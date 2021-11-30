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台中一蘭拉麵退燒了？　「門口沒人排隊」真相曝光

記者陳俊宏／綜合報導

退燒了？台中一蘭拉麵24日開幕當天，吸引1400人入場，還驚見「貪吃蛇」排隊人潮景象。不過，有網友最近路過發現，人潮剩三三兩兩，疑惑「怎沒看見排隊盛況」？對此，有人表示，「都發號碼牌，當然沒有人排隊⋯而且早早發完。」

▼有網友經過台中一蘭拉麵拍下照片，詢問怎沒看見排隊盛況？（圖／翻攝「爆廢公社」臉書社團）

台中一蘭拉麵門口沒人排？網友揭真相。（圖／翻攝爆廢公社臉書社團）

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台中一蘭拉麵店內共有41個座位，開幕當天搶頭香消費者早在59小時前、即11月21日深夜11時就到門口排隊；原本店家營業時間為上午10時到深夜12時，但為了消化人潮，店家延後閉店時間到凌晨1時半。

不過，有網友在一蘭拉麵開幕第4天路過，拍下門口人潮剩三三兩兩的照片，並在「爆廢公社」臉書社團發文，「怎沒看見排隊盛況」？對此，許多網友指出，「都發號碼牌，當然沒有人排隊⋯而且早早發完」、「都直接抽號碼牌了，誰還在跟你排隊。」

一蘭拉麵指出，現在店內採取電子叫號方式，因此不少人拿號碼牌就去附近等，現場店員也會引導消費者到周邊逛逛，過號不要超過200號都仍有入場資格，所以很多消費者拿號碼牌後會暫時離開，再利用手機掃QR Code查詢候位狀況回來用餐，因此不太會出現開幕大排長龍景象。

▲無畏低溫！台中一蘭拉麵開幕人龍繞秋紅谷，排隊入場等到傍晚。（圖／民眾提供）

▲▼台中一蘭拉麵開幕當天，「貪吃蛇」排隊人潮長度超越秋紅谷。（圖／民眾提供）

▲無畏低溫！台中一蘭拉麵開幕人龍繞秋紅谷，排隊入場等到傍晚。（圖／民眾提供）

▼一蘭拉麵十分知名。（圖／記者游瓊華攝）

▲11/24開幕！台中一蘭半夜吃不到，營業時間僅限這時段。（圖／記者游瓊華攝）

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