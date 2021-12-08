　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

母親靈前遭扯髮逼下跪磕頭　高嘉瑜再加告林秉樞強制罪

▲▼高嘉瑜、林秉樞。（合成圖／ETtoday資料照）

▲立委高嘉瑜（左）再告林秉樞（右）逼她跪在林母靈前，涉犯強制罪嫌。（合成圖／ETtoday資料照）

記者黃哲民／台北報導

立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴案持續延燒，林男除了在板橋馥都飯店房內痛毆高嘉瑜並逼簽自白書等惡行，甚至今年11月24日林母告別式當天，林男僅因高嘉瑜沒把副總統賴清德請到場，就當眾發飆，扯掉高嘉瑜帽子與口罩，狂吼逼她現出容貌當眾下跪，高嘉瑜針對這部分受害情節，昨已遞狀再告林男涉犯強制罪嫌。

高嘉瑜是在今年（2021年）11月11日到11月13日，和林秉樞住在馥都飯店期間遭林男施暴、遍體鱗傷，但她脫困後，禁不起林男請求，仍於11月24日出席林母的告別式，不料當天上午移靈儀式就要開始，林男得知賴清德不來參加公祭，頓時發飆責罵高嘉瑜沒盡力協助邀請貴賓，更扯掉高嘉瑜的帽子與口罩，拉著高嘉瑜頭髮狂吼逼迫當眾跪在母親靈前。

這一幕嚇壞眾人，林秉樞的姊姊哭求弟弟別這樣失控，葬儀社禮儀人員想上前勸阻林男，也被林男罵退，林男還不准其他人給高嘉瑜口罩，故意要讓高嘉瑜丟臉，高嘉瑜體諒林男喪母情緒激動，真的在林母靈前下跪磕頭。

據悉，林秉樞氣消後，隨即在母親靈前發重誓，保證以後絕對不再打任何人、罵任何人，也不會再施暴，態度前後判若兩人，高嘉瑜也重新戴起口罩與帽子，繼續陪伴林男和家屬完成林母出殯儀式。

高嘉瑜遭林秉樞在馥都飯店房內施暴事件曝光後，高嘉瑜在11月30日提告，警方隔天（12月1日）凌晨1時許拘提林男到案，檢方偵訊後向新北地院聲請羈押禁見林男，法官在2日凌晨2時許裁准，高嘉瑜回顧其他遭林男施暴遭遇，決定針對林母靈堂前的事件再告林男涉犯強制罪嫌，訴狀已郵寄給新北檢偵辦。

►激殺3折！雅頓第五大道淡香精回頭率破表

ET快訊
特斯拉是無辜的！女駕駛停店門車格被Call移車　檢舉人曝光
百萬網美被男友「射到眼睛」！　崩潰示意圖：黏起來了
永和無頭屍！　高大成分析兇手「2手法」：熟人犯案
快訊／行刑式槍決新店爸　帽T殺手14:40抵台
老闆吸人妻母乳被打死　她偵訊「嚇到噴奶」
他「吃海鮮泡麵」心肌梗塞！　5族群要小心
小玉慘了！賣換臉A片　百萬賓士休旅被拍賣
快訊／永和分屍案附近「電塔燒起來」！濃煙狂竄

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中7歲女童奔跑過馬路…一跨雙黃線「秒被撞飛」！身後2童嚇傻

特斯拉是無辜的！女駕駛停經銷商前車格被Call移車　檢舉人曝光

荒唐！買保育類短耳鴞放生　動保人士與販賣者同遭起訴

永和無頭屍！高大成分析兇手「2手法」：是熟人犯案

永和分屍、中和電塔火警！2案相距1.3km　網爆熱議：中永和是？

快訊／行刑式槍決咖啡商潛逃廈門　帽T殺手下午押返松山機場

網紅小玉換臉名人賣A片賣錢　百萬賓士GLC300休旅車將被拍賣

快訊／中和電塔「電線起火」！濃黑煙狂竄　警消搶救中

影／桃園娃娃機店促銷夾3送1贈品　情侶檔「夾1拿3」挨告

海巡署狂A線民費「小金庫」用來吃喝玩樂　9貪官詐領43萬下場曝

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

驚喜變驚嚇！男友提早下班回家　撞見女友「扮成鯰魚」：WTF？

韓善伙罹乳癌「一心只想隆乳」超樂觀　寫遺書給好友「牽著我」..哭一半又笑粗乃！

嘴秋姨當警察面「闖紅燈過馬路」　被攔還嗆：國家養你們這些廢物！

爆氣屁孩怒踹騎樓機車囂張離去　搖擺走幾步再轉向狂打路邊機器

幫送？自吞？嬤拿走21個免費便當　愛心站長見弱勢撲空怒：拿走希望

父親中風過世！高二生擺攤養家 被人檢舉無奈嘆：沒辦法做了...

