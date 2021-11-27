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社會 社會焦點 保障人權

正妹吃一蘭被搭訕「加一下LINE」　男友直擊火大爆4人對戰濺血

記者邱中岳／台北報導

北市信義分局27日清晨時分，接獲「一蘭」拉麵店門口發生糾紛，雙方爆發肢體衝突，警方出動18名警力到達現場，將2派人馬共計9人控制後，才知道原來是因爭風吃醋才會大打出手，據悉其中1人不滿女友被2人搭訕，還向女友要LINE，所以才出言制止。

警方調查，27日凌晨7時許，23歲的廖姓男子帶著19歲的余姓女友，和22歲的徐姓友人等一群人，到信義區松仁路上的「一蘭拉麵」用餐，但沒想到余姓女友被24歲的吳姓、25歲的洪姓男子搭訕。

▲▼他不爽女友被搭訕出言制止，2人不爽爆發衝突，4人在拉麵店門口推擠。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲他不爽女友被搭訕出言制止，2人不爽爆發衝突，4人在拉麵店門口推擠。（圖／記者邱中岳翻攝）

廖姓男子當場出面制止，但沒想到吳、洪2人發現被拒後相當不滿，雙方爆發口角衝突，最後竟然當街大打出手，廖姓男友與徐姓友人，與搭訕余女的吳、洪2人，就在拉麵店門口大打出手。

▲▼他不爽女友被搭訕出言制止，2人不爽爆發衝突，4人在拉麵店門口推擠。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲他不爽女友被搭訕出言制止，2人不爽爆發衝突，警方將余女等人帶回派出所。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方獲悉後，緊急動員18名快打支援警力到場，並且將動手的4人控制行動，併將其他相關的9人壓制，其中動手的4人依照《社維法》裁處。

廖姓男子向警方表示，因為當時帶女友以及朋友到一蘭吃拉麵，但沒想到2人突然上前搭訕女友，甚至還出口說要「加一下LINE」，所以才會出言制止，沒想到對方惱羞成怒，雙方才會爆發肢體衝突。

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