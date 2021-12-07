國家職業安全衛生獎獻獎　黃偉哲：與全體市民共享殊榮

▲「2021年國家職業安全衛生獎」台南市獲獎領先其他縣市，7日市政會議中獻獎給市長黃偉哲，黃偉哲市長也頒獎給獲獎者，感謝肯定努力奉獻。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「2021年國家職業安全衛生獎」，在11個得獎事業單位中，台南市所屬事業單位就佔了4家，領先其他縣市，實在難能可貴，7日市政會議中，將中央所頒獎牌獻給市長黃偉哲，和全體市府團隊及市民朋友共同分享這份榮耀，黃偉哲市長也頒獎給獲獎者，感謝肯定在職安衛生業務上努力奉獻。

2021年「國家職業安全衛生獎」參與角逐的事業單位眾多，競爭十分激烈，能脫穎而出獲得獎項者，相當不易。其中台南市獲得「企業標竿獎」的奇美實業股份有限公司，長期運用智慧化與自動化管理來提升安全衛生績效，對承攬商也嚴格管制作業安全，有效降低職業災害，同時也重視及關懷員工身心健康，致力於打造優質的安全健康文化，成效卓著。

台灣汽電共生股份有限公司榮獲「中小企業特別獎」，該公司建立「工安無災害獎勵制度」，建廠迄今23年近80萬小時零工傷，非常不容易。「台灣基督教長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院」獲得「勞動健康特別獎」，該院在勞動健康促進、友善職場及母性健康保護措施等各方面都有非常傑出的表現。

「傳統產業投資特別獎」則由統一實業股份有限公司奪魁，該公司近8年投資職安衛的經費將近4億元，改善噪音、高溫、人因危害防治等方面成效良好。蔡朋枝教授榮獲「個人奉獻獎」，蔡教授為成功大學工業衛生科暨環境醫學研究所特聘教授，也是南區健康服務中心計畫主持人，長期與台南市勞工局合作輔導轄區內的事業單位，務實推動職業安全及衛生工作，是勞工局在推動職安業務的堅實支柱。

台南市長黃偉哲表示，勞工局自2010年開始至今已成立33個安衛家族，合計約766家中小事業單位參與，每個家族以大廠帶小廠的方式持續運作從無間斷。去年得獎的都是家族的核心企業（母雞），今年也有家族成員（小雞）獲獎，可說是真正發揮了「母雞帶小雞」的精神，達成安衛家族共同精進成長的使命。

黃偉哲特別感謝台南市所有安衛家族核心企業及成員的熱心參與，還有蔡教授在職安工作上的努力奉獻，大家一起推動職業安全衛生文化，協助改善中小企業工作環境，提升大台南勞工朋友的安全與健康，讓台南市成為適合安居樂業的希望家園。