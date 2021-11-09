雙11暖身「這些」超搶手　4款衛生紙夯賣進十大熱銷榜

▲東森購物網盤點雙11暖身活動期間十大熱銷商品排行。（圖／東森購物網提供）

記者洪菱鞠／台北報導

今年受到疫情影響，零接觸讓不少人習慣起網購消費，隨著雙11戰火熱烈引爆，同時在數位五倍券帶動下，推升電商平台暖身慶期間買氣成長，在折扣與回饋疊加下，3C筆電、黃金、家電、專櫃保養等高單價商品特別熱賣之外，消費者也趁活動優惠把日用品一次補齊，根據網購業者盤點的十大熱銷品排行中，衛生紙就狂到佔了4個名次。

東森購物網「雙11嗨Fun購好玩」從11/1開跑後，觀察近日銷售狀況，以美食與日用品類銷售業績最旺，十大熱銷商品中，冠軍商品晶華酒店牛肉麵因推出雙11特價優惠，活動至今已賣出6,000盒，另值得注意的是，衛生紙一口氣進榜佔了4個名次，東森購物網統計，本月衛生紙業績較上個月同期成長約5倍。

東森購物網雙11十大熱銷商品排行

1.晶華酒店紅燒牛肉麵東森嚴選熱銷搶購組

2.日本味王世界專利Pylopass護衛解幽草本精華

3.LG韓國原裝圓柱型空氣清淨機大白二代Wi-Fi遠控版

4.春風柔韌感抽取衛生紙110抽x12包x6串

5.倍潔雅 清新柔感抽取式衛生紙150抽x14包x6袋

6.萬歲牌堅果補給隨行包東森聯名款分享組

7.舒潔棉柔舒適抽取衛生紙（110抽x12包x6串/箱）

8.奧利塔玄米油500毫升x4罐+奧利塔葡萄籽油500毫升x4罐+奧利塔頂級葵花油500毫升x4罐

9.寶島春風抽取衛生紙130抽x8包x8串

10.衛元堂百年祖傳黑糖老薑暖心組

為了替雙11買氣預熱，momo購物網推出暖身慶，並以八大品類日打頭陣，活動自11/1開跑至今，統計業績較去年同期成長近4成，更為日均業績的2倍成長，從暖身慶銷售觀察，成長幅度前三名品類為3C家電、美妝保養、日用家居，較平日多2.5～3倍。行動購物業績也有近8成佔比，反應出掌上購物趨勢。

momo購物網指出，在優惠及回饋疊加下，除特惠商品展現強勁銷售力道，高單價商品亦強勢出頭，像是dyson戴森三合一暖空氣清淨機、ECOVACS科沃斯N9+掃拖洗機器人，以及SK-II青春露與雅詩蘭黛小棕瓶等高單價商品，皆展現高人氣。其他如ARIEL全新升級洗衣膠囊、幫寶適一級幫紙尿褲等，需經常性補貨的日用快消品也出現囤貨潮。

Yahoo奇摩購物雙11暖慶開跑首日流量、業績雙成長，較去年增5成、透過行動App購買用戶數翻倍漲；熱銷品則是每秒賣出10雙運動鞋、每分鐘賣出3件美妝保養品、1件保健食品，進一步盤點平台「雙11暖慶熱銷榜」，前三大熱銷品分別由3C筆電、抗通膨保值黃金、5G手機奪下。

▲Acer 15吋獨顯電競筆電，在Yahoo奇摩購物雙11暖慶賣進熱銷榜Top1。（圖／Yahoo奇摩提供）

根據Yahoo奇摩購物雙11暖慶Top5熱銷榜，依序是：Acer 15吋獨顯電競筆電、童樂繪幸運星金條1台兩、Samsung Galaxy A52s 5G手機、CHANEL 經典菱格紋小牛皮金鍊抽繩水桶包、Apple iPhone 13手機（128G）。正慶活動即日起展開，其中特別觀察到在正慶開跑8小時內，前30大業績熱銷榜商品約有9成集中在3C和手機商品。

PChome 24h購物也公布雙11正慶首週業績漲1.5倍，從銷售趨勢來看，以家電、3C周邊、日用生活最受歡迎，佔據熱銷品項TOP 3，同時宣布11/9～11/11再推加碼活動，不限金額消費登記抽訂單全額免費，上限1.1萬，11/11當天前11,111名單筆滿1,111元，登記抽LG Styler蒸氣電子衣櫥，當天晚上23:00還有全新車款「YAMAHA山葉機車FORCE 2.0七期TCS」11,111元限時搶購。