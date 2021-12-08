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海巡署狂A線民費「小金庫」用來吃喝玩樂　9貪官詐領43萬下場曝

▲▼聚餐。（圖／Pexels）

▲時任海巡署第二淡水海巡隊第三偵緝組葉振盛與組員共9人，詐領線民費43萬餘元，被依《貪污治罪條例》詐取財物等罪起訴。（圖／Pexels）

記者黃宥寧／台北報導

海巡署第二淡水海巡隊時任第三偵緝組葉振盛及組員共9人，涉嫌從2009年，多次利用破獲案件的機會，虛報報案所需「諮詢人員禮品及餐敘」單據，8年內詐領線民費43萬餘元，存入帳戶作為偵緝組公積金，且用來聚餐買酒作樂，被依《貪污治罪條例》詐取財物等罪起訴。今士林地院宣判，認葉等人共犯公務員將不實事項登載於公文書，各處6月至1年8月，緩刑2至3年。

根據海巡隊報支刑事活動費應注意事項規定，報領俗稱線民費的「刑事活動費之便餐費用」，限與提供犯罪線索的民眾用餐，且每餐最多2000元，贈送禮品的話，每次最多3000元。

但海巡隊第三偵緝隊前、後任承辦組員翁保守、莊明德、張育維、廖信凱、陳柏勳、許家瑋、李鴻瑋、何宗叡以及葉振盛，涉嫌從2009年到2017年間，利用偵破毒品、槍砲等案件後的報獎機會，偽造了上百次的刑事辦案費支出紀錄，虛報申領線民費，共計43萬餘元，這些錢都陸續進入負責管帳的人員戶頭，成為偵緝隊公積金，用來組員餐敘、買酒等私用，士林地檢署認涉犯貪污治罪條例的利用職務上機會詐取財物等罪。

法院審理時，認葉等人遭起訴涉犯貪污治罪條例的利用職務上機會詐取財物罪，但實際以詐術使人將本人或第三人之物交付為，公積金無挪作私用、也沒不法意圖，客觀上在報領時，無法實際反映花費，只好先墊支費用，日積月累做一次核銷，才有挪用辦案費紀錄，導致差異，審理時葉等人也有自白。

今（8日）士林地院宣判葉等人共犯刑法213條公務員明知為不實之事項，而登載於職務上所掌之公文書，足以生損害於公眾或他人者，葉有期徒刑1年8月、緩刑3年，支付公庫10萬元、翁1年6月、緩刑3年支付公庫8萬、莊1年4月、緩刑3年、支付公庫4萬元、許1年4月、緩刑3年、支付公庫4萬元、廖1年4月、緩刑3年、支付公庫4萬、張1年2月、緩刑3年、支付公庫2萬元、李6月、緩刑2年、支付公庫1萬元、何6月、緩刑2年、支付公庫1萬元、陳柏勳無罪。20日內可上訴。

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