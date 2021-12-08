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2隻黑琵搶救成功順利野放　台南鳥會：更多的搶救最後仍是遺憾…

▲台南市野鳥學會救傷組搶救的2隻斑文鳥，目前狀況還不錯， 有機會通過評估野放。（圖／台南市野鳥學會救傷組）

▲台南市野鳥學會救傷組搶救的2隻斑文鳥，目前狀況還不錯， 有機會通過評估野放。（圖／台南市野鳥學會救傷組）

記者林悅／台南報導

2隻黑面琵鷺因肉毒桿菌中毒，經保育團體全力搶救下恢復健康，由台南市野鳥學會及屏東科技大學團隊分別繫上編號為N13、N14的國際標準腳環與衛星發報器，於12月7日上午8時，由台南市長黃偉哲順利野放，台南市野鳥學會指出，很高興傷鳥成功野放，惟其實有更多的案例搶救失敗，留下遺憾。

台南市野鳥學會救傷組指出，除了搶救成功野放的喜訊外，其實更多的是遺憾的消息…，有些在送來前就離世、有些在搶救途中就走了、也有些是送進來後後仍…，例如這救傷組搶救的2隻斑文鳥，在牠們前後已經有2、3批在照護的時候就「離開」了，只餘下牠們狀況還算不錯，有機率能通過野放評估。

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台南市野鳥學會救傷組說，為什麼會這樣呢？其實野生動物是很有警覺性的、正常情況下是無法靠近的，牠們遠遠的看到人就會逃離，除了年紀小不懂事的學飛幼鳥外。所以當人門能輕易靠近並抓捕到的個體、通常都是個體傷病虛弱到無法逃離了…，但這種情況常被誤認成乖巧、親人，其實這時候即便送醫治療，死亡率依舊高達了7成。

台南市野鳥學會救傷組說明指出，拾獲傷鳥不留置、不餵食、不給水，是為了提高牠們的生存機率。鳥類的新陳代謝快，一旦延誤治療、往往便會錯過治療的黃金時機，而錯誤的餵食或給水方式，更是拉高了死亡率，讓原本是善心想幫助可憐的小生命的人，卻不小心讓鳥兒更加痛苦…，甚至減低生存的機會。

台南市野鳥學會救傷組期待，社會大眾能吸引正確的失識，讓更多需要救助的鳥兒，能有更多機會健康地回歸到大自然。

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