他誆投資「口罩」騙910萬　5星級飯店停車場被押走痛毆簽本票

▲呂男誆騙「投資口罩」後竟避不見面，債主透過徵信人員在5星級飯店停車場押人逼簽本票。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市1名男子疫情期間找人宣稱「投資口罩公司」，向4人收取910萬元的投資金錢後卻消失，4名債主聯合找徵信人員協助，並在5星級飯店地下停車場抓人，當場發現男子正與另名女子準備離開，將2人帶至1處民宅逼簽本票。

警方調查，33歲的呂姓男子在疫情期間因口罩熱銷，在外打著集資做口罩名號「募資」，47歲的陳姓男子等人陸續投資910萬元給呂，呂男拿走錢後避不見面，事後又不願出面處理債務，陳男等人找來46歲的張姓徵信社人員幫忙，張男發現呂男將車開到中山區5星級飯店地下室，隨即通知陳男等人到場。

陳、張2人夥同4人在地下室等待，等到呂姓男子準備到停車場拿車離開時，上前控制呂男行動，連同呂男一旁的女子也一起帶走，一夥人將呂男2人帶至一處民宅。

陳男等人要求呂男還錢，但呂還不出錢來，便出手毆打呂，還要呂用網路銀行轉帳2萬多元，並取走呂身上的提款卡逼問密碼，但因密碼錯誤，害呂男又被毒打一頓。

呂男頭部、臉部、頸部以及2隻手臂均有挫傷，陳男等人要求呂男分簽下6張本票，總金額約910萬，最後才讓呂男離開，呂男到派出所求助，警方陸續逮人，並依妨害自由、強盜以及傷害罪嫌送辦。

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