林秉樞在藝術中心買畫不取貨　黃揚明：林的洗錢輪廓似乎要現形了

▲林秉樞金流備受質疑。（圖／記者黃彥傑攝）



記者杜冠霖／台北報導

林秉樞施暴民進黨立委高嘉瑜，後續被爆料無業卻有存款2336萬元，疑似靠當網軍賺錢。資深媒體人黃揚明今（8日）上節目爆料，林秉樞曾經在台灣某藝術中心，指定買國內某位畫家的畫作，而在家暴事件爆發之後，藝術中心去查才發現畫竟然還在畫廊，「藝術中心很緊張，擔心淪為洗錢中心、怕被當作共犯，已經要提供證據給檢調調查。」

黃揚明指出，林秉樞涉及的不只學界政界商界還有藝文圈，藝術品的買賣也不是只有最近骨董那一筆，他曾經在台灣某藝術中心，指定買國內某位畫家的畫作，一次買四、五幅，錢匯過去大概20、30萬，而在家暴事件爆發之後，藝術中心去查才發現畫竟然還在畫廊。

黃揚明推測，有一個可能是他跟藝術家是同夥，透過買畫把不能用的錢變能用，我沒有他們金流往來的證據，但有聽到這個消息，事情爆發之後，藝術中心很緊張，擔心淪為洗錢中心、怕被當作共犯，已經要提供證據給檢調調查。

黃揚明爆料，這個畫家也蠻特別，昨天周刊爆料的貴婦跟這畫家很熟，這畫家辦展覽的時候，媒體高層、政府前高官以及貴婦都會去，可見政商關係相當好，且藝術品比較特別，他的行情是賣家值幾萬就值幾萬，給藝術家自己去買，能夠把「不能用的錢」變成「可以用的錢」。