「我搞不好也要離開！」侯友宜一句話引遐想　柯文哲在旁出聲緩頰

記者袁茵／台北報導

儘管距離2024年總統大選還有2年多，但由於總統蔡英文無法連任，各黨會推派的人馬受外界熱議。皆被點名為2024參選人的台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦於7日同台，侯友宜難得與柯、鄭同台，言談間也流露出共同期勉的感性，他表示，「今天我們3個坐在一起，其實我是滿開心的」 ，在市長職位上，「我們還有機會對市民朋友做什麼事，就要把握，不然隔一年多，他（意指柯文哲）要離開了，他（意指鄭文燦）也要離開，我搞不好也要離開」，難得有機會做事，就要好好把握。

▲新北市長侯友宜。（圖／記者林敬旻攝，以下皆同）

柯文哲、侯友宜、鄭文燦7日上午於遠見高峰會同台，3人一同走入會場時，並沒有多大的互動，由柯、鄭走在前方，侯友宜則在鄭文燦後面步入會場。活動開始時，主持人笑稱，在場3人都是最有機會參選2024總統大選的人，此時柯文哲皺起眉頭，而侯友宜仍面帶微笑，鄭文燦則是有些尷尬微笑。

而演講順序則由柯文哲、侯友宜、鄭文燦陸續進行，輪到侯友宜時，他直言「剛剛主持人一講的時候，想說來的好像不太對，因為今天與2位貴賓坐在這裡⋯其實剛剛前面那段引言純屬虛構，我們今天要談的是如何3城市共創、合作將防疫做好。」

不過，侯友宜於演講結束前，提及「今天我們3個坐在一起，其實我是滿開心的」 ，因為三人好幾天沒見，且現在在市長職位上，「我們還有機會對市民朋友做什麼事，就要把握，不然隔一年多，他（意指柯文哲）要離開了，他（意指鄭文燦）也要離開，我搞不好也要離開」，難得有機會做事，就要好好把握，努力做事。

會後，柯文哲、侯友宜、鄭文燦3人一同接受媒體訪問，針對在演講中稱「我搞不好也要離開」是指要去哪？侯友宜直言，「沒有啦！」而柯文哲則在一旁緩頰說，「不要過度解讀。」

侯友宜強調，自己不是那個意思，其實每個人都要把握每一天、好好做好每件事情，人總是有卸下工作的一天，會隨著時間歲月、年紀慢慢逐漸變化，而且很多的環境在變化，要珍惜當下、把握每一天，做好市長角色，好好做事，「我相信柯市長、鄭市長也是抱持這樣的心。」

侯友宜表示，今天真的是來談團結做防疫，3人彼此分享合作經驗，並回去將過程省思、想想看哪些事可以做得更好，尤其防疫還沒結束，3方要更攜手合作，且也要向中央說一說，很多問題需要大家一同面對、解決，這才是台灣要走的路，北台灣生活圈一同努力為下場防疫做準備，全力讓人民健康，才是最重要目的。