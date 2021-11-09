　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

雙11暖身「這些」超搶手　4款衛生紙夯賣進十大熱銷榜

東森購物網雙11暖身十大熱銷商品排行（圖／東森購物網提供）

▲東森購物網盤點雙11暖身活動期間十大熱銷商品排行。（圖／東森購物網提供）

記者洪菱鞠／台北報導

今年受到疫情影響，零接觸讓不少人習慣起網購消費，隨著雙11戰火熱烈引爆，同時在數位五倍券帶動下，推升電商平台暖身慶期間買氣成長，在折扣與回饋疊加下，3C筆電、黃金、家電、專櫃保養等高單價商品特別熱賣之外，消費者也趁活動優惠把日用品一次補齊，根據網購業者盤點的十大熱銷品排行中，衛生紙就狂到佔了4個名次。 

東森購物網「雙11嗨Fun購好玩」從11/1開跑後，觀察近日銷售狀況，以美食與日用品類銷售業績最旺，十大熱銷商品中，冠軍商品晶華酒店牛肉麵因推出雙11特價優惠，活動至今已賣出6,000盒，另值得注意的是，衛生紙一口氣進榜佔了4個名次，東森購物網統計，本月衛生紙業績較上個月同期成長約5倍。

東森購物網雙11十大熱銷商品排行
1.晶華酒店紅燒牛肉麵東森嚴選熱銷搶購組
2.日本味王世界專利Pylopass護衛解幽草本精華
3.LG韓國原裝圓柱型空氣清淨機大白二代Wi-Fi遠控版
4.春風柔韌感抽取衛生紙110抽x12包x6串
5.倍潔雅 清新柔感抽取式衛生紙150抽x14包x6袋
6.萬歲牌堅果補給隨行包東森聯名款分享組
7.舒潔棉柔舒適抽取衛生紙（110抽x12包x6串/箱）
8.奧利塔玄米油500毫升x4罐+奧利塔葡萄籽油500毫升x4罐+奧利塔頂級葵花油500毫升x4罐
9.寶島春風抽取衛生紙130抽x8包x8串
10.衛元堂百年祖傳黑糖老薑暖心組

為了替雙11買氣預熱，momo購物網推出暖身慶，並以八大品類日打頭陣，活動自11/1開跑至今，統計業績較去年同期成長近4成，更為日均業績的2倍成長，從暖身慶銷售觀察，成長幅度前三名品類為3C家電、美妝保養、日用家居，較平日多2.5～3倍。行動購物業績也有近8成佔比，反應出掌上購物趨勢。

momo購物網指出，在優惠及回饋疊加下，除特惠商品展現強勁銷售力道，高單價商品亦強勢出頭，像是dyson戴森三合一暖空氣清淨機、ECOVACS科沃斯N9+掃拖洗機器人，以及SK-II青春露與雅詩蘭黛小棕瓶等高單價商品，皆展現高人氣。其他如ARIEL全新升級洗衣膠囊、幫寶適一級幫紙尿褲等，需經常性補貨的日用快消品也出現囤貨潮。

Yahoo奇摩購物雙11暖慶開跑首日流量、業績雙成長，較去年增5成、透過行動App購買用戶數翻倍漲；熱銷品則是每秒賣出10雙運動鞋、每分鐘賣出3件美妝保養品、1件保健食品，進一步盤點平台「雙11暖慶熱銷榜」，前三大熱銷品分別由3C筆電、抗通膨保值黃金、5G手機奪下。

Acer 15吋獨顯電競筆電（圖／Yahoo奇摩提供）

▲Acer 15吋獨顯電競筆電，在Yahoo奇摩購物雙11暖慶賣進熱銷榜Top1。（圖／Yahoo奇摩提供）

根據Yahoo奇摩購物雙11暖慶Top5熱銷榜，依序是：Acer 15吋獨顯電競筆電、童樂繪幸運星金條1台兩、Samsung Galaxy A52s 5G手機、CHANEL 經典菱格紋小牛皮金鍊抽繩水桶包、Apple iPhone 13手機（128G）。正慶活動即日起展開，其中特別觀察到在正慶開跑8小時內，前30大業績熱銷榜商品約有9成集中在3C和手機商品。

