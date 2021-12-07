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台南2黑面琵鷺肉毒桿菌中毒　救治25天康復成功野放

記者林悅／台南報導

台灣黑面琵鷺保育學會志工黃世昌發現2隻肉毒桿菌中毒受傷黑琵N13、N14，經診治後已恢復健康，7日上午在台南七股頂山第一賞鳥亭旁鹽灘地，由市長黃偉哲與志工黃世昌等人一起進行野放，黃偉哲感謝參與救援的人員、組織對黑面琵鷺的關心照顧，並呼籲各界攜手落實生態保育，留給下一代豐富多元的自然環境。

▲台南市長黃偉哲等人，在台南七股頂山第一賞鳥亭旁鹽灘地，對日前搶救成功的黑面琵鷺進行野放，黃偉哲感謝參與救援的人員、組織對黑面琵鷺的關心照顧。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲等人，在台南七股頂山第一賞鳥亭旁鹽灘地，對日前搶救成功的黑面琵鷺進行野放，黃偉哲感謝參與救援的人員、組織對黑面琵鷺的關心照顧。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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▲台南市長黃偉哲等人，在台南七股頂山第一賞鳥亭旁鹽灘地，對日前搶救成功的黑面琵鷺進行野放，黃偉哲感謝參與救援的人員、組織對黑面琵鷺的關心照顧。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府長期推動黑面琵鷺保育已有豐碩成果，今年到台南度冬的黑琵數量約佔全球4成，為世界重要度冬棲地。市長黃偉哲表示，感謝黑面琵鷺保育協會及慈愛動物醫院等單位的救治，讓黑琵N13、N14不到1個月就恢復健康，經過評估達到適合野放，因此早日讓牠們回到野外自由生活，另對於6日再發現1隻黑琵有肉毒桿菌中毒，也會努力讓牠得到最好的醫治，期待黑面琵鷺的族群能夠更壯大，對於黑琵保育，感謝各組織單位的辛勞努力，對此致上高度的敬意跟謝意，也感謝市民朋友的關心，讓社會關注的力量促進生態保育工作。

▲台南市長黃偉哲等人，在台南七股頂山第一賞鳥亭旁鹽灘地，對日前搶救成功的黑面琵鷺進行野放，黃偉哲感謝參與救援的人員、組織對黑面琵鷺的關心照顧。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台灣黑面琵鷺保育學會志工黃世昌於11月13、14日在七股頂山鹽灘地巡查時，連續二日各發現1隻受傷的黑琵，下灘搶救起來後護送至慈愛動物醫院醫治，經診斷為肉毒桿菌中毒，立即施打抗血清藥劑，2隻黑面琵鷺在院方照顧下逐漸恢復健康，並經獸醫師評估可進行野放。

▲台南市長黃偉哲等人，在台南七股頂山第一賞鳥亭旁鹽灘地，對日前搶救成功的黑面琵鷺進行野放，黃偉哲感謝參與救援的人員、組織對黑面琵鷺的關心照顧。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農業局長李建裕指出，受傷的2隻黑面琵鷺在慈愛動物醫院細心照料下漸能覓食，為使其能適應野外環境，於11月16日將2隻黑琵送至特有生物研究保育中心進行後續照料及野外訓練，經20餘天觀察，獸醫師評估可進行野放，為利後續追蹤2隻黑琵，分別繫上N13、N14腳環及發報器，並祝2隻黑琵野放後平安健康。

▲台南市長黃偉哲等人，在台南七股頂山第一賞鳥亭旁鹽灘地，對日前搶救成功的黑面琵鷺進行野放，黃偉哲感謝參與救援的人員、組織對黑面琵鷺的關心照顧。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲非常感謝台灣黑面琵鷺保育學會、台南市生態保育學會、台南市野鳥學會、農委會特有生物研究保育中心、慈愛動物醫院及相關保育志工參與N13、N14黑琵救援、醫治及照顧，讓牠們能在短期內恢復健康。

隨著氣候轉涼，為避免黑面琵鷺感染肉毒桿菌發生死亡情形，市長黃偉哲呼籲大家一發現有黑面琵鷺個體活動力弱，無法飛翔甚至蹲坐地面、嘴巴微張、軟頸、翅膀下垂等情形，請立即通知農業局（聯絡電話06-6321731），或立即下灘搶救並送慈愛動物醫院醫治，縮短救援及救治時間，以提高黑琵存活率，請大家一起為黑面琵鷺保育攜手努力。

▲台南市長黃偉哲等人，在台南七股頂山第一賞鳥亭旁鹽灘地，對日前搶救成功的黑面琵鷺進行野放，黃偉哲感謝參與救援的人員、組織對黑面琵鷺的關心照顧。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市野鳥學會表示，肉毒桿菌是一種普遍存在環境中的厭氧細菌，在環境急遽變化時有機會大量滋生。肉毒桿菌會分泌一種神經毒素蛋白，鳥類誤食常會出現軟頸、四肢癱軟、昏睡等症狀，中毒嚴重還會心臟及呼吸衰竭而死。

國際黑面琵鷺繫放腳標包含3個部分，右腳脛骨繫號碼環、左腳脛骨繫由紅黃藍綠白五色中2-3個顏色排列的組合色環、右腳胕趾骨繫金屬環。各國號碼環都有各自不同的代表色，韓國為紅色、日本為黃色、香港為綠色，而台灣的代表色為白字藍底。台灣第一隻採用國際腳環標放的黑面琵鷺為T01（T為Taiwan字首），於1998年野放；2021年1月第100隻使用T字首國際標準環的黑面琵鷺已野放，目前字首已改為N，最新編號為N14。
 

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