苗栗殺童「埋屍現場」曝！狠媽懷胎35周未羈押　將臨盆產第五寶

記者黃孟珍、莊智勝／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮爆發恐怖殺童埋屍案，5寶媽陳女與同居人林男109年間因不當管教打死2歲兒，之後挖洞埋屍，佯裝兒子尚在人世，持續詐領育兒津貼，全案直到今年男童的6歲姊姊屆滿學齡卻未註冊入學，縣府社會處登門訪查才因此曝光。檢警4日依供詞尋找埋屍地點，並挖出男童骸骨，確切死因還有待進一步相驗釐清。

▲警方4日前往現場開挖，尋獲男童遺體。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

警方調查，苗栗縣府發現轄內一名年滿6歲的女童遲遲未註冊入學，為維護兒童受教權，因此引發桃園市婦幼隊、苗栗縣府社會處登門關切，並委託竹南分局警方協尋。員警在抵達孩童竹南鎮住處，並訪查學童生母陳女、以及同居人林男後，發現陳女共育有4名子女(6歲、3歲、2歲、1歲)，其中除了6歲女童外，其餘3童均與林男所生，但警方調查後，卻發現4名孩童中排行老三的2歲男童不見蹤影，經追查才得悉男童已於109年間遭陳、林2人不當管教而亡。

在男童死後，父母將兒子屍體帶往鄰近一處杳無人煙的樹林中，挖洞埋屍棄置，隨後夫妻倆仍如往常般生活，甚至還佯裝孩子仍在世，持續向縣府領取每月的育兒津貼補助。

全案曝光後檢方立即成立專案小組偵辦，並於4日晚間挖出男童屍骨，5日下午進行初步相驗，後續安排10日會同法醫進行解剖，進一步釐清死因。警方指出，現場3名兒童有營養不良等發展問題，為維護3童生命安全，協調由苗栗縣政府社會處擇定適當處所予以安置。

據悉，陳女目前懷有身孕35周，腹中胎兒即將臨盆，雖涉殺人重罪，但檢警考量其狀況，諭知限制住居並每日上午、晚上均需至派出所報到。而林男則依殺人、詐欺、遺棄屍體等罪遭法院裁定羈押禁見。