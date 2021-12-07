宜蘭版「天能」！休旅車當街急速倒車右轉　網友：以為看到倒帶

記者游芳男／宜蘭報導

一輛銀色休旅車7日上午行經宜蘭市農權路二段由東往西行駛時，疑似因為開過頭，開過十字路口後竟當街倒車回十字路口，再右轉離去，網目睹PO：「如果有人認識這台車請轉告，這樣太危險，嚇死我」，網熱議：「居然遇到電影天能了，太誇張了」。

▲▼銀色休旅車（紅箭頭所指）十字路口開過頭，逆向車道退嚕回後方，右轉離去，令網傻眼。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭一休旅車街頭上演電影天能戲碼，宜蘭分局表示，銀色休旅車輛於宜蘭市農權路段，倒車行駛至路口，逆向轉彎往宜蘭大學方向續行，違反道路交通管理處罰條例第45條第1項第3款規定，可處以600元以上1800元以下罰鍰;另倒車時如不注意其他車輛或行人，亦可依同條例第50條第2項處600元以上1200元以下罰鍰。

7日上午在宜蘭市區目睹休旅車十字路口倒退嚕的網友將行車紀錄器畫面PO在《宜蘭知識＋》，網熱議：「也太離譜」、「我以為我在看倒帶」、「這在路上看到一定驚嚇」、「太誇張了」、「你居然遇到天能了」、「嗯，技術不錯，倒車倒那麼快，都沒撞到」、「這樣子很危險」、「這操作我給滿分 太誇張了」…

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