PChome 24h購物也公布雙11正慶首週業績漲1.5倍，從銷售趨勢來看，以家電、3C周邊、日用生活最受歡迎，佔據熱銷品項TOP 3，同時宣布11/9～11/11再推加碼活動，不限金額消費登記抽訂單全額免費，上限1.1萬，11/11當天前11,111名單筆滿1,111元，登記抽LG Styler蒸氣電子衣櫥，當天晚上23:00還有全新車款「YAMAHA山葉機車FORCE 2.0七期TCS」11,111元限時搶購。

►「泡湯券」特價了！冷天必備超過癮

►保護膝蓋的神器在這裡！

ET快訊
移工重啟開放！最快本周引進印尼移工
4星座2022年迎大轉機！「這星座」將賺進大筆財富
快訊／打臉周玉蔻！遭控霸佔法拍屋　顏家早以「幸運金額」買下
6歲弟得胃癌！「滴茶色尿」痛到地上滾　爺痛哭：都是我不好
LIVE／顏寬恒宣布參加「中二區立委補選」　朱立倫現身力挺
入夜有望下初雪！　明晨最凍探14度
5款鍋物「鈉含量排行榜」出爐！第1名湯底超清澈

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

10月份餐飲回補大成長　台菜真珠新北首店比漾開幕

雙11暖身「這些」超搶手　4款衛生紙夯賣進十大熱銷榜

「最強妹力！橘白藝能大對抗」跨夜直播迎雙11　最強豪禮大放送再抽購屋金

11／11亮點爆品先看！iPhone13大禮包、YAMAHA全新車款　11111元限時搶

今天開跑！必勝客限時3天吃「11元紙包筆管麵」　小比薩還下殺3折

明日啟用！「藝FUN券專區」6大藝文體驗　金工、俄羅斯刺繡都有

限時2周吃！速食店打造罪惡「光棍堡」　塞了滿滿酥脆薯條

超商雙11優惠來了！限時7天「5大咖啡飲品」買1送1　還有第2杯11元

穿得多不如穿得聰明！　「黑科技保暖神褲」秋冬時尚不擁腫

22件夯品一日限時特殺　100抽衛生紙6包只賣11元

「5人點2鍋」被罵白吃白喝怒公審 店家無奈下跪...民眾力挺揪團吃鍋

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

無罩婦載小孩得來速插隊遭檢舉　瀟灑集滿「3違規」至少罰3800元

小六女童到學妹家「玩捉迷藏」　半年偷數萬元！校方發案例警報

《Happiness毒樓》韓孝周猛鬥喪屍！　隔離後見朴炯植...調皮裝咬人

聰明博美把奴才的背當衝浪板！狂吠勸阻跳水...下秒化身救生員

「蒜頭驟然離世」爸爸悲痛發文　連救你的機會都沒有粉絲全鼻酸

醉男酒駕自摔！撞飛過馬路情侶　躺地耍賴拒測...妹子扶腰：好痛

「會不會開輪椅」搭公車被司機嘲諷　輪椅女孩難過PO文...黃偉哲道歉了

阿喜「認愛無尊」已見過家長！　欣賞他2優點...曾國城：她偏好牙齦XD

10月份餐飲回補大成長　台菜真珠新北首店比漾開幕

雙11暖身「這些」超搶手　4款衛生紙夯賣進十大熱銷榜

「最強妹力！橘白藝能大對抗」跨夜直播迎雙11　最強豪禮大放送再抽購屋金

11／11亮點爆品先看！iPhone13大禮包、YAMAHA全新車款　11111元限時搶

今天開跑！必勝客限時3天吃「11元紙包筆管麵」　小比薩還下殺3折

明日啟用！「藝FUN券專區」6大藝文體驗　金工、俄羅斯刺繡都有

限時2周吃！速食店打造罪惡「光棍堡」　塞了滿滿酥脆薯條

超商雙11優惠來了！限時7天「5大咖啡飲品」買1送1　還有第2杯11元

穿得多不如穿得聰明！　「黑科技保暖神褲」秋冬時尚不擁腫

22件夯品一日限時特殺　100抽衛生紙6包只賣11元

當「厭世心態」出現時做3件小事　改變想法、幫自己歸零

新北青農力！打造青農即戰力　4大面向系列課程開跑

新北農青推Outdoor森林療癒　農林一日體驗13日登場

超多人自稱地方媽媽…真相曝光老司機害羞：還有小隻馬

霸林爵只投5局無失分退　原來是破皮了

壽險業賺租金！　南山人壽砸8億買內湖全棟商用大樓

