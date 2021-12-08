「紅黃線違停」不能再檢舉　民眾可檢舉項目限縮46項

▲交通違規。（圖／ETtoday資料照）

記者徐政璿／台北報導

智慧型手機與行車記錄器愈來愈普及，民眾檢舉交通違規案件數也不斷增加，讓警力不堪負荷。立法院會昨（7日）三讀通過「道路交通管理處罰條例」部分條文修正案，正面表列兩大類、46項民眾可檢舉項目。

根據三讀條文，道交條例第7之1條「開放民眾檢舉項目」分為兩大類。一是「動態違規」，也就是對交通安全危害性較高，且警察不易實施稽查取締的違規項目，總計41項，包括所未戴安全帽、手持行動手機、點燃香菸駕駛、未保持安全距離、危險駕駛、惡意逼車、不禮讓行人、違規超車迴車、載貨物滲漏飛散脫落掉落、車速度超過規定之最高

速限或低於規定之最低速限等。

「靜態違規」項目僅有五項，主要限縮於路口、行人穿越道、人行道等嚴重影響交通安全與秩序的違規停車，包括違規並排停車、占用身障停車格、在公車站、交岔路口、消防車出入口5公尺內違規停車等。

不過，以往常見的交通違規，包含紅黃線違停、任意駛出邊線、不依規定減速慢行，修法後若無嚴重影響交通安全秩序，不再開放民眾檢舉。

此外，民眾連續檢舉部分，違規時間相隔6分鐘以上，或行駛經過一個路口以上，才可以檢舉同一違規行為。此外，公路主管機關或警察機關對於民眾檢舉案，經查證屬實，應即舉發，但行為終了日起逾7日之檢舉，不予舉發。