釣客落海驚恐漂流8小時　海巡、海研1號聯手救援

▲海巡署恆春海巡隊會同海研1號救起梁姓釣客。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

梁姓釣客開船欲往屏東縣東港大鵬灣釣魚，因頭暈落海，幸穿著救生衣，在海上漂流近8小時，被海研1號發現通報海巡署，海巡獲報派出巡邏艇出海救人，並將已被海研1號救起的梁姓釣客接回艇上，送醫治療，幸無大礙。

今日凌晨零時50分，海巡署艦隊分署第十四(恆春)海巡隊接獲第八巡防區指揮部轉報新海研1號118報案，於屏東枋寮西方約9浬海域，疑似有人員落水，請求救援。

該海巡分隊獲報立即通報線上PP-3589艇前往救援，同時請海研1號協同搜尋，並由第八巡防區指揮部整合岸海能量，積極投入救援。

凌晨1時10分PP-3589艇到達現場，與新海研1號通聯，獲知已救起該名落水釣客，巡邏艇趕往將人接上艇，由於釣客有失溫情形且意識不清，預計送往枋寮港就醫，經治療已恢復意識。

梁姓釣客表示，昨(10)日下午5時由鹽埔港出港欲往大鵬灣作業(釣魚)，因頭暈不慎落海，幸有穿著救生衣，尚可依靠浮具漂流，惟無力自行返回浮具，幸被發現獲救。

恆春海巡隊呼籲，正值落山風季節，海上風浪狀況不佳，民眾若從事水域休憩活動時，請隨時注意海氣象狀況，注意自身安全。若發生緊急狀況，請儘速撥打「118」報案專線，海巡人員將於第一時間馳赴現場救援，確保民眾生命財產安全。