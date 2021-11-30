獨／林秉樞PR值果然威！女網友控他摸胸　又瘋狂傳訊：好想念你

▲立委高嘉瑜(左起)已到警局控告林秉樞涉嫌家暴傷害罪。（左圖翻攝高嘉瑜IG／右圖翻攝關鍵評論網）

突發中心／台北報導

民進黨立委高嘉瑜控告男友林秉樞涉嫌家暴，《東森新媒體ETtoday》調查，林秉樞除曾因恐嚇前女友遭起訴判緩刑，過去也因行車糾紛鬧到法庭上，且早在13年前，有女網友指控林強摟摸胸，但女網友連去哪間旅館都出現2種版本，事後又瘋狂傳訊說想念林秉樞，想約見面，完全不像受害的樣子，檢察官處分不起訴。

43歲的林秉樞被女網友指控，2008年4月間，相約見面後，開車載著女網友在台北市區繞行，趁隙摸女網友的手、臉，之後帶女網友到汽車旅館開房間，強行把女網友壓在床上撫摸胸部，因女網友說要報警才停手，但在送女網友回家時，又在山間寺廟前對女網友有不禮貌舉動。

林秉樞當時挨告後堅稱，他沒有帶女網友到汽車旅館，更沒有對女網友做出猥褻行為，林秉樞解釋，當天確實有和女網友一起出去，也曾開玩笑說女網友很胖，女網友因此看起來有點不高興，但隔天女網友又瘋狂傳簡訊、打電話，希望他不要不理睬。

▲女網友指控林秉樞對她摸胸猥褻，但拿不出證據，連事發地點都說的前後不一。（示意圖／Pakutaso）

檢察官調查，全案毫無相關證據，僅靠女網友片面指訴，但女網友一開始說林秉樞帶她去的是A旅館，但後來自己去拍照提供的卻是相隔一段距離的B旅館外觀，對於猥褻行為發生地點到底在哪，已經明顯前後不符，說詞可疑。

而且女網友事發隔天傳訊給林秉樞「好想念你哦！」再隔一天，又傳「我們今晚見面，好嗎？」「我願意做任何事情，只要你不要不理會我，好嗎？」雖然女網友解釋是想要林秉樞當面給個交代，但檢察官認為這些文字沒提到受害情節，內容和一般遭猥褻侵害後的反應顯然不同，因此以告訴有瑕疵，證據不足等理由，處分不起訴林秉樞。

此外，林秉樞還曾因行車糾紛，被控持木棍把對方逼到牆角勒脖辱罵「叭三小」，涉嫌傷害、強制等罪，但因現場證人只看到2人爭執，沒看到木棍、沒聽到辱罵情節，監視器又距離太遠且有死角，只能放大畫面，看到林曾把左手放在對方肩膀或頸部間，但僅約2秒，隨即放下，檢察官因此以罪嫌不足為由，處分不起訴，經高檢署駁回再議確定。