　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

國家職業安全衛生獎獻獎　黃偉哲：與全體市民共享殊榮

▲「2021年國家職業安全衛生獎」台南市獲獎領先其他縣市，7日市政會議中獻獎給市長黃偉哲，黃偉哲市長也頒獎給獲獎者，感謝肯定努力奉獻。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「2021年國家職業安全衛生獎」台南市獲獎領先其他縣市，7日市政會議中獻獎給市長黃偉哲，黃偉哲市長也頒獎給獲獎者，感謝肯定努力奉獻。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「2021年國家職業安全衛生獎」，在11個得獎事業單位中，台南市所屬事業單位就佔了4家，領先其他縣市，實在難能可貴，7日市政會議中，將中央所頒獎牌獻給市長黃偉哲，和全體市府團隊及市民朋友共同分享這份榮耀，黃偉哲市長也頒獎給獲獎者，感謝肯定在職安衛生業務上努力奉獻。

▲「2021年國家職業安全衛生獎」台南市獲獎領先其他縣市，7日市政會議中獻獎給市長黃偉哲，黃偉哲市長也頒獎給獲獎者，感謝肯定努力奉獻。（圖／記者林悅翻攝，下同）

2021年「國家職業安全衛生獎」參與角逐的事業單位眾多，競爭十分激烈，能脫穎而出獲得獎項者，相當不易。其中台南市獲得「企業標竿獎」的奇美實業股份有限公司，長期運用智慧化與自動化管理來提升安全衛生績效，對承攬商也嚴格管制作業安全，有效降低職業災害，同時也重視及關懷員工身心健康，致力於打造優質的安全健康文化，成效卓著。

▲「2021年國家職業安全衛生獎」台南市獲獎領先其他縣市，7日市政會議中獻獎給市長黃偉哲，黃偉哲市長也頒獎給獲獎者，感謝肯定努力奉獻。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台灣汽電共生股份有限公司榮獲「中小企業特別獎」，該公司建立「工安無災害獎勵制度」，建廠迄今23年近80萬小時零工傷，非常不容易。「台灣基督教長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院」獲得「勞動健康特別獎」，該院在勞動健康促進、友善職場及母性健康保護措施等各方面都有非常傑出的表現。

▲「2021年國家職業安全衛生獎」台南市獲獎領先其他縣市，7日市政會議中獻獎給市長黃偉哲，黃偉哲市長也頒獎給獲獎者，感謝肯定努力奉獻。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「傳統產業投資特別獎」則由統一實業股份有限公司奪魁，該公司近8年投資職安衛的經費將近4億元，改善噪音、高溫、人因危害防治等方面成效良好。蔡朋枝教授榮獲「個人奉獻獎」，蔡教授為成功大學工業衛生科暨環境醫學研究所特聘教授，也是南區健康服務中心計畫主持人，長期與台南市勞工局合作輔導轄區內的事業單位，務實推動職業安全及衛生工作，是勞工局在推動職安業務的堅實支柱。

▲「2021年國家職業安全衛生獎」台南市獲獎領先其他縣市，7日市政會議中獻獎給市長黃偉哲，黃偉哲市長也頒獎給獲獎者，感謝肯定努力奉獻。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，勞工局自2010年開始至今已成立33個安衛家族，合計約766家中小事業單位參與，每個家族以大廠帶小廠的方式持續運作從無間斷。去年得獎的都是家族的核心企業（母雞），今年也有家族成員（小雞）獲獎，可說是真正發揮了「母雞帶小雞」的精神，達成安衛家族共同精進成長的使命。

▲「2021年國家職業安全衛生獎」台南市獲獎領先其他縣市，7日市政會議中獻獎給市長黃偉哲，黃偉哲市長也頒獎給獲獎者，感謝肯定努力奉獻。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲特別感謝台南市所有安衛家族核心企業及成員的熱心參與，還有蔡教授在職安工作上的努力奉獻，大家一起推動職業安全衛生文化，協助改善中小企業工作環境，提升大台南勞工朋友的安全與健康，讓台南市成為適合安居樂業的希望家園。

►全台都能用！福容大飯店住宿券划算到爆

ET快訊
捷運司機感染新冠肺炎！他「開到一半」被通知確診　急疏散乘客
入夜探15°C！2波「冷空氣報到」時間曝
藥廠報喜！　新藥能對抗「Omicron所有突變」
男想吃母女丼「同時示愛」　女兒警覺不對勁識破
獨／馬妞前夫勾嫩人妻上摩鐵！　「這麼美這麼早結婚」
他帶15歲小女友征戰公廁！　無緣岳母讓結局大逆轉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南投縣運會落幕　草屯商工林哲緯3000米障礙、1500米雙破大會

