林秉樞相簿驚見1.2萬張備份　他曝「還有一個東西更可怕」

記者陳俊宏／綜合報導

新北檢方偵辦民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴案，正努力清查高嘉瑜所稱林男所用的「Qubii白色豆腐頭隨身碟」。對此，前民進黨立委郭正亮表示，還有一個更可怕的東西就是錄音筆，你會看到真正互動的因果關係。

郭正亮7日上宅神朱學恒的直播提到，有人丟出Qubii豆腐頭的備份內容，他認為應該和民進黨政治集團無關，感覺是檢調或情治單位看不下去丟出。

▲▼林秉樞的備份相簿共有1.2萬張圖片，還有「政商人脈生日」、「政商人脈對話」分類。（圖／翻攝「朱學恒的阿宅萬事通事務所」YouTube）



郭正亮指出，這Qubii裡面有1萬2000個檔案，林秉樞還做各種分類，「還有一個更可怕、還有一個更可怕叫錄音筆，一支錄音筆邏輯上可設定666個檔案，現在丟出來Qubii的檔案大部分是圖片，你看不出story（故事）。如果是錄音筆是有對話，你會看到真正互動的因果關係，你去想一想，人家就很好奇那支錄音筆在哪裡。」

有媒體報導，檢警還原林男被查扣的隨身碟，驚見不雅影像高達1萬2000多張，且受害者可能超過100人，引發恐慌。新北檢發新聞稿澄清，所謂林男「存圖資料夾」曝光的相關報導，與事實不符，也絕無此事，承辦檢察官率檢察事務官、司法警察仍積極清查、還原相關資料與電磁記錄。

▲▼林秉樞遭收押禁見。（圖／記者游宗樺攝）

