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社會 社會焦點 保障人權

25歲OL大街遭抓手臂嚇壞！正義哥尾隨報警　怪男辯：忘了幹嘛拉她

記者邱中岳／台北報導

北市大同分局在3日中午時接獲線報，有名女子與同事出門買午餐，卻無故被1名男子拉住右手，女子掙脫後男子若無其事離開，女子最後報警，另名正義男子也尾隨該名男子，一路通知警方現場狀況，雖然跟丟了，但警方仍依監視器循線帶回涉案男子。

警方調查，36歲的李姓男子在3日中午於大同區巷弄內閒晃，突然鎖定25歲的張姓女子，追上去抓住女子右手，張女受到驚嚇彈開，李男則逃離現場，一旁有名男子見狀立刻尾隨離開的李男，並一路通知警方李男的逃逸路線。

▲▼女子買午餐被人抓住右手嚇得報警，正義哥一路尾隨協助警方追人。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲女子買午餐被人抓住右手(紅圈)嚇得報警，正義哥一路尾隨協助警方追人。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方獲報後先前往南京西路，但正義哥表示男子走到長安西路，追過去後在中山區的中山市場遇到正義哥，但正義哥也跟丟了，警方最後透過監視器掌握男子身影，3日晚上7時許於中山市場逮捕該名嫌犯。

被抓手的張姓女子表示，在大同區的公司行號上班，當時與同事要去吃午餐，沒想到被李男突然抓住右手；李男到案後表示，監視器畫面中的人確實是他，但忘記為何要抓住張女的右手，警方事後依強制罪嫌送辦。

尾隨李姓男子的正義哥，據悉為時代力量立法委員陳椒華的台北服務處助理，在正義哥的熱心協助下，讓警方在6個小時火速將涉嫌拉張女手臂的李姓男子帶到案。

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