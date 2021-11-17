色阿公持裸照逼13歲少女上摩鐵　再逼進摩鐵不成竟2度散佈裸照

▲色阿公帶孫子的13歲前女友進摩鐵，二審判刑。此為示意圖。（圖／記者黃克翔攝）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市郭姓老翁因就讀國中的孫子曾與13歲少女小亞（化名）交往，透過孫子取得小亞裸照。但老翁竟以威脅散佈裸照為由，逼小亞上摩鐵發生關係。老翁食髓知味，又多次逼小亞上摩鐵，但小亞不願，老翁竟將裸照印成相片，四處散佈，被小亞的哥哥撿到，全案才因此爆發。老翁一審遭判刑8年與4月（得易科罰金），全案再上訴，二審改判有期徒刑7年2月。可上訴。

判決指出，案發去年6月間，郭男因為當時13歲、就讀國中的孫子，曾與同屆的女同學小亞交往，在孫子的手機中發現小亞的裸照，因此轉存在自己的手機中。郭男透過LINE連絡上小亞，並威脅要散佈小亞裸照，要求小亞與他發生關係。小亞心生恐懼，在父親節下午坐上郭男的車，進到摩鐵遭郭男性侵。

郭男得手後食髓知味，9月起又連續邀約小亞到摩鐵大戰，但小亞不願意，藉故推辭。郭男不滿，竟到照相館中，將手機中的小亞裸照沖洗成照片30張，連續2次在小亞家中附近散佈。小亞的哥哥取得照片後，回家詢問小亞，小亞淚崩說出案情，家人隨即帶小亞到警局報案，檢警逮捕郭男，並提起公訴。

一審法院審理時，郭男坦承犯行。一審法院認定郭男犯下「對未滿14歲少女強制性交罪」、「強制性交未遂罪」、2個「散佈少女猥褻照片罪」，最後判刑8年與4月，其中4月部分得易科罰金12萬元。

案件再上訴，高等法院二審審理時，郭男仍坦承犯行。全案於17日宣判，高院仍認定他犯「對未滿14歲少女強制性交罪」，另外散佈裸照部分改認定一罪；而強制性交罪部分，高院改認定為刑度較重的「成年人對少女強制性交未遂罪」。高院二審最後宣告應執行有期徒刑7年2月。可上訴。