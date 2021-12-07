　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

他誆投資「口罩」騙910萬　5星級飯店停車場被押走痛毆簽本票

▲▼呂男誆騙「投資口罩」後竟避不見面，債主透過徵信人員在萬豪酒店停車場押人逼簽本票。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲呂男誆騙「投資口罩」後竟避不見面，債主透過徵信人員在5星級飯店停車場押人逼簽本票。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市1名男子疫情期間找人宣稱「投資口罩公司」，向4人收取910萬元的投資金錢後卻消失，4名債主聯合找徵信人員協助，並在5星級飯店地下停車場抓人，當場發現男子正與另名女子準備離開，將2人帶至1處民宅逼簽本票。

警方調查，33歲的呂姓男子在疫情期間因口罩熱銷，在外打著集資做口罩名號「募資」，47歲的陳姓男子等人陸續投資910萬元給呂，呂男拿走錢後避不見面，事後又不願出面處理債務，陳男等人找來46歲的張姓徵信社人員幫忙，張男發現呂男將車開到中山區5星級飯店地下室，隨即通知陳男等人到場。

陳、張2人夥同4人在地下室等待，等到呂姓男子準備到停車場拿車離開時，上前控制呂男行動，連同呂男一旁的女子也一起帶走，一夥人將呂男2人帶至一處民宅。

陳男等人要求呂男還錢，但呂還不出錢來，便出手毆打呂，還要呂用網路銀行轉帳2萬多元，並取走呂身上的提款卡逼問密碼，但因密碼錯誤，害呂男又被毒打一頓。

呂男頭部、臉部、頸部以及2隻手臂均有挫傷，陳男等人要求呂男分簽下6張本票，總金額約910萬，最後才讓呂男離開，呂男到派出所求助，警方陸續逮人，並依妨害自由、強盜以及傷害罪嫌送辦。

派出所長生日查獲通緝犯　資料一打傻眼：同名同姓同年紀

越女賣淫被遣返...再偷渡組樓鳳集團　揪恩客男友+4姊妹躺著賺

►全台都能用！福容大飯店住宿券划算到爆

ET快訊
印度苦行僧「舉手45年」從未放下！極細右手照曝光
少女肚子隆起「爬滿妊娠紋」　醫抽出16000ml超噁濃汁
林秉樞憑什麼行情那麼好？她曝光「秉摳流」把妹技巧
快訊／新北民宅火警　3樓頂鐵皮全面燃燒「火勢猛烈」
三總驚爆集體舞弊！多名牙醫涉「浮報收回扣」　8人遭約談
慶生喝到嗨喊「裸體萬歲」　海軍慶生趴慘變淫亂派對
薑母鴨店「為何沒賣白飯」　內行揭2大內幕：這樣賺爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／新北萬里民宅佛堂火警　3樓頂鐵皮全面燃燒「火勢猛烈」

