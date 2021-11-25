台中一蘭貪吃蛇斷了？　空拍照曝昨開幕盛況今排隊人潮剩一半

▲台中一蘭貪食蛇斷了，開店次日中午排隊人潮剩一半。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

吸引拉麵迷競相朝聖的台中一蘭拉麵昨（24）日開幕，吸引超過1400人入場，還有網友貼出空拍照，驚現「一蘭貪食蛇」，長長排隊人龍幾乎繞了半個秋紅谷。今開幕第二日人潮明顯有落差，業者表示，上午開門約有百人排隊，12點前已發出450張號碼牌。但與首日中午發出破千張號碼牌相比，人潮只剩一半。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台中一蘭拉麵24日開幕造成轟動，業者統計昨天共發出1400張號碼牌。原本營業時間為上午10點到深夜12點，但為了消化人潮，店家延後閉店時間，直到凌晨1點半，所有顧客才用餐完畢，坦言「來客數量真的超乎預期！」今天上午到12點前也發出450張號碼牌。

▲台中一蘭開幕首日，驚見「一蘭貪吃蛇」人潮！排隊長過秋紅谷 空拍照曝光。（圖／翻攝爆廢公社公開版、民眾提供）

一蘭拉麵指出，昨日因號碼牌數量太多才延後閉店，未來營業時間仍到晚上12點為止，另外店內也採取電子叫號方式，因此不少人拿了號碼牌就去附近等，現場店員也會引導消費者到周邊逛逛，「過號不要超過200號都仍有入場資格，所以很多消費者拿了號碼牌後會暫時離開，再利用手機掃QRCODE查詢候位狀況回來用餐，也不太會出現昨日大排長龍景象。」