的訪視與照護，最終黃奶奶於機構安然往生。

奇美醫學中心於2015至2016年承接衛生福利部「推廣安寧緩和醫療社區照護模式試辦計畫」，舉辦社區安寧教育訓練，接受8家長期照護機構、17家診所、10家居家護理所、2家衛生所共77位醫護人員的安寧居家見習，協助並輔導乙類安寧居家服務。

因應機構住民末期照護需求的增加，於2019年舉辦「推動長照機構的安寧療護—打造如家一般在地安老善終的長照機構」研習會，共127家機構133人參加。林慈穎護理師指出，在研習會後機構端表達推動機構安寧的困境有：不知住民何時進入安寧療護服務？住民臨終階段病情變化大、機構照顧人力與能力、設備不足、需有暫放遺體專屬空間、開立死亡證明等等困擾；需要與有安寧療護團隊的醫院合作當後援，提供末期照護教育訓練，住民臨終照護的諮詢與轉介等等支援。

因此，奇美醫學中心安寧療護團隊依據文獻與臨床實務經驗，發展「機構住民安寧需求篩檢表」，再與機構端建立住民安寧照護需求篩檢與轉介模式，並在機構與住民開立家庭會議，啟動住民進入安寧療護的時機。

為了提升機構人員安寧照護品質及住民機構就地善終之可行性，奇美醫學中心提供一位安寧緩和護理學會認證之「安寧緩和護理臨床教師」，亦為該機構專責駐點安寧居家護理師，應用床邊帶教的方式，每週給予機構護理人員與外籍照服員半天至1天的末期照護與舒適照護技能指導。在安寧療護團隊機構訪視時，也邀請機構人員參與家庭會議與會談，增加機構人員同理心與會談的技巧，提升人員照護末期住民的信心與意願。另外，配合機構的環境、資源與設備，提供機構末期照護作業規範、影音教學與多媒體衛教資源，並與機構透過LINE群組，提供即時支援，不僅提升住民末期照護品質，同時也賦予機構人員在工作中的價值與成就感。

林慈穎指出，國人平均壽命越來越長，但長壽不代表健康，在高齡、少子化的趨勢下，對長期照護機構的需求逐漸增加；對長輩而言，機構是他們晚年的「家」，如何讓住在機構的長輩走得有尊嚴，機構安寧緩和療護的推動是重要的元素。