「科技輔具融入教學」　嘉義縣成立數位學習專案辦公室

行政執行署台南分署法拍會國庫入帳453萬　RAV444萬元拍定

交趾陶藝術教育推廣　藝術家攜手美術班學童共同創作

第一線應變人員大量傷患技能競賽　嘉義縣消防局奪冠

文雅國小雙語運動會　宣誓解說與裁判都「講英文」

另類台日友好　嘉義區監理所推「NHK」機車車牌

犯保協會南投分會冬至關懷活動　送湯圓為馨生人家庭驅寒

阿里山火車站設疫苗施打站　接種莫德納送「健康米」

嘉義縣提高防疫量能　啟動第三劑疫苗施打

6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」

劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

火車誤點！軍校生「立正30分鐘」 網友讚爆：令人安心的人形立牌

歸剛欸！俄國水母斷頭超神配音　還有「歌曲版」網讚：最狂迷因

超壯惡霸犬咬合力「秒掉寶特瓶」　曾被禁養！業者嘆：意外都是人為

道歉13次沒用！恐怖老闆攔車怒捶　露營區一查竟是違法經營...網狂酸

咬死3歲童...進收容所撒嬌想討摸　上千網友請願「勿安樂死比特犬」

露營烤全雞！糗發爐變浴火鳳凰　網友見整隻焦黑笑：祖先收到了

南投縣運會落幕　草屯商工林哲緯3000米障礙、1500米雙破大會

「科技輔具融入教學」　嘉義縣成立數位學習專案辦公室

行政執行署台南分署法拍會國庫入帳453萬　RAV444萬元拍定

交趾陶藝術教育推廣　藝術家攜手美術班學童共同創作

第一線應變人員大量傷患技能競賽　嘉義縣消防局奪冠

文雅國小雙語運動會　宣誓解說與裁判都「講英文」

另類台日友好　嘉義區監理所推「NHK」機車車牌

犯保協會南投分會冬至關懷活動　送湯圓為馨生人家庭驅寒

阿里山火車站設疫苗施打站　接種莫德納送「健康米」

嘉義縣提高防疫量能　啟動第三劑疫苗施打

收到顏寬恒存證信函不怕　他反嗆顏「空心草莓冬瓜」

誠品書店進駐遠百竹北　挑高寬廣空間「夾攻蔦屋」下月登場

疲勞駕駛惹禍！花蓮男自撞橋墩車頭全毀　大腿骨折送醫

《華燈》女星爆「酒店上班經歷」！　第一天客人就堵門等「外帶」

伊拉克南部恐怖爆炸　至少4死20傷！巨響後濃煙直竄畫面曝

南投縣運會落幕　草屯商工林哲緯3000米障礙、1500米雙破大會

運產條例修正案通過　林智勝：原棒協可以幫助的更多

他誆投資「口罩」騙910萬　5星級飯店停車場被押走痛毆簽本票

宜蘭版「天能」！休旅車當街急速倒車右轉　網友：以為看到倒帶

「3年沒恩愛」妻拿房子才離婚　老公偷吃反擊！網風向卻轉了

地方熱門新聞

軍校生直挺讓位30分鐘　榮譽假1天

青埔「桃園陽光劇場」開幕　系列接力嗨唱

台南保時捷中心上樑

喵星人受困中和高架橋！消防隊火速救援

快訊／南屯傳車禍意外　1男大腿變形送醫急救

公親變事主！被反咬成「地皮流氓」　關鍵人物痛訴還原始末

雲林港口垂釣「行不行」　縣府、海巡署見解不同

桃園莫德納疫苗「隨到隨打」還送白米

水湳經貿園區　城市建設新樣貌

YouBike2.0突破400站　土城、深坑、瑞芳正式營運

被飛機聲嚇的！澎湖烏崁高麗菜超大顆

花蓮建設邁大步　五大交通建設案交通部支持

女「彩虹橋」跳海送醫不治　遊客嚇壞

武陵農場被撒糖霜　雪白冰霜大地宛如童話夢幻場景

更多熱門

相關新聞

台南2黑面琵鷺中毒　救治25天康復野放

台南2黑面琵鷺中毒　救治25天康復野放

台灣黑面琵鷺保育學會志工黃世昌發現2隻肉毒桿菌中毒受傷黑琵N13、N14，經診治後已恢復健康，7日上午在台南七股頂山第一賞鳥亭旁鹽灘地，由市長黃偉哲與志工黃世昌等人一起進行野放，黃偉哲感謝參與救援的人員、組織對黑面琵鷺的關心照顧，並呼籲各界攜手落實生態保育，留給下一代豐富多元的自然環境。

台南保時捷中心上樑

台南保時捷中心上樑

2021遠見高峰會

2021遠見高峰會

黃偉哲宣示台南海洋觀光正式啟航

黃偉哲宣示台南海洋觀光正式啟航

台南保育團體成功搶救2黑琵野放

台南保育團體成功搶救2黑琵野放

關鍵字：

職業安全衛生獻獎黃偉哲

讀者迴響

熱門新聞

即／清水5確診外籍船員足跡出爐

高嘉瑜「19秒逼供片」畫面曝光　右手臂濺血！奄奄一息

女友約砲「聊一下就上床」　男大生暴怒性侵

林秉樞玩很大　私密檔驚見「富可敵國貴婦」

國手撿屍接力性侵　求輕判超瞎理由曝

少婦包浴巾等外送　老公怒打死人

軍校生直挺讓位30分鐘　榮譽假1天

副業年收4千萬！古娃娃開4職缺月薪最高55K

快訊／台中清水深夜傳載走2確診　衛生局回應了

她-196度冷凍30年等復活　尪早有新歡

比特犬咬死童家長被罵爆！他見疑點翻轉

《魷魚》韓美女拍露點床戲「老公美國看到」

900人視訊傻眼　CEO：你各位被解雇了

年輕時打老婆　男中風遭妻子凌虐14年致死

新娘身後偷牽正妹！真相讓本人氣炸

更多

最夯影音

更多
6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」

6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」
劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

火車誤點！軍校生「立正30分鐘」 網友讚爆：令人安心的人形立牌

火車誤點！軍校生「立正30分鐘」 網友讚爆：令人安心的人形立牌

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面