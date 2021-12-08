三總牙醫收回扣！他交保搭保時捷…跩嗆：我車子很漂亮要不要照？

記者劉昌松、游宗樺／台北報導

三總牙科部主治醫師李宗益涉嫌詐領健保補助、頂下診所私自經營，檢調追查意外發現，還有多名牙醫涉案，涉嫌勾結牙材商、浮報醫療數額收回扣，7日約談另外7名牙醫並移送北檢，深夜諭令8名被告分別以20至50萬元交保候傳，而三總主治醫師王宜彬交保時，還囂張詢問媒體，「我的車子很漂亮，要不要照啊」，隨後搭上保時捷凱燕離去。

▲三總牙醫集體收回扣案，主治醫師王宜斌交保囂張嗆記者，「我的車子很漂亮，要不要照啊？」（圖／記者劉昌松攝）

檢調數月前查出，三總牙科部主治醫師李宗益，疑似未經報准就在外兼差，甚至頂下台北市富錦診所私自經營，涉嫌詐領健保補助、診所營收上千萬元。檢調9月約談李宗益，並聲請羈押禁見獲准。

專案小組進一步追查發現，李宗益還涉嫌跟三總簽約的牙材商勾結，刻意使用特定型號齒模，並浮報相關數額，牙材商將其中差額保留，等李宗益需要時，再整筆支付當作回扣，涉案牙材商王家莉11月間已經被法院裁定交保。

▲▼三總牙醫主治醫師王宜斌。（圖／突發中心翻攝，下同）

檢調查出，除了李宗益外，包含口腔顎面外科科主任醫師陳元武、莊姓主治醫師、孔姓住院總醫師、蕭姓住院醫師在內，還有1名行政人員與7名牙醫，也疑似配合浮報相關醫療數額，7人中包含具有教授身分的重量級牙醫，都被依涉嫌《刑法》行使業務登載不實、詐欺取財等罪的被告身分遭搜索約談。

檢方經漏夜訊問後，諭令口腔贋復科主治醫師莊傳宗、牙科部住院總醫師孔令瑜2人分別以50萬元交保；國防醫學院教授謝義興、口腔顎面外科科主任陳元武，口腔贋復科主治醫師王宜斌、周韋廷及專科住院醫師蕭宇等5人各以20萬元交保，此外，三總行政人員高金玲，則獲40萬元交保。

其中口腔贋復科主治醫師王宜斌交保時，看到現場守候的媒體，貌似相當不悅，先是伸手阻擋鏡頭，接著邊走邊轉頭，舉手指向自己的保時捷Cayenne休旅車，囂張詢問記者，「我的車子很漂亮，要不要照啊？」，隨後搭車離去。