　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

穿白衣必弄髒的莫非定律怎解？日本直送去漬小泡彈！穿白衣也能豪邁吃喝

▲▼ARIEL,洗衣膠囊,抗菌抗臭,ARIEL 4D抗菌洗衣膠囊。（圖／資料照）

▲白衣服好穿好搭好好看，但是只要穿上白衣不知怎麼，那天總會不小心弄到汙漬。（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

相信許多人都有這種困擾，白衣服好穿好搭好好看，但是只要穿上白衣不知怎麼，那天總會不小心弄到污漬，導致吃麵不敢大力吸、咖啡不敢大口喝，百般注意、回家後卻還是⋯⋯難逃穿白衣必弄髒的莫非定律。大家一定都有此經驗，汙漬沾到沒有馬上洗就會漸漸深入纖維，最後怎麼搓洗都只能宣告搶救無效！

洗衣服堪稱是家事清單中最具挑戰性的一項，除了白衣服是罩門，一般衣服的衣領跟袖口特別容易發黃、清洗不易，如果是襯衫又更難維持亮麗如新，既然逃不了莫非定律，那就要找到更有效的補救方式。

▲▼ARIEL,洗衣膠囊,抗菌抗臭,ARIEL 4D抗菌洗衣膠囊。（圖／資料照）

▲ARIEL最新的4D抗菌洗衣膠囊又被稱為「去漬小泡彈」，讓家家戶戶的洗衣工作更有效率。

有網友分享，主婦群組裡最近狂推ARIEL最新的4D抗菌洗衣膠囊，「連昨天晚餐弄到的醬油漬都能洗掉！（註1）」。深入瞭解發現這是日本ARIEL最新開發出的洗衣科技，結合碳酸發想（註2）的ARIEL 4D抗菌洗衣膠囊，用過的人都大呼「真的很可以」、「用過回不去」，又被稱為「去漬小泡彈」，讓家家戶戶的洗衣工作更有效率。據品牌表示，在日本每0.04秒就賣出一盒。

根據Intage SRI+針對日本洗衣膠囊市場銷售資料統計，ARIEL為日本市佔率最高的品牌（註3），幾乎是家家戶戶都有的常備品項，從日本紅到台灣一樣熱銷。一上市就討論度破表，除了令人好奇的最新碳酸發想科技，藉由微氣泡深入包覆及帶走汙漬，讓洗衣更有成就感，不管是「老公沾染汙垢的襯衫領口」、「一沾到就超顯眼的白衣」、「總是玩得一身髒的小孩衣物」，這些平常讓主婦們頭痛的洗衣難題，都是討論串上榜上有名的話題。

▲▼ARIEL,洗衣膠囊,抗菌抗臭,ARIEL 4D抗菌洗衣膠囊。（圖／資料照）

▲除了令人驚豔的洗淨力，許多主婦愛用者也鍾情於它的抗菌和抗臭力。

除了令人驚豔的洗淨力，許多主婦愛用者也鍾情於它的抗菌和抗臭力，產品說明指出，其添加抗氧化配方，能擊破並防止因細菌滋生和皮脂氧化產生的衣服「臭噗味」。台灣天氣潮濕導致衣服容易殘留一股曬不乾的味道，甚至有些人還得特別把洗好的衣服再帶去洗衣店烘乾，抗臭對許多台灣家庭來說可是一大福音。另外，品牌更強調可持續99.9%抗菌還可洗去病毒，也是在細菌病毒隨伺在側的近年間，讓許多家庭安心的洗衣方案。

ARIEL 4D抗菌洗衣膠囊選擇多，有藍色經典抗菌型，綠色室內晾衣型，針對無足夠曬衣空間的家庭可加強減少衣服洗完之後的潮濕霉味，另也有帶清雅香氣的白色微香型。

ARIEL 4D抗菌洗衣膠囊的特殊薄膜設計遇水即溶，不沾手更不用拿量杯細細斟酌，一顆膠囊就可以洗淨整桶衣物，使用便利全家人都可以輕鬆完成。而現在日本直送，在台灣也全新上市了，不用出門在市面上通路都能買得到了。年末聚餐聚會多，放心地穿著你心愛的衣服赴約吧！穿愛衣必弄髒的莫非定律，既然無法破解，就用ARIEL去漬小泡彈來正面迎擊！

