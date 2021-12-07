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父親一個月前過世！高二生公園擺攤養家　卻遭人檢舉：沒辦法做了

▲▼徐小弟外出擺攤遭檢舉。（圖／翻攝臉書／顏維勳）

▲徐小弟外出擺攤遭檢舉。（圖／翻攝臉書／顏維勳）

記者柯振中／綜合報導

嘉義16歲的徐姓小弟父親中風病逝，家中還有15歲的弟弟，奶奶雙眼失明、每星期要洗腎3次，姑姑又是聾啞人士，因此外出擺攤貼補家用，沒想到遭到檢舉，無法再擺攤。而一旁的停車場老闆得知狀況，也霸氣給出場地，讓徐小弟能夠免費販售。

承天府環島慈善會理事長顏維勳在臉書上分享，2日經過友忠公園時，看到徐小弟拉著手推車，在公園徘徊走動，因此停下來觀察，發現對方正在販售方塊酥，忍不住上前關心。

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顏維勳一問才知道，徐小弟今年16歲，家中還有個小1歲的弟弟，父親中風病逝，奶奶雙眼失明、每週還要洗腎3次，姑姑是聾啞人士，迫於現實生活所逼，只好出來賺錢、貼補家用，「雖然有時沒人買，但有時能賣到2，3瓶就很開心了。」

顏維勳聽完相當不捨，徐小弟失去至親不久，就會利用課餘時間外出擺攤，賺取微薄的利潤，減輕家裡的負擔，因此決定「新台幣下架」，直接把現場的方塊酥全部買完。

▼顏維勳聽完徐小弟的故事，立刻用新台幣下架。（圖／翻攝臉書／顏維勳）

▲▼徐小弟外出擺攤遭檢舉。（圖／翻攝臉書／顏維勳）

顏維勳實際找到徐小弟的另一名姑姑，詢問之下才得知家庭狀況，徐小弟的父親5年前曾中風，一個月前再度中風後不幸離世，徐母也沒打算照顧兄弟倆，姑姑與姑丈討論過後，決定照顧家人，於是辭去台北的工作，南下回家，擺攤做生意。

徐姓姑姑表示，丈夫在方塊酥公司上班，擔任送貨員，因此批一些貨，讓徐小弟能賣，藉此貼補家用，稍微減輕負擔。

▲▼徐小弟賣方塊酥。（圖／翻攝臉書）

▲由於遭到檢舉，徐小弟轉往洗車場的空地擺攤。（圖／翻攝臉書）

不過，徐姓姑姑說明，由於徐小弟在公園擺攤，但後來遭到檢舉，因此不能再擺，而有好心人士聽到消息，立刻出借洗車場的空地，讓徐小弟免費擺攤。

為了幫助徐小弟，顏維勳特地開設了團購社團，讓網友們能夠直接購買，免去徐小弟擺攤的時間，也可以避免讓人在外風吹日曬，能有更多的時間唸書、照顧阿嬤。

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