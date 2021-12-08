美參眾兩院達共識　助台發展不對稱防衛能力

▲美國參眾兩院軍委會對台達成共識。（圖／路透）

文／中央社記者江今葉華盛頓7日專電

美國參眾兩院軍委會今天公布2022財政年度國防授權法案，法案建議美國國防部邀請台灣參加2022年環太平洋軍演，同時也呼籲美國國防部制定計劃協助台灣促進不對稱防衛能力。

美國參眾兩院軍委會今天就2022財政年度國防授權法案（FY 2022 NDAA）最後版本達成共識。法案仍須經參眾兩院表決通過後，才會送交白宮由美國總統拜登（Joe Biden）簽署生效。

法案總額高達7680億美元，其中包括為了威嚇中國所提出的太平洋嚇阻倡議（Pacific Deterrence Initiative）的71億美元。

法案關於台灣部分主要在第1246至1249條。國會指出，美國政策是維持美軍阻止中國武力犯台、造成既成事實（fait accompli）的能力，並要求美國國防部長遞交台灣防衛能力評估報告，協助台灣發展不對稱防衛能力，並加強美國加強美國國民兵（National Guard）與台灣合作。

國會在法案中提出意見，呼籲美方與台灣進行實地訓練與軍事演習，包括酌情邀請台灣參加2022年環太平洋軍演（RIMPAC），使台灣能確保足夠的自我防衛能力，並促進國防官員在內的美台官員在戰略、政策與職能層級的交流，特別是強化國防規劃合作、提高美台軍事力量的互可操作性與加強台灣後備力量等。

國會也要求美國國防部長自2022年至2027年，須向國會相關委員會遞交年度報告，評估協助台灣透過智慧財產權轉移、共同開發或聯合生產等方式，在國內生產防衛性不對稱能力的可行性與可取得性，協助台灣當前與未來防衛性不對稱能力與美國和其盟友與夥伴的軍事能力的相互操作性，第一份報告需在法案通過生效180天內提出。

在美台國民兵合作。法案要求美國國防部長最晚在2022年2月15日前，必須向國會相應委員會提交關於加強美國國民兵（National Guard）與台灣合作的可行性與適當性報告。

法案在談及中國在拉丁美洲與加勒比海發展與擴張現況時，也提到需注意中國持續對拉美與加勒比海地區施壓與台外交往來，鼓勵當地國家與組織轉向中國。