ARIEL 4D抗菌洗衣膠囊　全新登場

全聯、家樂福、愛買、寶雅、屈臣氏等各大通路均有販售！

上市限定優惠$99，搶先體驗碳酸發想的潔淨力！

註1：根據P&G內部測試，針對常見食物污漬放置18小時，洗淨後無肉眼可見污漬，並非指洗去所有種類污漬。
註2：產品不包含碳酸成分。
註3：根據Intage SRI+於2017年至2020年針對日本洗衣膠囊市場銷售額資料統計，Ariel洗衣膠囊在日本洗衣膠囊市場中市占率最高，通路包括量販賣場、一般超市、便利超商、線上購物平台等。

►激殺3折！雅頓第五大道淡香精回頭率破表

ET快訊
只有台灣人在意？日韓文化「說AA制會被笑」　只有1情況分開付
被抓包抄襲韓知名YouTuber　台正妹網紅認錯道歉了
永和「無頭人彘」男屍案！　警鎖定1中和男
月沖2000萬！當沖客求手續費打折　營業員神回6字
快訊／「帽T殺手」已登機！　機上照片曝光
20歲東京妹醉倒路邊　遭4男拖公園廁所輪流性侵
花蓮拼裝車墜橋！　2人死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

雙11暖身「這些」超搶手　4款衛生紙夯賣進十大熱銷榜

台北萬豪酒店「年菜」東森購物開賣　買再送餐券、抽住宿券

穿白衣必弄髒的莫非定律怎解？日本直送去漬小泡彈！穿白衣也能豪邁吃喝

必吃炸馬鈴薯球、瑪格莉特披薩！法國人最愛「冷凍超市」搬進超商了

下肢是人體第二顆心臟！醫曝「一招」讓血液循環更順暢

全聯雙12來了！生鮮、食品用品「買1送1」　福利點12倍送

今天衝吃！麥當勞「香芋派」限時回歸了　每一口都咬得到芋頭顆粒

【廣編】親子聖誕玩翻！利百代文創館滿額送鋼筆還可抽獎

超商限定！「哈根達斯聖誕新品」超邪惡　愛心蛋糕咬下是粉嫩冰淇淋

一瓶牛奶滿滿愛！宅女小紅「號召粉絲買鮮乳」力挺福樂「以愛灌鈣」助偏鄉童

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

驚喜變驚嚇！男友提早下班回家　撞見女友「扮成鯰魚」：WTF？

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

韓善伙罹乳癌「一心只想隆乳」超樂觀　寫遺書給好友「牽著我」..哭一半又笑粗乃！

父親中風過世！高二生擺攤養家 被人檢舉無奈嘆：沒辦法做了...

