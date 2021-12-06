黃金鯤鯓成果發表會　黃偉哲宣示台南海洋觀光正式啟航

▲台南市觀光旅遊局於安平商港亞果遊艇碼頭，舉辦「台南市黃金海岸水陸域遊憩整體規劃案」成果記者會，市長黃偉哲等人與會，並安排搭乘遊艇環繞安平港區。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市觀光旅遊局6日上午於安平商港亞果遊艇碼頭，舉辦「台南市黃金海岸水陸域遊憩整體規劃案」成果記者會，由台南市長黃偉哲、台南市觀旅局長郭貞慧、港務公司張展榮港務長、郭光輝資深處長等人與會，並安排搭乘遊艇環繞安平港區，並解說台南未來發展海洋觀光願景。

黃偉哲市長表示，黃金海岸將是台南休閒產業的新亮點，也是台南的新蛋黃區。沿線包括漁光島，均具有高度遊憩觀光吸引力，不僅港務公司在漁光島推動遊艇碼頭招商及水岸複合觀光遊憩區等投資案，未來大小月牙灣區也是重點開發地點之一，而漁光島藝術節也成為台南限定必訪的秘境景點。

在黃金海岸地區，各機關也投入相當多資源，硬體部分包括經濟部水利署第六河川局養灘工程、台南市水利局建置雙博自行車道、工務局黃金海岸周邊公園整建工程及觀旅局黃金海岸方舟整修工程等。軟體部分包括南區公所舉辦鯤喜灣樂活文化季及本府觀旅局在方舟舉辦多場海洋環境保育教育及淨灘活動等。未來將爭取更多中央經費，讓中央與與地方共同合作建設濱海地區。也強力推薦各位好朋友有空記得來走一趟，親自體驗到黃金海岸之美。

黃金海岸濱海遊憩廊帶不僅鄰近台17線及台86線快速道路，也能串連國道1號及3號，交通路網相當便利。其地理位置北鄰府城歷史觀光圈，東鄰台86藝文觀光圈，如沿台61線西濱快速道路往北，亦可串聯雲嘉南濱海國家風景區。本府觀旅局今年度獲得海洋委員會補助執行「台南市黃金海岸水陸域遊憩整體規劃案」，是台南市第一個跨水陸域遊憩系統整合之指標型規劃案。其規劃範圍從北至南包括漁光島及鯤喜灣等聚落與海岸線，擬以「北段-濱海遊憩港灣」、「中段-浪漫人文沙灘」及「南段-觀夕沙灘驛站」作為分區段發展構想，作為未來實質建設之規劃藍圖。

觀光旅遊局郭貞慧局長表示，大台南濱海休憩廊帶橫跨雲嘉南濱海國家風景區、台江國家公園、府城地區及黃金海岸地區等，無論是遊憩景點、文化古蹟或美食小吃皆豐富多彩應有盡有。將把黃金海岸整體之建設願景慢慢作起來。因此已提報「悠遊台17 南高任你行–黃金海岸 海洋新樂園」計畫案向交通部觀光局申請「重點景區遊憩廊道計畫」，期許透過一系列觀光營造建設，中央與地方協力打造具有南洋熱帶風情「台版邁阿密海灘」，以嶄新風貌呈現在大家面前。

此外，2022年度海洋委員會也同意補助「台61沿線濱海水陸遊憩軸帶整體規劃案」，將安南區、七股區、將軍區及北門區濱海沿線進行觀光規劃，此案之推動執行將更加完善大台南濱海休憩廊帶及未來發展藍色公路之整體觀光發展規劃願景。

台南市觀旅局誠摯歡迎更多好朋友攜家帶眷來台南走走逛逛，也提醒大家務必配合市府各項防疫標準及措施，請記得戴上口罩，保持安全社交距離，才能盡情玩得開心與安心。今日活動，南區蕭琇華區長、海洋委員會林群浩科長以及市議會洪玉鳳、王家貞、蔡筱薇、周麗津等議員親自出席，並有多位立委及議員服務處代表與會關心。