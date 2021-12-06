2021遠見高峰會　黃偉哲：台灣優勢產業引領台南邁向下個400年

▲台南市長黃偉哲以「來台南，看見未來的台灣」為題，說明台南不畏疫情，產業發展端出亮眼成績，更持續打造優質投資環境與未來產業計畫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市長黃偉哲出席2021第19屆遠見高峰會進行專題演講，這場盛會邀集70位政經學領袖、華人菁英演講與談，探討台灣與華人經濟圈在疫情下如何復甦，又該如何以永續發展思惟，全面啟動變革。

黃偉哲以「來台南，看見未來的台灣」為題，說明台南不畏疫情，產業發展端出亮眼成績，更持續打造優質投資環境與未來產業計畫。



黃偉哲說，在20年以前是「來台南看見過去的台灣」，因為台南是台灣的第一座城市，是過去台灣的一部歷史，再過3年即將進入建城4百年，而現在，在COVID-19疫情侵襲下，台南市防疫成果依然亮眼，並且產業發展更逆勢上揚，所以現在進行式就是「來台南，看見未來的台灣」。



台南有相當厚實的傳統製造業基礎，許多製造業的隱形冠軍都在台南，而近來在南科與沙崙智慧綠能科學城雙引擎的推動下，促進新創產業興起及傳統產業升級轉型，加乘帶動台南經濟發展更繁榮，台南市今年上半年失業率僅3.9％，在六都當中與台中並列最低，更低於全國的3.93％。



黃偉哲說，像是南科沙崙雙引擎匯集優勢產業，形塑半導體製造完整供應鏈，進一步連結科學園區與新數位經濟，加上豐沛的人才資源，3大國家級研究機構工研院、國研院、中研院進駐台南，將形成一條完整而堅實的產、官、學、研經濟廊帶



台南在產業及招商具有優勢地位，今年整體整商成績也不受疫情衝擊影響，較去年更為突出，台南市今年共新增282家投資案，吸引385億元投資額，創造1108億元產值，帶來15264個就業機會，包括Garmin、心忠電業、南紡二期、聲寶台南廠等皆在今年完工啟用。此外，三井Outlet進駐開幕在即、原東帝士舊址「南山台南廣場」重啟開發等案均受矚目。未來也將持續打造優質投資環境，吸引更多優秀廠商進駐開發，創造更多商機與就業機會。





黃偉哲指出，台南市政府持續推動工業區開發，已開發營運中工業區有61處，開發中有9處，想在台南投資的優質企業，台南市提供良好的廠區條件，且為求經濟與永續並重，產業穩健發展，台南市善用日照時數長的優勢條件，積極發展再生能源，全南市太陽能裝置容量達2.41GW 2，無論屋頂型、地面型的同意備案容量皆全國第一。



至於南部水資源短缺，台南市政府響應中央政策積極推動再生水，正陸續建置再生水廠，南科園區用水計畫預計2026年達到每日32.5萬噸，其中8.3萬噸由再生水供應，而台南市安平、永康及仁德再生水廠將提供6.3萬噸。



黃偉哲指出，在未來產業發展部分，台南也持續邁步，推動落實創新實證示範場域，像是台日合作5G專網工廠，在偏鄉的左鎮導入數據治理應用科技，讓5G科技智慧站牌建置在公車站點，搭配AI人流辨識技術，即時掌握全線等車及車上人流，讓運具使用最佳化，未來更將導入智慧照護、智慧防災、智慧農業、遠距教學等，逐步完善科技小鎮的各個面向。



因應南科發展迅速帶來大量進駐的人口，為台南、台灣的經濟發展挹注一股新動力，期待未來台南成為兼顧城鄉發展的典範，有最先進的半導體產業、也是最有人味的古都，讓下一代的台南人不必在發展與生態之間作抉擇，而是可以塑造兼顧、兼容的生活環境。





黃偉哲強調，台南是台灣第一座城市，2024將邁入建城400年，台南市將用實際的治理經驗與成果來塑造市民的認同感與城市價值。



今年遠見高峰會以「迎向大復甦 邁向新永續」為主題，於12月6-7日舉辦兩日共16場專題演講的跨國際、跨領域專業論壇，除台南市長黃偉哲出席，高雄市長陳其邁、台中市長盧秀燕、台東縣長饒慶鈴、桃園市長鄭文燦、新北市長侯友宜、台北市長柯文哲皆應邀擔任講者或與談人，吸引近400名貴賓聽眾蒞臨盛會。