專家傳授擺脫「秋冬扁塌髮」5秘訣，下雨潮濕也不怕！

快訊／打臉周玉蔻！遭控霸佔法拍屋　顏家早以「幸運金額」買下

明星潛水錶尺寸縮小了　BLANCPAIN改40毫米更好上手

學姐黃瀞瑩曝爆紅內心狀態　「害怕發臉書、想把自己縮起來」　

信義區長腿妹大街「做壞壞的事」 完事撐傘離開...監視器畫面公開

消費熱門新聞

肯德基1折、摩斯買1送1　速食店雙11優惠

超商限時7天「5大咖啡飲品」買1送1

聰明穿！　「黑科技保暖神褲」時尚不擁腫

光棍節限時2周吃薯條漢堡！

北投好市多跳電無法入場！　業者回應了

雙11夯品特殺　100抽衛生紙6包只賣11元

超商開賣限量4款「BTS祝福語巧克力」

咖啡買1送1！國家級邊緣人限定優惠

必勝客限時3天吃「11元筆管麵」！

雙11日本神級防漏尿布拚抗漲

iPhone13大禮包、YAMAHA全新車款　爆殺11111元

4大超商「第二波紙本五倍券」領券優惠

吳淡如客串《天之驕女》五千條褲秒斷貨

全聯限時3週衛生紙、泡麵買1送1

更多熱門

相關新聞

網購海外保健食品遭卡　海關：經檢驗才能進口

網購海外保健食品遭卡　海關：經檢驗才能進口

有民眾從網路健康食品平台iHerb購買魚油、健康食品反映「卡關」很久。財政部關務署表示，進口物品經常以快遞形式運送至臺灣，但應注意相關輸入規定，部分貨品如食品、健康食品、藥品、動植物產品等，須相關主管機關同意或查驗合格，才能進口，依據空(海)運快遞貨物通關辦法規定，要以「一般進口報單」辦理通關，不能以快遞簡易申報單方式通關。

iPhone13大禮包、YAMAHA全新車款　爆殺11111元

iPhone13大禮包、YAMAHA全新車款　爆殺11111元

KIA旗艦電動休旅預告雙11亮相

KIA旗艦電動休旅預告雙11亮相

必勝客限時3天吃「11元筆管麵」！

必勝客限時3天吃「11元筆管麵」！

雙11來了！　職安署籲物流業者應遵守勞動法令、違者罰2-100萬

雙11來了！　職安署籲物流業者應遵守勞動法令、違者罰2-100萬

關鍵字：

雙111111網購

讀者迴響

熱門新聞

21歲女晨跑「衣衫凌亂」被棄屍樹叢　警方抓到人了

五倍券加碼抽籤出爐！　3幸運兒爽騎Gogoro電動單車

真的有人要跟鄧佳華拍！「對手女優選定了」

1億人看過她的片　AV女帝近況曝光

「3星座」2022年運勢不順！恐遇上人生大危機

這天出生　12月花蓮福容免費住

女兒從「發票貓膩」找媽媽揪小三　結果竟是她閨蜜

胃痛拖半年！竟慘罹癌王「4個月走掉」

獨／全台最大！一蘭拉麵2號店11/24台中開幕

坐博愛座被孕婦嗆！斷腿哥下秒「脫褲了...」

星巴克11／8起「連5天」買一送一

肯德基1折、摩斯買1送1　速食店雙11優惠

沒開冷氣「連續半年電費破萬」　她卻被打臉

5歲女童生子...親生兒以為「她是姊姊」

快訊／跑山獸尋獲遺體！陽光男失聯29天陳屍瀑布下

更多

最夯影音

更多
「5人點2鍋」被罵白吃白喝怒公審 店家無奈下跪...民眾力挺揪團吃鍋

「5人點2鍋」被罵白吃白喝怒公審 店家無奈下跪...民眾力挺揪團吃鍋
重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

無罩婦載小孩得來速插隊遭檢舉　瀟灑集滿「3違規」至少罰3800元

無罩婦載小孩得來速插隊遭檢舉　瀟灑集滿「3違規」至少罰3800元

小六女童到學妹家「玩捉迷藏」　半年偷數萬元！校方發案例警報

小六女童到學妹家「玩捉迷藏」　半年偷數萬元！校方發案例警報

《Happiness毒樓》韓孝周猛鬥喪屍！　隔離後見朴炯植...調皮裝咬人

《Happiness毒樓》韓孝周猛鬥喪屍！　隔離後見朴炯植...調皮裝咬人

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面