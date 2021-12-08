母親靈前遭扯髮逼下跪磕頭　高嘉瑜再加告林秉樞強制罪

▲立委高嘉瑜（左）再告林秉樞（右）逼她跪在林母靈前，涉犯強制罪嫌。（合成圖／ETtoday資料照）

記者黃哲民／台北報導

立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴案持續延燒，林男除了在板橋馥都飯店房內痛毆高嘉瑜並逼簽自白書等惡行，甚至今年11月24日林母告別式當天，林男僅因高嘉瑜沒把副總統賴清德請到場，就當眾發飆，扯掉高嘉瑜帽子與口罩，狂吼逼她現出容貌當眾下跪，高嘉瑜針對這部分受害情節，昨已遞狀再告林男涉犯強制罪嫌。

高嘉瑜是在今年（2021年）11月11日到11月13日，和林秉樞住在馥都飯店期間遭林男施暴、遍體鱗傷，但她脫困後，禁不起林男請求，仍於11月24日出席林母的告別式，不料當天上午移靈儀式就要開始，林男得知賴清德不來參加公祭，頓時發飆責罵高嘉瑜沒盡力協助邀請貴賓，更扯掉高嘉瑜的帽子與口罩，拉著高嘉瑜頭髮狂吼逼迫當眾跪在母親靈前。

這一幕嚇壞眾人，林秉樞的姊姊哭求弟弟別這樣失控，葬儀社禮儀人員想上前勸阻林男，也被林男罵退，林男還不准其他人給高嘉瑜口罩，故意要讓高嘉瑜丟臉，高嘉瑜體諒林男喪母情緒激動，真的在林母靈前下跪磕頭。

據悉，林秉樞氣消後，隨即在母親靈前發重誓，保證以後絕對不再打任何人、罵任何人，也不會再施暴，態度前後判若兩人，高嘉瑜也重新戴起口罩與帽子，繼續陪伴林男和家屬完成林母出殯儀式。

高嘉瑜遭林秉樞在馥都飯店房內施暴事件曝光後，高嘉瑜在11月30日提告，警方隔天（12月1日）凌晨1時許拘提林男到案，檢方偵訊後向新北地院聲請羈押禁見林男，法官在2日凌晨2時許裁准，高嘉瑜回顧其他遭林男施暴遭遇，決定針對林母靈堂前的事件再告林男涉犯強制罪嫌，訴狀已郵寄給新北檢偵辦。