嘴秋姨當警察面「闖紅燈過馬路」　被攔還嗆：國家養你們這些廢物！

賀軍翔《全明星》百米得第三：有回春的感覺XD　王子邱勝翊逼近林敬倫紀錄...懊惱「沒調整好」

爆氣屁孩怒踹騎樓機車囂張離去　搖擺走幾步再轉向狂打路邊機器

幫送？自吞？嬤拿走21個免費便當　愛心站長見弱勢撲空怒：拿走希望

大隊接力槍響！第一棒原地睡覺　「揣摩中槍跌倒」觀賽同學全笑歪

台北萬豪酒店「年菜」東森購物開賣　買再送餐券、抽住宿券

穿白衣必弄髒的莫非定律怎解？日本直送去漬小泡彈！穿白衣也能豪邁吃喝

必吃炸馬鈴薯球、瑪格莉特披薩！法國人最愛「冷凍超市」搬進超商了

下肢是人體第二顆心臟！醫曝「一招」讓血液循環更順暢

全聯雙12來了！生鮮、食品用品「買1送1」　福利點12倍送

今天衝吃！麥當勞「香芋派」限時回歸了　每一口都咬得到芋頭顆粒

【廣編】親子聖誕玩翻！利百代文創館滿額送鋼筆還可抽獎

超商限定！「哈根達斯聖誕新品」超邪惡　愛心蛋糕咬下是粉嫩冰淇淋

一瓶牛奶滿滿愛！宅女小紅「號召粉絲買鮮乳」力挺福樂「以愛灌鈣」助偏鄉童

好崩潰！每到冬天廁所都是潮濕黴臭味？ 網推1秒清新妙招　省時又省電！

羽絨外套是「時尚災難」？ 網揭一關鍵：他們最適合

嘉義高二弟擺攤養家…鳳梨一聽開車尋人　排隊「用新台幣下架」暖爆

劉嘉玲爆乳慶56歲生日！梁朝偉被正妹「環抱貼臉」尷尬表情曝光

好友住隔壁「頻傳嬌喘聲」激喊好想要！他在家「偷偷做1事」超愧疚

陸罰遠東引寒蟬效應？　國台辦：民進黨挑撥離間注定枉費心機

水豚母女逃家蹭飯「馬來貘乾爹神回應」　1.2萬網讚爆：又炫富了

婦幼族群守護神　嘉市警蔡孟宏獲頒「婦幼安全工作績優員警」

曾一起支持「我是中國人」　女星翻臉絕交劉樂妍：不具備做朋友素質

曾豪駒續掌桃猿兵符！日籍教練進駐　將有教練離開

外地展示20年　林鐵骨董火車重返北門車庫園區

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

消費熱門新聞

23元喝美式！超商指定咖啡飲品買1送1

全聯雙12來了！買1送1、福利點12倍送

醫曝「一招」讓血液循環更順暢

雙12搶吃便宜麥當勞　六塊麥克鷄塊只要1元

冬天廁所濕臭味網推1秒清新妙招

快訊／吃炸雞變貴了！胖老爹宣布「16日調整全台門市價格」

比醫美還神奇！「抗老丸」逆轉青春20年

今天開吃！麥當勞「香芋派」回來了

他自爆中福袋頭獎沒領「賓士飛了」！超商回應

法國人最愛冷凍超市搬進台灣超商了

肯德基宣布明起漲價！　

超商限定！哈根達斯聖誕新品超邪惡

麵包控最愛經典人氣款又Ｑ又彈又酥脆

新秘神推全聯「防掉色爆品」

更多熱門

相關新聞

美式賣場同慶推Ariel洗衣精特價　店員急補貨

美式賣場同慶推Ariel洗衣精特價　店員急補貨

美式賣場經常上演搶購熱潮，眼尖網友發現日本熱銷No.1的ARIEL超濃縮深層抗菌抗臭洗衣精，最近竟然在做年度大特價，10/18～10/28期間限定補充包有大減價，促銷優惠再搭配政府發放的振興五倍券，買人氣夯品荷包可以省上加省，開心拿著五倍券飛奔去補貨，結果現場直擊有更多人早就在搶了，在賣場內引爆一波熱搶潮。

網美Ariel傳授「勾男小心機」！

網美Ariel傳授「勾男小心機」！

市售洗衣膠囊超過半數「標示不合格」

市售洗衣膠囊超過半數「標示不合格」

新潔淨時代來臨！洗衣抗菌才是重點

新潔淨時代來臨！洗衣抗菌才是重點

新年接財氣　小心衣物悶臭味壞好運

新年接財氣　小心衣物悶臭味壞好運

關鍵字：

ARIEL洗衣膠囊抗菌抗臭ARIEL 4D抗菌洗衣膠囊

讀者迴響

熱門新聞

鄧佳華真的要拍AV了！「片商正式簽約」女優超火辣

快訊／永和排水溝驚見「無頭、無四肢」人體軀幹！

「趙薇的兒子」找到了！　拒和親生父母回家遭批

性別曝光！永和「無頭屍」確定遭分屍

台灣首位「千萬訂閱YouTuber」誕生！他努力10年超感動

視訊裁員900人　CEO後悔道歉了

俄國爸媽「後悔送女兒來台灣」　最擔心的事發生了

紅黃線違停不能檢舉！道交修法三讀通過

企業千金淪小三！　陪泡「已婚百億小開」全直擊

國手撿屍接力性侵　求輕判超瞎理由曝

鄧佳華AV導演認證「女優是F級正妹」！哀怨吐心聲

水豚母女游泳逃家　為了「蹭飯」

熬夜傷肝？醫揭「爆肝真正5原因」致死率高

軍校生直挺讓位30分鐘　榮譽假1天

「有在KTV做過嗎？」釣出吳夢夢自爆

更多

最夯影音

更多
屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾
驚喜變驚嚇！男友提早下班回家　撞見女友「扮成鯰魚」：WTF？

驚喜變驚嚇！男友提早下班回家　撞見女友「扮成鯰魚」：WTF？

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

韓善伙罹乳癌「一心只想隆乳」超樂觀　寫遺書給好友「牽著我」..哭一半又笑粗乃！

韓善伙罹乳癌「一心只想隆乳」超樂觀　寫遺書給好友「牽著我」..哭一半又笑粗乃！

父親中風過世！高二生擺攤養家 被人檢舉無奈嘆：沒辦法做了...

父親中風過世！高二生擺攤養家 被人檢舉無奈嘆：沒辦法做了...

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面