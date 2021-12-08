吳釗燮：國際越支持台灣　對中國就是更強大的嚇阻

記者林銘翰／台北報導

外交部長吳釗燮8日表示，中國對台灣的威脅越來越強，但是國際社會挺台的力道也是越來越強，台灣除了不能夠挑釁之外，也必須結合更多理念相近的國家，「如果我們在國際社會上受到更多支持，對中國來講就是一個更強大的嚇阻」。

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）



吳釗燮日前接受澳洲媒體「天空新聞」（Sky News Australia）專訪時指出，台灣位於抵擋中國擴張主義的前線，武力擴張主義曾經引發第二次世界大戰，而中國政府目前奉行武力擴張主義，因此必須提防中國可能引發第三次世界大戰。

吳釗燮今天受訪表示，這是國人共同的感受，中國對台的威脅越來越強，可是國際社會上挺台的力道也是越來越強，在這種狀況之下，「台灣必須關注中國對台的野心，也必須認真看待中國對台灣的威脅。」

吳釗燮認為，對台灣來講，除了不能夠挑釁之外，也必須結合更多理念相近的國家，尋求他們對台灣的支持，「如果我們在國際社會上受到更多支持，對中國來講就是一個更強大的嚇阻」。

談及美國國會將2022年國防授權法納入挺台聲明，吳釗燮表示，「美國的國防授權法，每年都會有一些非常有台的決議在裡面」，今年也是一樣，外交部對於美國國會對台灣的支持，表達高度感謝之意。

不過，吳釗燮也說，有關台灣跟美國之間在軍事、安全上的合作，外交部會跟美國的行政部門討論，確認雙方之間的合作關係。

有關美國將在本週召開民主峰會，吳釗燮則說明，台灣指派政務委員、駐美代表蕭美琴參加，這對台灣來講是非常重要的事情，代表台灣的民主成就受到國際社會的重視、美國政府的肯定。

吳釗燮認為，台灣過去這麼多年以來，在民主化道路上所達到的成就，現在可以跟其他國家平起平坐，也希望可以透過民主峰會這個平台，把台灣民主的故事讓全世界都聽到。

立法院外交及國防委員會今天邀請吳釗燮、經濟部次長陳正祺、農委會副主委陳駿季、行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮等人就「針對反萊豬公投結果政府可能因應作為」為題進行報告，並備質詢。