三總驚爆集體舞弊！多名牙醫涉「浮報收回扣」　8人遭約談

林秉樞憑什麼行情那麼好？　小肉鎚姐姐曝光「秉摳流」把妹技巧

疲勞駕駛惹禍！花蓮男自撞橋墩車頭全毀　大腿骨折送醫

他誆投資「口罩」騙910萬　5星級飯店停車場被押走痛毆簽本票

宜蘭版「天能」！休旅車當街急速倒車右轉　網友：以為看到倒帶

水泥預拌車搶轉內側道狠撞小黃　汐止大同路一度塞爆

人妻頸部種草莓！小王拍照加註「愛到無怨無悔」下場慘了　

每天熱線1到2小時...少女邀他帶酒來家作客　男會錯意想硬上挨告

實習女警耐心陪伴迷途嬤　外表甜美更愛辦刑案

6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」

劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

火車誤點！軍校生「立正30分鐘」 網友讚爆：令人安心的人形立牌

超壯惡霸犬咬合力「秒掉寶特瓶」　曾被禁養！業者嘆：意外都是人為

歸剛欸！俄國水母斷頭超神配音　還有「歌曲版」網讚：最狂迷因

道歉13次沒用！恐怖老闆攔車怒捶　露營區一查竟是違法經營...網狂酸

露營烤全雞！糗發爐變浴火鳳凰　網友見整隻焦黑笑：祖先收到了

咬死3歲童...進收容所撒嬌想討摸　上千網友請願「勿安樂死比特犬」

快訊／新北萬里民宅佛堂火警　3樓頂鐵皮全面燃燒「火勢猛烈」

三總驚爆集體舞弊！多名牙醫涉「浮報收回扣」　8人遭約談

林秉樞憑什麼行情那麼好？　小肉鎚姐姐曝光「秉摳流」把妹技巧

疲勞駕駛惹禍！花蓮男自撞橋墩車頭全毀　大腿骨折送醫

他誆投資「口罩」騙910萬　5星級飯店停車場被押走痛毆簽本票

宜蘭版「天能」！休旅車當街急速倒車右轉　網友：以為看到倒帶

水泥預拌車搶轉內側道狠撞小黃　汐止大同路一度塞爆

人妻頸部種草莓！小王拍照加註「愛到無怨無悔」下場慘了　

每天熱線1到2小時...少女邀他帶酒來家作客　男會錯意想硬上挨告

實習女警耐心陪伴迷途嬤　外表甜美更愛辦刑案

阿部瑪利亞甜誇炎亞綸「全台最帥」　被反撩1句話全身發燙！

放棄抗中？《經濟學人》：58%美國人視北韓為最大敵人

國中妹「1個月爆刷15萬」！親吐原因讓人超心疼：降低罪惡感

點豬腳外送「打開驚見西施犬」！　美女主播荒唐噴笑釀放送事故

他曝林秉樞的側翼粉專！這些人按讚　打完高嘉瑜後4天沒發文

偷吃閨蜜男友「一次就懷孕」！渣女暈船超無助：她會原諒我吧？

總欸驚喜探視　詹子賢：原本想睡！結果完全醒來了

開場4分鐘就有人領便當！女老師遭割腕放血「面露詭異微笑」

台中人用這招省交通錢！金鑽級捷粉月搭122次　倒賺762元越搭越省

集結超過50家名店！草莓甜點市集12／10登場陪跨年　肉桂捲也吃得到

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

社會熱門新聞

女友約砲「聊一下就上床」　男大生暴怒性侵

高嘉瑜「19秒逼供片」畫面曝光　右手臂濺血！奄奄一息

林秉樞玩很大　私密檔驚見「富可敵國貴婦」

國手撿屍接力性侵　求輕判超瞎理由曝

年輕時打老婆　男中風遭妻子凌虐14年致死

比特犬咬死童家長被罵爆！他見疑點翻轉

國1麻豆交流道撞死騎士　高雄小港截獲肇逃槽車

台中工人吵架　竟操控怪手打架

快訊／新北又有超商女店員被打

台南麻豆交流道南下匣道路口傳死亡車禍

林秉樞的2300萬是P的！　密友起底真實身家：連卡都沒有

4大咖立委合照林秉樞　一個動作淪配角

高嘉瑜自白書「57字全文」曝！昏迷遭拍19秒惡魔片

釣魚簡訊4天詐上千萬　檢提醒判別方式

更多熱門

相關新聞

跨海買額溫槍口罩血氧機搶防疫財　台中累計開罰50萬

跨海買額溫槍口罩血氧機搶防疫財　台中累計開罰50萬

今年初疫情嚴重，許多人搶搭防疫商機，私自從國外大量訂購醫療器材，台中市衛生局食安處統計，今年查獲未經核准擅自輸入醫療器材違法案件，以額溫槍、醫用口罩、醫用防護面罩、醫用血氧機等防疫物資為大宗，數量高達9756件，其中15案已行政裁處在案，罰鍰金額累計50萬元，另有8案已移送地檢偵辦。

北韓餐廳女店員「肉體接客」救業績！被逼脫罩服務

北韓餐廳女店員「肉體接客」救業績！被逼脫罩服務

美現Omicron首例　口罩令傳延至3月

美現Omicron首例　口罩令傳延至3月

Omicron強襲　這五點防疫要維持

Omicron強襲　這五點防疫要維持

蘇格蘭再添3例Omicron！英國共14人染疫

蘇格蘭再添3例Omicron！英國共14人染疫

關鍵字：

口罩徵信社5星級飯店

讀者迴響

熱門新聞

即／清水5確診外籍船員足跡出爐

女友約砲「聊一下就上床」　男大生暴怒性侵

高嘉瑜「19秒逼供片」畫面曝光　右手臂濺血！奄奄一息

林秉樞玩很大　私密檔驚見「富可敵國貴婦」

國手撿屍接力性侵　求輕判超瞎理由曝

少婦包浴巾等外送　老公怒打死人

軍校生直挺讓位30分鐘　榮譽假1天

年輕時打老婆　男中風遭妻子凌虐14年致死

副業年收4千萬！古娃娃開4職缺月薪最高55K

她-196度冷凍30年等復活　尪早有新歡

快訊／台中清水深夜傳載走2確診　衛生局回應了

《魷魚》韓美女拍露點床戲「老公美國看到」

比特犬咬死童家長被罵爆！他見疑點翻轉

900人視訊傻眼　CEO：你各位被解雇了

美術生「自畫像」爆紅　師見「本尊」給0分

更多

最夯影音

更多
6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」

6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」
劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

火車誤點！軍校生「立正30分鐘」 網友讚爆：令人安心的人形立牌

火車誤點！軍校生「立正30分鐘」 網友讚爆：令人安心的人形立牌

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面