道歉13次沒用！恐怖老闆攔車怒捶　露營區一查竟是違法經營...網狂酸

賀軍翔《全明星》百米得第三：有回春的感覺XD　王子邱勝翊逼近林敬倫紀錄...懊惱「沒調整好」

大隊接力槍響！第一棒原地睡覺　「揣摩中槍跌倒」觀賽同學全笑歪

台中7歲女童奔跑過馬路…一跨雙黃線「秒被撞飛」！身後2童嚇傻

特斯拉是無辜的！女駕駛停經銷商前車格被Call移車　檢舉人曝光

荒唐！買保育類短耳鴞放生　動保人士與販賣者同遭起訴

永和無頭屍！高大成分析兇手「2手法」：是熟人犯案

永和分屍、中和電塔火警！2案相距1.3km　網爆熱議：中永和是？

快訊／行刑式槍決咖啡商潛逃廈門　帽T殺手下午押返松山機場

網紅小玉換臉名人賣A片賣錢　百萬賓士GLC300休旅車將被拍賣

快訊／中和電塔「電線起火」！濃黑煙狂竄　警消搶救中

影／桃園娃娃機店促銷夾3送1贈品　情侶檔「夾1拿3」挨告

海巡署狂A線民費「小金庫」用來吃喝玩樂　9貪官詐領43萬下場曝

只有半年！預售實價登錄破6萬件　全年總銷估破兆

鄧佳華AV導演認證「女優是F級正妹」！　震驚接拍片通知：為什麼是我

傳播妹愛上司機「狂接客賺100萬」齊私奔：迷戀他的尺寸！網急勸退

小蜘蛛確定演傳奇舞王！模仿蕾哈娜「黑絲襪Ｍ字腿熱舞」被翻出

「虎年熊大日曆」讓2022天天都療癒！兔兔、莎莉擴香石也超欠收

不想年後變「胖虎」！營養師教腰瘦5招：飯前這動作超重要

Omicron病毒顯微鏡下真實面貌曝光　表面呈皇冠狀刺突蛋白

Omicron有「免疫逃脫特性」　學者：籲高風險族群打第3劑

LIVE／蔡英文親自號召「台灣隊」　下令全黨1218站出來

「吃咖喱飯有屎味」！　男星遭廠商回嗆：你嘴巴有大便

社會熱門新聞

快訊／永和排水溝驚見「無頭、無四肢」人體軀幹！

國手撿屍接力性侵　求輕判超瞎理由曝

企業千金淪小三！　陪泡「已婚百億小開」全直擊

性別曝光！永和「無頭屍」確定遭分屍

林秉樞當眾扯髮逼跪高嘉瑜　原因竟是他沒來

年輕時打老婆　男中風遭妻子凌虐14年致死

林秉樞玩很大　私密檔驚見「富可敵國貴婦」

E奶辣模聯手媽媽詐孝子！牽手合照就拐400萬

即／媽載上學擦撞大貨車！高中生慘壓輪底下

師生戀14年分手　她傳訊正宮內容曝！被求償100萬

影／媽載兒上學變換車道　遭大貨車輾壓

高嘉瑜「19秒逼供片」畫面曝光　右手臂濺血！奄奄一息

女友約砲「聊一下就上床」　男大生暴怒性侵

汐止5車連環撞！酒駕男精神不濟釀禍

更多熱門

相關新聞

遭批「最差勁立委」　范雲：國民黨用女人血淚換政治紅利

遭批「最差勁立委」　范雲：國民黨用女人血淚換政治紅利

民進黨立委范雲捲入同黨立委高嘉瑜家暴案風波，先是遭爆為施暴者林秉樞向總統府要電子輓聯，7日再被爆料曾與林男餐敘，引發國民黨批評，坐實「最差勁立委」的封號；不過，民進黨立委范雲8日上午受訪回擊稱，請國民黨不要再扭曲事實，利用女人的血淚和傷痛獲取政治紅利。

林秉樞當眾扯髮逼跪高嘉瑜　原因竟是他沒來

林秉樞當眾扯髮逼跪高嘉瑜　原因竟是他沒來

林秉樞相簿驚見1.2萬張備份　他曝「還有一個更可怕」

林秉樞相簿驚見1.2萬張備份　他曝「還有一個更可怕」

「林秉樞餐敘」赫見3名綠委　國民黨：民進黨全裝不熟？

「林秉樞餐敘」赫見3名綠委　國民黨：民進黨全裝不熟？

獨／林秉樞求關說周刊對象還有他！

獨／林秉樞求關說周刊對象還有他！

關鍵字：

港湖女神高嘉瑜林秉樞告別式下跪

讀者迴響

熱門新聞

快訊／永和排水溝驚見「無頭、無四肢」人體軀幹！

台灣首位「千萬訂閱YouTuber」誕生！他努力10年超感動

「趙薇的兒子」找到了！　拒和親生父母回家遭批

紅黃線違停不能檢舉！道交修法三讀通過

國手撿屍接力性侵　求輕判超瞎理由曝

企業千金淪小三！　陪泡「已婚百億小開」全直擊

俄國爸媽「後悔送女兒來台灣」　最擔心的事發生了

熬夜傷肝？醫揭「爆肝真正5原因」致死率高

性別曝光！永和「無頭屍」確定遭分屍

台南現排隊買房人潮　30人熬通宵為了搶一屋

林秉樞當眾扯髮逼跪高嘉瑜　原因竟是他沒來

軍校生直挺讓位30分鐘　榮譽假1天

視訊裁員900人　CEO後悔道歉了

父親一個月前過世　高二生擺攤養家遭檢舉

水豚母女游泳逃家　為了「蹭飯」

更多

最夯影音

更多
屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾
驚喜變驚嚇！男友提早下班回家　撞見女友「扮成鯰魚」：WTF？

驚喜變驚嚇！男友提早下班回家　撞見女友「扮成鯰魚」：WTF？

韓善伙罹乳癌「一心只想隆乳」超樂觀　寫遺書給好友「牽著我」..哭一半又笑粗乃！

韓善伙罹乳癌「一心只想隆乳」超樂觀　寫遺書給好友「牽著我」..哭一半又笑粗乃！

嘴秋姨當警察面「闖紅燈過馬路」　被攔還嗆：國家養你們這些廢物！

嘴秋姨當警察面「闖紅燈過馬路」　被攔還嗆：國家養你們這些廢物！

爆氣屁孩怒踹騎樓機車囂張離去　搖擺走幾步再轉向狂打路邊機器

爆氣屁孩怒踹騎樓機車囂張離去　搖擺走幾步再轉向狂打路邊機器

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面