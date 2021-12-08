排一蘭拉麵「晚餐等到凌晨2點」：花10分鐘吃完、應該不會再去了

▲台中一蘭開幕許多人前往朝聖。（圖／民眾提供）

記者葉國吏／綜合報導

台中一蘭拉麵11月24日開幕，引爆排隊人龍，甚至傳出要排10多小時才能吃到。沒想到有一位網友在台北本店嘗鮮，結果直言「這應該是我最後一次去吃一蘭了。」

網友在臉書爆廢公社發文指出，身為拉麵控的他前往一蘭拉麵朝聖，4日晚間8點39分拿到號碼牌，工作人員告知要等至少三小時，結果三小時後去現場發現「居然還有幾百號。」

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▲網友發文分享台中一蘭排隊等6小時。（圖／翻攝爆廢公社，下同）

網友說，這時他為了賭氣、想說等這麼久不吃真的不甘心，結果等他拿到拉麵那一刻是隔日凌晨2點12分，「我等了將近六個小時才吃到一蘭........ 但我花了10分鐘就吃完了...」

這位網友指出，店鋪裡面有60個位置，結果看到有兩排都被工作人員拉著布幕不讓人入座用餐，「是疫情關係還是???? 不太懂生意好到炸但還把位置封起來的概念」、「然後這應該也是我最後一次去吃一蘭了..... 真的太久了!!!對不起我信仰不夠深 支持不下去了.....」

這文章引起討論，網友留言說「這種店保持著兩三年去吃一次就不會有什麼問題了」、「到底為什麼很多人都願意排隊吃啊」、「三小變六小～都可以洗洗睡了」、「真的這麼好吃嗎！？」