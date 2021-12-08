剛採完椰子！小貨車社區「自撞圍籬」90度側翻　駕駛受困不治

記者楊漢聲、莊智勝／台東報導

台東縣成功鎮豐田社區昨(7日)下午4時許發生一起死亡車禍，一輛載有椰子的小貨車行經事故路段時突自撞民宅圍籬、石牆，隨後失去重心翻覆橫倒路中，駕駛陳男(52歲)受困車內，經警消救出後已經沒有生命徵象，經緊急送醫搶救仍宣告不死亡。

▲台東小貨車自撞翻覆，駕駛受困死亡。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

成功警察分局表示，陳男係當日下午自東河鄉到該社區採收椰子，工作完成離開不久就發生事故。該分局勘察現場跡證並查訪目擊者後，將報請台東地檢署刑事相驗釐清案情。