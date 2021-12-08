穿白衣必弄髒的莫非定律怎解？日本直送去漬小泡彈！穿白衣也能豪邁吃喝

▲白衣服好穿好搭好好看，但是只要穿上白衣不知怎麼，那天總會不小心弄到汙漬。（圖／品牌提供，下同）



消費中心／綜合報導

相信許多人都有這種困擾，白衣服好穿好搭好好看，但是只要穿上白衣不知怎麼，那天總會不小心弄到污漬，導致吃麵不敢大力吸、咖啡不敢大口喝，百般注意、回家後卻還是⋯⋯難逃穿白衣必弄髒的莫非定律。大家一定都有此經驗，汙漬沾到沒有馬上洗就會漸漸深入纖維，最後怎麼搓洗都只能宣告搶救無效！

洗衣服堪稱是家事清單中最具挑戰性的一項，除了白衣服是罩門，一般衣服的衣領跟袖口特別容易發黃、清洗不易，如果是襯衫又更難維持亮麗如新，既然逃不了莫非定律，那就要找到更有效的補救方式。

▲ARIEL最新的4D抗菌洗衣膠囊又被稱為「去漬小泡彈」，讓家家戶戶的洗衣工作更有效率。

有網友分享，主婦群組裡最近狂推ARIEL最新的4D抗菌洗衣膠囊，「連昨天晚餐弄到的醬油漬都能洗掉！（註1）」。深入瞭解發現這是日本ARIEL最新開發出的洗衣科技，結合碳酸發想（註2）的ARIEL 4D抗菌洗衣膠囊，用過的人都大呼「真的很可以」、「用過回不去」，又被稱為「去漬小泡彈」，讓家家戶戶的洗衣工作更有效率。據品牌表示，在日本每0.04秒就賣出一盒。

根據Intage SRI+針對日本洗衣膠囊市場銷售資料統計，ARIEL為日本市佔率最高的品牌（註3），幾乎是家家戶戶都有的常備品項，從日本紅到台灣一樣熱銷。一上市就討論度破表，除了令人好奇的最新碳酸發想科技，藉由微氣泡深入包覆及帶走汙漬，讓洗衣更有成就感，不管是「老公沾染汙垢的襯衫領口」、「一沾到就超顯眼的白衣」、「總是玩得一身髒的小孩衣物」，這些平常讓主婦們頭痛的洗衣難題，都是討論串上榜上有名的話題。

▲除了令人驚豔的洗淨力，許多主婦愛用者也鍾情於它的抗菌和抗臭力。

除了令人驚豔的洗淨力，許多主婦愛用者也鍾情於它的抗菌和抗臭力，產品說明指出，其添加抗氧化配方，能擊破並防止因細菌滋生和皮脂氧化產生的衣服「臭噗味」。台灣天氣潮濕導致衣服容易殘留一股曬不乾的味道，甚至有些人還得特別把洗好的衣服再帶去洗衣店烘乾，抗臭對許多台灣家庭來說可是一大福音。另外，品牌更強調可持續99.9%抗菌還可洗去病毒，也是在細菌病毒隨伺在側的近年間，讓許多家庭安心的洗衣方案。

ARIEL 4D抗菌洗衣膠囊選擇多，有藍色經典抗菌型，綠色室內晾衣型，針對無足夠曬衣空間的家庭可加強減少衣服洗完之後的潮濕霉味，另也有帶清雅香氣的白色微香型。

ARIEL 4D抗菌洗衣膠囊的特殊薄膜設計遇水即溶，不沾手更不用拿量杯細細斟酌，一顆膠囊就可以洗淨整桶衣物，使用便利全家人都可以輕鬆完成。而現在日本直送，在台灣也全新上市了，不用出門在市面上通路都能買得到了。年末聚餐聚會多，放心地穿著你心愛的衣服赴約吧！穿愛衣必弄髒的莫非定律，既然無法破解，就用ARIEL去漬小泡彈來正面迎擊！

ARIEL 4D抗菌洗衣膠囊 全新登場

全聯、家樂福、愛買、寶雅、屈臣氏等各大通路均有販售！

上市限定優惠$99，搶先體驗碳酸發想的潔淨力！

註1：根據P&G內部測試，針對常見食物污漬放置18小時，洗淨後無肉眼可見污漬，並非指洗去所有種類污漬。

註2：產品不包含碳酸成分。

註3：根據Intage SRI+於2017年至2020年針對日本洗衣膠囊市場銷售額資料統計，Ariel洗衣膠囊在日本洗衣膠囊市場中市占率最高，通路包括量販賣場、一般超市、便利超商、線上購物平台等。